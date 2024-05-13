https://ria.ru/20240513/savelev-1945627465.html
Госдума утвердила Савельева заместителем председателя правительства
Госдума утвердила Савельева заместителем председателя правительства - РИА Новости, 13.05.2024
Госдума утвердила Савельева заместителем председателя правительства
Госдума утвердила Виталия Савельева на пост заместителя председателя правительства РФ, на котором он будет курировать транспорт. РИА Новости, 13.05.2024
2024-05-13T15:47
2024-05-13T15:47
2024-05-13T16:00
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Госдума утвердила Виталия Савельева на пост заместителя председателя правительства РФ, на котором он будет курировать транспорт.За проголосовали 378 депутатов, воздержались – 57.На эту должность его предложил премьер-министр Михаил Мишустин. Профильный вице-премьер нужен, учитывая значимость дальнейшего развития транспорта и логистики, включая международные транспортные коридоры, пояснял кабмин.В прежнем составе правительства Савельев возглавлял министерство транспорта. Министром он стал в ноябре 2020 года, а до этого более десяти лет руководил крупнейшей российской авиакомпанией "Аэрофлот". Родился 18 января 1954 года.
https://ria.ru/20240513/volodin-1945630350.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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политика, россия, госдума рф
Политика, Россия, Госдума РФ
Госдума утвердила Савельева заместителем председателя правительства
Госдума утвердила Савельева вице-премьером по транспорту
МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Госдума утвердила Виталия Савельева на пост заместителя председателя правительства РФ, на котором он будет курировать транспорт.
За проголосовали 378 депутатов, воздержались – 57.
На эту должность его предложил премьер-министр Михаил Мишустин. Профильный вице-премьер нужен, учитывая значимость дальнейшего развития транспорта и логистики, включая международные транспортные коридоры, пояснял кабмин.
В прежнем составе правительства Савельев возглавлял министерство транспорта. Министром он стал в ноябре 2020 года, а до этого более десяти лет руководил крупнейшей российской авиакомпанией "Аэрофлот". Родился 18 января 1954 года.