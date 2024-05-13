https://ria.ru/20240513/rossiyanin-1945673113.html
В Анталье погиб россиянин
В Анталье погиб россиянин - РИА Новости, 13.05.2024
В Анталье погиб россиянин
Россиянин погиб в турецкой провинции Анталья, сообщили РИА Новости в генеральном консульстве. РИА Новости, 13.05.2024
2024-05-13T17:37
2024-05-13T17:37
2024-05-13T17:57
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СТАМБУЛ, 13 мая — РИА Новости. Россиянин погиб в турецкой провинции Анталья, сообщили РИА Новости в генеральном консульстве."По информации жандармерии города Аланья, 13 мая в реке Дим было найдено тело российского гражданина 1987 года рождения", — уточнили в дипмиссии.Уточняется, что сотрудники правоохранительных органов сейчас проводят оперативно-следственные мероприятия, ожидаются результаты судебно-медицинской экспертизы.В генконсульстве добавили, что держат этот вопрос на контроле и готовы оказать родственникам погибшего содействие, в частности, в оформлении необходимых документов.
https://ria.ru/20240501/turist-1943319841.html
https://ria.ru/20240416/tailand-1940385291.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
анталья (провинция), россия, в мире
Анталья (провинция), Россия, В мире
В Анталье погиб россиянин
В Анталье погиб россиянин, его тело нашли в реке
СТАМБУЛ, 13 мая — РИА Новости. Россиянин погиб в турецкой провинции Анталья, сообщили РИА Новости в генеральном консульстве.
«
"По информации жандармерии города Аланья
, 13 мая в реке Дим было найдено тело российского гражданина 1987 года рождения", — уточнили в дипмиссии.
Уточняется, что сотрудники правоохранительных органов сейчас проводят оперативно-следственные мероприятия, ожидаются результаты судебно-медицинской экспертизы.
В генконсульстве добавили, что держат этот вопрос на контроле и готовы оказать родственникам погибшего содействие, в частности, в оформлении необходимых документов.