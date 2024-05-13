https://ria.ru/20240513/serbiya-1945660985.html

Посол Сербии вскоре вернется в Киев, заявил Вучич

Посол Сербии вскоре вернется в Киев, заявил Вучич - РИА Новости, 13.05.2024

Посол Сербии вскоре вернется в Киев, заявил Вучич

Президент Сербии Александр Вучич заявил главе МИД Украины Дмитрию Кулебе, что сербский посол вскоре вернется в Киев, и рассказал о планах по проведению форума... РИА Новости, 13.05.2024

2024-05-13T17:12

2024-05-13T17:12

2024-05-13T17:12

специальная военная операция на украине

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БЕЛГРАД, 13 мая - РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич заявил главе МИД Украины Дмитрию Кулебе, что сербский посол вскоре вернется в Киев, и рассказал о планах по проведению форума сербских и украинских предпринимателей, сообщил сам Вучич в соцсетях. Кулеба находится в Белграде, где проводит встречи с руководством страны. Жена Владимира Зеленского Елена также приехала в Сербию, где ее во второй половине дня примет Вучич. "Очень хороший и корректный разговор с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой. Мы обсудили и договорились о развитии двусторонних отношений с особым желанием организовать вскоре экономический форум предпринимателей двух стран. Также посол Сербии в скором времени вернется к исполнению обязанностей в Киеве", - написал Вучич в соцсетях и приложил фото встречи. Сербский лидер добавил, что обсудил с украинским министром европейский путь двух государств и "насущную потребность в установлении мира". Он также указал Кулебе на проблемы, с которыми Сербия сталкивается на международной арене. Премьер Сербии Милош Вучевич в понедельник заявил Кулебе, что официальный Белград поддерживает территориальную целостность всех стран-членов ООН, в том числе Украины. Вучевич, избранный на пост главы правительства 2 мая, ранее заявлял, что российский и украинский народы являются братскими для Сербии, и напомнил, что Белград решением совета национальной безопасности официально осудил СВО, но не поддержал и не поддержит антироссийские санкции Запада. Глава сербского кабмина также выступил за дружеское обсуждение всех вопросов на разных уровнях и отметил, что его собеседник упоминал гуманитарную помощь, которую Сербия отправляла украинскому народу.

https://ria.ru/20240513/zelenskaya-1945514391.html

https://ria.ru/20231005/sud-1900823441.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

сербия, в мире, украина, александр вучич, дмитрий кулеба, мид украины