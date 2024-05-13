https://ria.ru/20240513/semenovka-1945491168.html

Жители Семеновки рассказали о применении ВСУ боевых отравляющих веществ

Жители Семеновки рассказали о применении ВСУ боевых отравляющих веществ - РИА Новости, 13.05.2024

Жители Семеновки рассказали о применении ВСУ боевых отравляющих веществ

ВСУ применяли против мирных жителей в селе Семеновка Ясиноватского района ДНР боевые отравляющие вещества, рассказал РИА Новости местный житель Сергей,... РИА Новости, 13.05.2024

2024-05-13T06:05

2024-05-13T06:05

2024-05-13T08:59

специальная военная операция на украине

в мире

украина

семеновка (краматорск)

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ДОНЕЦК, 13 мая — РИА Новости. ВСУ применяли против мирных жителей в селе Семеновка Ясиноватского района ДНР боевые отравляющие вещества, рассказал РИА Новости местный житель Сергей, эвакуированный российскими военными из зоны боев в конце апреля. "Какой-то тип оружия у них (ВСУ — Прим. ред.), я так понял, какое-то химическое оружие, потому что было такое ощущение: задышка, вкус во рту типа миндаля и вкус металла, задыхались люди, рвота открывалась у людей", — рассказал собеседник агентства.Он добавил, что его и соседей спасало большое дерево, растущее рядом с погребом, в котором они укрывались: из-за дерева беспилотник не мог сбросить снаряд точно во вход в подвал.О применении отравляющих веществ агентству рассказал и другой житель Семеновки — Андрей."Оно (отравляющее вещество — Прим. ред.) сразу бьет в нос, типа нашатыря, потом начинают слезы идти, задыхаешься, дышать невозможно, до сих пор кашляю хожу... Через одеяло пытались дышать, с ветром уходило. Что сбрасывали — я не знаю, как оно выглядело, что оно из себя представляет. Что это такое — химоружие или еще что-то — мне было не до того, чтобы выяснять", — рассказал мужчина, которого также эвакуировали в конце апреля.Ранее эти же местные жители сообщили РИА Новости, что боевики Нацгвардии Украины, которые дислоцировались в Семеновке, сбрасывали боеприпасы с беспилотников на погреба, в которых укрывались гражданские.Минобороны России сообщило об освобождении Семеновки, Новобахмутовки и Бердычей в ДНР силами группировки войск "Центр" 4 мая.

https://ria.ru/20240409/oruzhie-1938961474.html

https://ria.ru/20240117/vsu-1921884825.html

украина

семеновка (краматорск)

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в мире, украина, семеновка (краматорск)