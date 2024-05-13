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В Госдуме рассказали о задачах нового правительства - РИА Новости, 13.05.2024
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09:55 13.05.2024 (обновлено: 09:56 13.05.2024)
https://ria.ru/20240513/sheremet-1945508721.html
В Госдуме рассказали о задачах нового правительства
В Госдуме рассказали о задачах нового правительства - РИА Новости, 13.05.2024
В Госдуме рассказали о задачах нового правительства
Новому составу правительства РФ предстоит осуществить масштабную перезагрузку страны в сжатые сроки, совершив грандиозный прорыв в важнейших сферах... РИА Новости, 13.05.2024
2024-05-13T09:55
2024-05-13T09:56
россия
михаил шеремет
госдума рф
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мая – РИА Новости. Новому составу правительства РФ предстоит осуществить масштабную перезагрузку страны в сжатые сроки, совершив грандиозный прорыв в важнейших сферах жизнеобеспечения, заявил РИА Новости депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет. "Новому составу правительства предстоит осуществить масштабную перезагрузку страны в сжатые сроки, совершив грандиозный прорыв в важнейших сферах жизнеобеспечения России, в том числе, экономической, технологической и геополитической, обеспечивающих ведение страной суверенной внешней и внутренней политики", - сказал Шеремет. По его словам, новый состав кандидатов в правительство состоит из хорошо сбалансированных руководителей министерств и ведомств, делом доказавшими свою профпригодность и стрессоустойчивость, способных стать на своем направлении важнейшими центрами принятия стратегических решений. "Уверен, что этот баланс сохранится во взаимодействие со всеми ветвями власти и даст хороший задел для совершения гарантированного прорыва во всех сферах обеспечения жизнедеятельности нашей страны", - добавил депутат.
https://ria.ru/20240424/perestanovki-1941920521.html
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россия, михаил шеремет, госдума рф
Россия, Михаил Шеремет, Госдума РФ
В Госдуме рассказали о задачах нового правительства

Шеремет: новому составу правительства предстоит совершить грандиозный прорыв

© РИА Новости / Александр Натрускин | Перейти в медиабанкДепутат Государственной Думы РФ Михаил Шеремет
Депутат Государственной Думы РФ Михаил Шеремет - РИА Новости, 1920, 13.05.2024
© РИА Новости / Александр Натрускин
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Депутат Государственной Думы РФ Михаил Шеремет. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мая – РИА Новости. Новому составу правительства РФ предстоит осуществить масштабную перезагрузку страны в сжатые сроки, совершив грандиозный прорыв в важнейших сферах жизнеобеспечения, заявил РИА Новости депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет.
«
"Новому составу правительства предстоит осуществить масштабную перезагрузку страны в сжатые сроки, совершив грандиозный прорыв в важнейших сферах жизнеобеспечения России, в том числе, экономической, технологической и геополитической, обеспечивающих ведение страной суверенной внешней и внутренней политики", - сказал Шеремет.
По его словам, новый состав кандидатов в правительство состоит из хорошо сбалансированных руководителей министерств и ведомств, делом доказавшими свою профпригодность и стрессоустойчивость, способных стать на своем направлении важнейшими центрами принятия стратегических решений.
"Уверен, что этот баланс сохранится во взаимодействие со всеми ветвями власти и даст хороший задел для совершения гарантированного прорыва во всех сферах обеспечения жизнедеятельности нашей страны", - добавил депутат.
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