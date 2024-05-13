https://ria.ru/20240513/sallivan-1945744826.html

Советник Байдена рассказал о поисках Patriot для Украины

Советник Байдена рассказал о поисках Patriot для Украины - РИА Новости, 13.05.2024

Советник Байдена рассказал о поисках Patriot для Украины

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан рассказал, что каждый день созванивается с союзниками в поисках зенитно-ракетных комплексов... РИА Новости, 13.05.2024

2024-05-13T22:58

2024-05-13T22:58

2024-05-13T23:05

специальная военная операция на украине

в мире

сша

украина

джейк салливан

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0e/1909342882_0:91:3072:1819_1920x0_80_0_0_eb989e792cfb5c689a32da596cd495a8.jpg

ВАШИНГТОН, 13 мая – РИА Новости. Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан рассказал, что каждый день созванивается с союзниками в поисках зенитно-ракетных комплексов Patriot для Украины, и считает, что нашел страну, согласную ими поделиться. "Одна из тех вещей, которые я делаю каждый божий день, - это говорю по меньшей мере с одним союзником, если не многими, о поставках на Украину дополнительных батарей Patriot. И я думаю, что мы недавно получили хорошие новости от одного из союзников", - сказал Салливан на брифинге Белого дома. Он добавил, что США продолжают поиски Patriot и иных систем ПВО. "Мы также ищем другие системы, потому что считаем, что некоторые союзники имеют возможности, которыми они могли бы поделиться, а США могли бы помочь им с подстраховкой в сфере противовоздушной обороны", - сказал Салливан.Американские власти ранее дали понять, что сами не располагают вакантными установками такого типа.

https://ria.ru/20240513/situatsiya-1945735820.html

https://ria.ru/20240513/volchansk-1945689509.html

сша

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, украина, джейк салливан