https://ria.ru/20240513/rossiya-1945571322.html

Володин назвал Россию самой открытой и либеральной страной

Володин назвал Россию самой открытой и либеральной страной - РИА Новости, 13.05.2024

Володин назвал Россию самой открытой и либеральной страной

Спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал Россию самой открытой и либеральной в отличие от других стран. РИА Новости, 13.05.2024

2024-05-13T13:28

2024-05-13T13:28

2024-05-13T14:16

россия

политика

вячеслав володин

госдума рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/0d/1945547359_0:0:3090:1739_1920x0_80_0_0_e3064c2271be76a37c382a838056f3d3.jpg

МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал Россию самой открытой и либеральной в отличие от других стран."Кто бы как ни говорил, но наша страна самая открытая и либеральная", - сказал Володин в ходе заседания ГД.Он также добавил, что заседание Госдумы длится уже более 3 часов.

https://ria.ru/20240508/rossiya-1944512042.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, политика, вячеслав володин, госдума рф