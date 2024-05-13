https://ria.ru/20240513/savelev-1945627465.html

Госдума утвердила Савельева заместителем председателя правительства

Госдума утвердила Савельева заместителем председателя правительства - РИА Новости, 13.05.2024

Госдума утвердила Савельева заместителем председателя правительства

Госдума утвердила Виталия Савельева на пост заместителя председателя правительства РФ, на котором он будет курировать транспорт. РИА Новости, 13.05.2024

2024-05-13T15:47

2024-05-13T15:47

2024-05-13T16:00

политика

россия

госдума рф

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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Госдума утвердила Виталия Савельева на пост заместителя председателя правительства РФ, на котором он будет курировать транспорт.За проголосовали 378 депутатов, воздержались – 57.На эту должность его предложил премьер-министр Михаил Мишустин. Профильный вице-премьер нужен, учитывая значимость дальнейшего развития транспорта и логистики, включая международные транспортные коридоры, пояснял кабмин.В прежнем составе правительства Савельев возглавлял министерство транспорта. Министром он стал в ноябре 2020 года, а до этого более десяти лет руководил крупнейшей российской авиакомпанией "Аэрофлот". Родился 18 января 1954 года.

https://ria.ru/20240513/volodin-1945630350.html

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2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

политика, россия, госдума рф