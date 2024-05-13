https://ria.ru/20240513/sallivan-1945744826.html
Советник Байдена рассказал о поисках Patriot для Украины
Советник Байдена рассказал о поисках Patriot для Украины - РИА Новости, 13.05.2024
Советник Байдена рассказал о поисках Patriot для Украины
Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан рассказал, что каждый день созванивается с союзниками в поисках зенитно-ракетных комплексов... РИА Новости, 13.05.2024
2024-05-13T22:58
2024-05-13T22:58
2024-05-13T23:05
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ВАШИНГТОН, 13 мая – РИА Новости. Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан рассказал, что каждый день созванивается с союзниками в поисках зенитно-ракетных комплексов Patriot для Украины, и считает, что нашел страну, согласную ими поделиться. "Одна из тех вещей, которые я делаю каждый божий день, - это говорю по меньшей мере с одним союзником, если не многими, о поставках на Украину дополнительных батарей Patriot. И я думаю, что мы недавно получили хорошие новости от одного из союзников", - сказал Салливан на брифинге Белого дома. Он добавил, что США продолжают поиски Patriot и иных систем ПВО. "Мы также ищем другие системы, потому что считаем, что некоторые союзники имеют возможности, которыми они могли бы поделиться, а США могли бы помочь им с подстраховкой в сфере противовоздушной обороны", - сказал Салливан.Американские власти ранее дали понять, что сами не располагают вакантными установками такого типа.
https://ria.ru/20240513/situatsiya-1945735820.html
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в мире, сша, украина, джейк салливан
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Украина, Джейк Салливан
Советник Байдена рассказал о поисках Patriot для Украины
Салливан заявил, что нашел страну, готовую поделиться ЗРК Patriot с Украиной