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Госдума утвердила Савельева заместителем председателя правительства - РИА Новости, 13.05.2024
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15:47 13.05.2024 (обновлено: 16:00 13.05.2024)
https://ria.ru/20240513/savelev-1945627465.html
Госдума утвердила Савельева заместителем председателя правительства
Госдума утвердила Савельева заместителем председателя правительства - РИА Новости, 13.05.2024
Госдума утвердила Савельева заместителем председателя правительства
Госдума утвердила Виталия Савельева на пост заместителя председателя правительства РФ, на котором он будет курировать транспорт. РИА Новости, 13.05.2024
2024-05-13T15:47
2024-05-13T16:00
политика
россия
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Госдума утвердила Виталия Савельева на пост заместителя председателя правительства РФ, на котором он будет курировать транспорт.За проголосовали 378 депутатов, воздержались – 57.На эту должность его предложил премьер-министр Михаил Мишустин. Профильный вице-премьер нужен, учитывая значимость дальнейшего развития транспорта и логистики, включая международные транспортные коридоры, пояснял кабмин.В прежнем составе правительства Савельев возглавлял министерство транспорта. Министром он стал в ноябре 2020 года, а до этого более десяти лет руководил крупнейшей российской авиакомпанией "Аэрофлот". Родился 18 января 1954 года.
https://ria.ru/20240513/volodin-1945630350.html
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политика, россия, госдума рф
Политика, Россия, Госдума РФ
Госдума утвердила Савельева заместителем председателя правительства

Госдума утвердила Савельева вице-премьером по транспорту

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкВиталий Савельев выступает на пленарном заседании Государственной Думы РФ
Виталий Савельев выступает на пленарном заседании Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 13.05.2024
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
Виталий Савельев выступает на пленарном заседании Государственной Думы РФ
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Госдума утвердила Виталия Савельева на пост заместителя председателя правительства РФ, на котором он будет курировать транспорт.
За проголосовали 378 депутатов, воздержались – 57.
Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 13.05.2024
Володин назвал новый состав вице-премьеров профессиональным
Вчера, 15:53
На эту должность его предложил премьер-министр Михаил Мишустин. Профильный вице-премьер нужен, учитывая значимость дальнейшего развития транспорта и логистики, включая международные транспортные коридоры, пояснял кабмин.
В прежнем составе правительства Савельев возглавлял министерство транспорта. Министром он стал в ноябре 2020 года, а до этого более десяти лет руководил крупнейшей российской авиакомпанией "Аэрофлот". Родился 18 января 1954 года.
Дмитрий Чернышенко - РИА Новости, 1920, 13.05.2024
Госдума утвердила Чернышенко заместителем председателя правительства
Вчера, 15:48
 
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