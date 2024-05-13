https://ria.ru/20240513/rossiya-1945571322.html
Володин назвал Россию самой открытой и либеральной страной
Володин назвал Россию самой открытой и либеральной страной - РИА Новости, 13.05.2024
Володин назвал Россию самой открытой и либеральной страной
Спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал Россию самой открытой и либеральной в отличие от других стран. РИА Новости, 13.05.2024
2024-05-13T13:28
2024-05-13T13:28
2024-05-13T14:16
россия
политика
вячеслав володин
госдума рф
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал Россию самой открытой и либеральной в отличие от других стран."Кто бы как ни говорил, но наша страна самая открытая и либеральная", - сказал Володин в ходе заседания ГД.Он также добавил, что заседание Госдумы длится уже более 3 часов.
https://ria.ru/20240508/rossiya-1944512042.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, политика, вячеслав володин, госдума рф
Россия, Политика, Вячеслав Володин, Госдума РФ
Володин назвал Россию самой открытой и либеральной страной
Володин: Россия, в отличие от других стран, открыта и либеральна