https://ria.ru/20240513/rozysk-1945525305.html

МВД объявило правнучку Чкалова в розыск

МВД объявило правнучку Чкалова в розыск - РИА Новости, 13.05.2024

МВД объявило правнучку Чкалова в розыск

МВД России объявило в розыск правнучку советского летчика Валерия Чкалова Дарью Богданову, следует из базы ведомства. РИА Новости, 13.05.2024

2024-05-13T11:18

2024-05-13T11:18

2024-05-13T15:21

россия

дарья богданова

валерий чкалов

происшествия

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МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. МВД России объявило в розыск правнучку советского летчика Валерия Чкалова Дарью Богданову, следует из базы ведомства. "Дарья Алексеевна Богданова, 22.05.1987. Разыскивается по статье УК", — значится в базе розыска МВД России, статья не указана. Против Богдановой возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 205.2 УК России ("Публичные призывы к террористической деятельности"), сообщал в апреле РИА Новости источник в правоохранительных органах.

https://ria.ru/20240412/terrorizm-1939541879.html

россия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, дарья богданова, валерий чкалов, происшествия