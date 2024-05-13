https://ria.ru/20240513/semenovka-1945484202.html
Жители Семеновки в ДНР рассказали о зверствах нацгвардии Украины
Жители Семеновки в ДНР рассказали о зверствах нацгвардии Украины - РИА Новости, 13.05.2024
Жители Семеновки в ДНР рассказали о зверствах нацгвардии Украины
Боевики Нацгвардии Украины перед бегством из села Семеновка Ясиноватского района ДНР выгоняли местное население из погребов, где те укрывались, сбрасывая с... РИА Новости, 13.05.2024
2024-05-13T03:08
2024-05-13T03:08
2024-05-13T05:58
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вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 13 мая - РИА Новости. Боевики Нацгвардии Украины перед бегством из села Семеновка Ясиноватского района ДНР выгоняли местное население из погребов, где те укрывались, сбрасывая с беспилотников боеприпасы, рассказали РИА Новости жители этого населенного пункта."Нацгвардия, нацики не давали нам покоя, обстреливали с "вогов" (ВОГ-17 — переделанные под сброс с беспилотников гранатометные выстрелы — Прим. Ред.) наши погреба. Из погреба в погреб заставляли перебегать. Мы с белыми флажками (передвигались — Прим. Ред.), чтобы нас меньше кто трогал, но не давали нам покоя. Не давали ни сходить (в туалет — ред.), ни воды набрать", — рассказал местный житель Сергей.На вопрос о том, откуда уверенность, что это были украинские дроны, собеседник пояснил, что в двух десятках метров дислоцировались боевики ВСУ."Нам (украинские солдаты — Прим. Ред.) говорили: "Это Россия обстреливает", я говорю: "Я что, дурачок? Вас не обстреливают, вы в военной форме — а нас обстреливают, гражданских?" Они смеются говорят: "Да нет — это Россия, это не мы".Его слова подтвердил односельчанин Андрей, рассказавший, что боевики методично обстреливали входы в погреб, пока не разбивали его, делая укрытие небезопасным. "Сбрасывали, чтобы мы ушли, по погребку, пока не разбивают вход. И мы тогда дальше переселяемся, потому что следующий сброс грозил тем, что осколочные (ранения могут быть - ред.). Может, мы мешали, может, погребки наши нужны были, чтобы самим спрятаться", — сказал мужчина.Он добавил, что прятавшиеся в погребах люди выходили только за продуктами или набрать воды.Минобороны России сообщило об освобождении Семеновки, Новобахмутовки и Бердычей в ДНР силами группировки войск "Центр" 4 мая.
https://ria.ru/20240329/drony-1936517568.html
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в мире, семеновка (краматорск), россия, донецкая народная республика, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Семеновка (Краматорск), Россия, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины
Жители Семеновки в ДНР рассказали о зверствах нацгвардии Украины
Очевидцы: нацгвардия Украины сбрасывала гранаты на жителей Семеновки в ДНР
ДОНЕЦК, 13 мая - РИА Новости. Боевики Нацгвардии Украины перед бегством из села Семеновка Ясиноватского района ДНР выгоняли местное население из погребов, где те укрывались, сбрасывая с беспилотников боеприпасы, рассказали РИА Новости жители этого населенного пункта.
«
"Нацгвардия, нацики не давали нам покоя, обстреливали с "вогов" (ВОГ-17 — переделанные под сброс с беспилотников гранатометные выстрелы — Прим. Ред.) наши погреба. Из погреба в погреб заставляли перебегать. Мы с белыми флажками (передвигались — Прим. Ред.), чтобы нас меньше кто трогал, но не давали нам покоя. Не давали ни сходить (в туалет — ред.), ни воды набрать", — рассказал местный житель Сергей.
На вопрос о том, откуда уверенность, что это были украинские дроны, собеседник пояснил, что в двух десятках метров дислоцировались боевики ВСУ
.
"Нам (украинские солдаты — Прим. Ред.) говорили: "Это Россия обстреливает", я говорю: "Я что, дурачок? Вас не обстреливают, вы в военной форме — а нас обстреливают, гражданских?" Они смеются говорят: "Да нет — это Россия, это не мы".
Его слова подтвердил односельчанин Андрей, рассказавший, что боевики методично обстреливали входы в погреб, пока не разбивали его, делая укрытие небезопасным.
"Сбрасывали, чтобы мы ушли, по погребку, пока не разбивают вход. И мы тогда дальше переселяемся, потому что следующий сброс грозил тем, что осколочные (ранения могут быть - ред.). Может, мы мешали, может, погребки наши нужны были, чтобы самим спрятаться", — сказал мужчина.
Он добавил, что прятавшиеся в погребах люди выходили только за продуктами или набрать воды.
Минобороны России
сообщило об освобождении Семеновки, Новобахмутовки и Бердычей в ДНР силами группировки войск "Центр" 4 мая.