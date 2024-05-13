https://ria.ru/20240513/semenovka-1945484202.html

Жители Семеновки в ДНР рассказали о зверствах нацгвардии Украины

Жители Семеновки в ДНР рассказали о зверствах нацгвардии Украины - РИА Новости, 13.05.2024

Жители Семеновки в ДНР рассказали о зверствах нацгвардии Украины

Боевики Нацгвардии Украины перед бегством из села Семеновка Ясиноватского района ДНР выгоняли местное население из погребов, где те укрывались, сбрасывая с... РИА Новости, 13.05.2024

2024-05-13T03:08

2024-05-13T03:08

2024-05-13T05:58

специальная военная операция на украине

в мире

семеновка (краматорск)

россия

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/101166/58/1011665890_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_998ec8e873d022a1ce6c3c568f1ba61b.jpg

ДОНЕЦК, 13 мая - РИА Новости. Боевики Нацгвардии Украины перед бегством из села Семеновка Ясиноватского района ДНР выгоняли местное население из погребов, где те укрывались, сбрасывая с беспилотников боеприпасы, рассказали РИА Новости жители этого населенного пункта."Нацгвардия, нацики не давали нам покоя, обстреливали с "вогов" (ВОГ-17 — переделанные под сброс с беспилотников гранатометные выстрелы — Прим. Ред.) наши погреба. Из погреба в погреб заставляли перебегать. Мы с белыми флажками (передвигались — Прим. Ред.), чтобы нас меньше кто трогал, но не давали нам покоя. Не давали ни сходить (в туалет — ред.), ни воды набрать", — рассказал местный житель Сергей.На вопрос о том, откуда уверенность, что это были украинские дроны, собеседник пояснил, что в двух десятках метров дислоцировались боевики ВСУ."Нам (украинские солдаты — Прим. Ред.) говорили: "Это Россия обстреливает", я говорю: "Я что, дурачок? Вас не обстреливают, вы в военной форме — а нас обстреливают, гражданских?" Они смеются говорят: "Да нет — это Россия, это не мы".Его слова подтвердил односельчанин Андрей, рассказавший, что боевики методично обстреливали входы в погреб, пока не разбивали его, делая укрытие небезопасным. "Сбрасывали, чтобы мы ушли, по погребку, пока не разбивают вход. И мы тогда дальше переселяемся, потому что следующий сброс грозил тем, что осколочные (ранения могут быть - ред.). Может, мы мешали, может, погребки наши нужны были, чтобы самим спрятаться", — сказал мужчина.Он добавил, что прятавшиеся в погребах люди выходили только за продуктами или набрать воды.Минобороны России сообщило об освобождении Семеновки, Новобахмутовки и Бердычей в ДНР силами группировки войск "Центр" 4 мая.

https://ria.ru/20240329/drony-1936517568.html

https://ria.ru/20240510/ochertino-1945046670.html

семеновка (краматорск)

россия

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, семеновка (краматорск), россия, донецкая народная республика, вооруженные силы украины