https://ria.ru/20240513/rossiyanin-1945673113.html

В Анталье погиб россиянин

В Анталье погиб россиянин - РИА Новости, 13.05.2024

В Анталье погиб россиянин

Россиянин погиб в турецкой провинции Анталья, сообщили РИА Новости в генеральном консульстве. РИА Новости, 13.05.2024

2024-05-13T17:37

2024-05-13T17:37

2024-05-13T17:57

анталья (провинция)

россия

в мире

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СТАМБУЛ, 13 мая — РИА Новости. Россиянин погиб в турецкой провинции Анталья, сообщили РИА Новости в генеральном консульстве."По информации жандармерии города Аланья, 13 мая в реке Дим было найдено тело российского гражданина 1987 года рождения", — уточнили в дипмиссии.Уточняется, что сотрудники правоохранительных органов сейчас проводят оперативно-следственные мероприятия, ожидаются результаты судебно-медицинской экспертизы.В генконсульстве добавили, что держат этот вопрос на контроле и готовы оказать родственникам погибшего содействие, в частности, в оформлении необходимых документов.

https://ria.ru/20240501/turist-1943319841.html

https://ria.ru/20240416/tailand-1940385291.html

анталья (провинция)

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

анталья (провинция), россия, в мире