https://ria.ru/20240513/sanaeva-1945724114.html
Попавшая в больницу Санаева рассказала о своем самочувствии
Попавшая в больницу Санаева рассказала о своем самочувствии - РИА Новости, 13.05.2024
Попавшая в больницу Санаева рассказала о своем самочувствии
Народная артистка РФ Елена Санаева подтвердила РИА Новости свою госпитализацию и отметила, что она в хороших руках. РИА Новости, 13.05.2024
2024-05-13T20:06
2024-05-13T20:06
2024-05-13T20:06
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Народная артистка РФ Елена Санаева подтвердила РИА Новости свою госпитализацию и отметила, что она в хороших руках. Ранее в Telegram-канале Baza появились сообщения, что Санаева попала в больницу из-за проблем с дыханием. "Госпитализировали, да. Приболела. Я в хороших руках", - сказала артистка. Она также отметила, что чувствует себя хорошо. Елена Санаева родилась 21 октября 1942 года в Куйбышеве (ныне Самара) в семье знаменитого советского актера Всеволода Санаева (1912-1996). В 1966 году она окончила актерский факультет Государственного института театрального искусства имени Луначарского (ныне ГИТИС), мастерскую Михаила Царева. Санаева снималась в более чем 50 фильмах и сериалах, среди которых "Главный свидетель", "Печки-лавочки", "Чучело", "Приключения Али-Бабы и сорока разбойников", "Тайна "Черных дроздов", "Раз, два, горе – не беда! ". В 1975 году она вместе с мужем актером и режиссером Роланом Быковым снялась в фильме "Приключения Буратино", где исполнила роль лисы Алисы.
https://ria.ru/20221021/sanaeva-1825100190.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, куйбышев, самара, елена санаева, всеволод санаев, ролан быков, гитис
Культура, Россия, Куйбышев, Самара, Елена Санаева, Всеволод Санаев, Ролан Быков, ГИТИС
Попавшая в больницу Санаева рассказала о своем самочувствии
Артистка Санаева сообщила, что госпитализирована и находится в хороших руках
МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Народная артистка РФ Елена Санаева подтвердила РИА Новости свою госпитализацию и отметила, что она в хороших руках.
Ранее в Telegram-канале Baza появились сообщения, что Санаева попала в больницу из-за проблем с дыханием.
«
"Госпитализировали, да. Приболела. Я в хороших руках", - сказала артистка.
Она также отметила, что чувствует себя хорошо.
Елена Санаева родилась 21 октября 1942 года в Куйбышеве (ныне Самара) в семье знаменитого советского актера Всеволода Санаева (1912-1996). В 1966 году она окончила актерский факультет Государственного института театрального искусства имени Луначарского (ныне ГИТИС), мастерскую Михаила Царева.
Санаева снималась в более чем 50 фильмах и сериалах, среди которых "Главный свидетель", "Печки-лавочки", "Чучело", "Приключения Али-Бабы и сорока разбойников", "Тайна "Черных дроздов", "Раз, два, горе – не беда! ". В 1975 году она вместе с мужем актером и режиссером Роланом Быковым снялась в фильме "Приключения Буратино", где исполнила роль лисы Алисы.