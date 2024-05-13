https://ria.ru/20240513/sheremet-1945508721.html

В Госдуме рассказали о задачах нового правительства

В Госдуме рассказали о задачах нового правительства - РИА Новости, 13.05.2024

В Госдуме рассказали о задачах нового правительства

Новому составу правительства РФ предстоит осуществить масштабную перезагрузку страны в сжатые сроки, совершив грандиозный прорыв в важнейших сферах... РИА Новости, 13.05.2024

2024-05-13T09:55

2024-05-13T09:55

2024-05-13T09:56

россия

михаил шеремет

госдума рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/11/1778602766_0:45:3072:1773_1920x0_80_0_0_5ed256d61a021898e185745085774a3a.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мая – РИА Новости. Новому составу правительства РФ предстоит осуществить масштабную перезагрузку страны в сжатые сроки, совершив грандиозный прорыв в важнейших сферах жизнеобеспечения, заявил РИА Новости депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет. "Новому составу правительства предстоит осуществить масштабную перезагрузку страны в сжатые сроки, совершив грандиозный прорыв в важнейших сферах жизнеобеспечения России, в том числе, экономической, технологической и геополитической, обеспечивающих ведение страной суверенной внешней и внутренней политики", - сказал Шеремет. По его словам, новый состав кандидатов в правительство состоит из хорошо сбалансированных руководителей министерств и ведомств, делом доказавшими свою профпригодность и стрессоустойчивость, способных стать на своем направлении важнейшими центрами принятия стратегических решений. "Уверен, что этот баланс сохранится во взаимодействие со всеми ветвями власти и даст хороший задел для совершения гарантированного прорыва во всех сферах обеспечения жизнедеятельности нашей страны", - добавил депутат.

https://ria.ru/20240424/perestanovki-1941920521.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, михаил шеремет, госдума рф