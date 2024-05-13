https://ria.ru/20240513/rozysk-1945525305.html
МВД объявило правнучку Чкалова в розыск
МВД объявило правнучку Чкалова в розыск - РИА Новости, 13.05.2024
МВД объявило правнучку Чкалова в розыск
МВД России объявило в розыск правнучку советского летчика Валерия Чкалова Дарью Богданову, следует из базы ведомства. РИА Новости, 13.05.2024
2024-05-13T11:18
2024-05-13T11:18
2024-05-13T15:21
россия
дарья богданова
валерий чкалов
происшествия
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МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. МВД России объявило в розыск правнучку советского летчика Валерия Чкалова Дарью Богданову, следует из базы ведомства. "Дарья Алексеевна Богданова, 22.05.1987. Разыскивается по статье УК", — значится в базе розыска МВД России, статья не указана. Против Богдановой возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 205.2 УК России ("Публичные призывы к террористической деятельности"), сообщал в апреле РИА Новости источник в правоохранительных органах.
https://ria.ru/20240412/terrorizm-1939541879.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, дарья богданова, валерий чкалов, происшествия
Россия, Дарья Богданова, Валерий Чкалов, Происшествия
МВД объявило правнучку Чкалова в розыск
МВД объявило в розыск правнучку советского летчика Чкалова Дарью Богданову
МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. МВД России объявило в розыск правнучку советского летчика Валерия Чкалова Дарью Богданову, следует из базы ведомства.
"Дарья Алексеевна Богданова, 22.05.1987. Разыскивается по статье УК", — значится в базе розыска МВД России, статья не указана.
Против Богдановой возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 205.2 УК России ("Публичные призывы к террористической деятельности"), сообщал в апреле РИА Новости источник в правоохранительных органах.