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Советник Байдена рассказал о поисках Patriot для Украины - РИА Новости, 13.05.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
22:58 13.05.2024 (обновлено: 23:05 13.05.2024)
https://ria.ru/20240513/sallivan-1945744826.html
Советник Байдена рассказал о поисках Patriot для Украины
Советник Байдена рассказал о поисках Patriot для Украины - РИА Новости, 13.05.2024
Советник Байдена рассказал о поисках Patriot для Украины
Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан рассказал, что каждый день созванивается с союзниками в поисках зенитно-ракетных комплексов... РИА Новости, 13.05.2024
2024-05-13T22:58
2024-05-13T23:05
специальная военная операция на украине
в мире
сша
украина
джейк салливан
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ВАШИНГТОН, 13 мая – РИА Новости. Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан рассказал, что каждый день созванивается с союзниками в поисках зенитно-ракетных комплексов Patriot для Украины, и считает, что нашел страну, согласную ими поделиться. "Одна из тех вещей, которые я делаю каждый божий день, - это говорю по меньшей мере с одним союзником, если не многими, о поставках на Украину дополнительных батарей Patriot. И я думаю, что мы недавно получили хорошие новости от одного из союзников", - сказал Салливан на брифинге Белого дома. Он добавил, что США продолжают поиски Patriot и иных систем ПВО. "Мы также ищем другие системы, потому что считаем, что некоторые союзники имеют возможности, которыми они могли бы поделиться, а США могли бы помочь им с подстраховкой в сфере противовоздушной обороны", - сказал Салливан.Американские власти ранее дали понять, что сами не располагают вакантными установками такого типа.
https://ria.ru/20240513/situatsiya-1945735820.html
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в мире, сша, украина, джейк салливан
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Украина, Джейк Салливан
Советник Байдена рассказал о поисках Patriot для Украины

Салливан заявил, что нашел страну, готовую поделиться ЗРК Patriot с Украиной

© AP Photo / Susan WalshСоветник Белого дома США по национальной безопасности Джейк Салливан
Советник Белого дома США по национальной безопасности Джейк Салливан - РИА Новости, 1920, 13.05.2024
© AP Photo / Susan Walsh
Советник Белого дома США по национальной безопасности Джейк Салливан. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 13 мая – РИА Новости. Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан рассказал, что каждый день созванивается с союзниками в поисках зенитно-ракетных комплексов Patriot для Украины, и считает, что нашел страну, согласную ими поделиться.
«
"Одна из тех вещей, которые я делаю каждый божий день, - это говорю по меньшей мере с одним союзником, если не многими, о поставках на Украину дополнительных батарей Patriot. И я думаю, что мы недавно получили хорошие новости от одного из союзников", - сказал Салливан на брифинге Белого дома.
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Он добавил, что США продолжают поиски Patriot и иных систем ПВО.
«
"Мы также ищем другие системы, потому что считаем, что некоторые союзники имеют возможности, которыми они могли бы поделиться, а США могли бы помочь им с подстраховкой в сфере противовоздушной обороны", - сказал Салливан.
Американские власти ранее дали понять, что сами не располагают вакантными установками такого типа.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреСШАУкраинаДжейк Салливан
 
 
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