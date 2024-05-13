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Попавшая в больницу Санаева рассказала о своем самочувствии - РИА Новости, 13.05.2024
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
20:06 13.05.2024
https://ria.ru/20240513/sanaeva-1945724114.html
Попавшая в больницу Санаева рассказала о своем самочувствии
Попавшая в больницу Санаева рассказала о своем самочувствии - РИА Новости, 13.05.2024
Попавшая в больницу Санаева рассказала о своем самочувствии
Народная артистка РФ Елена Санаева подтвердила РИА Новости свою госпитализацию и отметила, что она в хороших руках. РИА Новости, 13.05.2024
2024-05-13T20:06
2024-05-13T20:06
культура
россия
куйбышев
самара
елена санаева
всеволод санаев
ролан быков
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Народная артистка РФ Елена Санаева подтвердила РИА Новости свою госпитализацию и отметила, что она в хороших руках. Ранее в Telegram-канале Baza появились сообщения, что Санаева попала в больницу из-за проблем с дыханием. "Госпитализировали, да. Приболела. Я в хороших руках", - сказала артистка. Она также отметила, что чувствует себя хорошо. Елена Санаева родилась 21 октября 1942 года в Куйбышеве (ныне Самара) в семье знаменитого советского актера Всеволода Санаева (1912-1996). В 1966 году она окончила актерский факультет Государственного института театрального искусства имени Луначарского (ныне ГИТИС), мастерскую Михаила Царева. Санаева снималась в более чем 50 фильмах и сериалах, среди которых "Главный свидетель", "Печки-лавочки", "Чучело", "Приключения Али-Бабы и сорока разбойников", "Тайна "Черных дроздов", "Раз, два, горе – не беда! ". В 1975 году она вместе с мужем актером и режиссером Роланом Быковым снялась в фильме "Приключения Буратино", где исполнила роль лисы Алисы.
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россия, куйбышев, самара, елена санаева, всеволод санаев, ролан быков, гитис
Культура, Россия, Куйбышев, Самара, Елена Санаева, Всеволод Санаев, Ролан Быков, ГИТИС
Попавшая в больницу Санаева рассказала о своем самочувствии

Артистка Санаева сообщила, что госпитализирована и находится в хороших руках

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкАктриса Елена Санаева
Актриса Елена Санаева - РИА Новости, 1920, 13.05.2024
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Актриса Елена Санаева. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Народная артистка РФ Елена Санаева подтвердила РИА Новости свою госпитализацию и отметила, что она в хороших руках.
Ранее в Telegram-канале Baza появились сообщения, что Санаева попала в больницу из-за проблем с дыханием.
«
"Госпитализировали, да. Приболела. Я в хороших руках", - сказала артистка.
Она также отметила, что чувствует себя хорошо.
Елена Санаева родилась 21 октября 1942 года в Куйбышеве (ныне Самара) в семье знаменитого советского актера Всеволода Санаева (1912-1996). В 1966 году она окончила актерский факультет Государственного института театрального искусства имени Луначарского (ныне ГИТИС), мастерскую Михаила Царева.
Санаева снималась в более чем 50 фильмах и сериалах, среди которых "Главный свидетель", "Печки-лавочки", "Чучело", "Приключения Али-Бабы и сорока разбойников", "Тайна "Черных дроздов", "Раз, два, горе – не беда! ". В 1975 году она вместе с мужем актером и режиссером Роланом Быковым снялась в фильме "Приключения Буратино", где исполнила роль лисы Алисы.
XX Московский международный кинофестиваль - РИА Новости, 1920, 13.05.2024
Биография Елены Санаевой
21 октября 2022, 01:14
 
КультураРоссияКуйбышевСамараЕлена СанаеваВсеволод СанаевРолан БыковГИТИС
 
 
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