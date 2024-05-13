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В Анталье погиб россиянин - РИА Новости, 13.05.2024
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17:37 13.05.2024 (обновлено: 17:57 13.05.2024)
https://ria.ru/20240513/rossiyanin-1945673113.html
В Анталье погиб россиянин
В Анталье погиб россиянин - РИА Новости, 13.05.2024
В Анталье погиб россиянин
Россиянин погиб в турецкой провинции Анталья, сообщили РИА Новости в генеральном консульстве. РИА Новости, 13.05.2024
2024-05-13T17:37
2024-05-13T17:57
анталья (провинция)
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СТАМБУЛ, 13 мая — РИА Новости. Россиянин погиб в турецкой провинции Анталья, сообщили РИА Новости в генеральном консульстве."По информации жандармерии города Аланья, 13 мая в реке Дим было найдено тело российского гражданина 1987 года рождения", — уточнили в дипмиссии.Уточняется, что сотрудники правоохранительных органов сейчас проводят оперативно-следственные мероприятия, ожидаются результаты судебно-медицинской экспертизы.В генконсульстве добавили, что держат этот вопрос на контроле и готовы оказать родственникам погибшего содействие, в частности, в оформлении необходимых документов.
https://ria.ru/20240501/turist-1943319841.html
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анталья (провинция), россия, в мире
Анталья (провинция), Россия, В мире
В Анталье погиб россиянин

В Анталье погиб россиянин, его тело нашли в реке

© РИА Новости / Виктория ВиатрисСкорая помощь на улице Стамбула
Скорая помощь на улице Стамбула - РИА Новости, 1920, 13.05.2024
© РИА Новости / Виктория Виатрис
Скорая помощь на улице Стамбула. Архивное фото
Читать ria.ru в
СТАМБУЛ, 13 мая — РИА Новости. Россиянин погиб в турецкой провинции Анталья, сообщили РИА Новости в генеральном консульстве.
«
"По информации жандармерии города Аланья, 13 мая в реке Дим было найдено тело российского гражданина 1987 года рождения", — уточнили в дипмиссии.
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1 мая, 15:17
Уточняется, что сотрудники правоохранительных органов сейчас проводят оперативно-следственные мероприятия, ожидаются результаты судебно-медицинской экспертизы.
В генконсульстве добавили, что держат этот вопрос на контроле и готовы оказать родственникам погибшего содействие, в частности, в оформлении необходимых документов.
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Анталья (провинция)РоссияВ мире
 
 
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