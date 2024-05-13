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ПВО уничтожила 16 снарядов Vampire над Белгородской областью

ПВО уничтожила 16 снарядов Vampire над Белгородской областью - РИА Новости, 13.05.2024

ПВО уничтожила 16 снарядов Vampire над Белгородской областью

Над Белгородской областью средствами ПВО сбиты 16 реактивных снарядов украинской РЗСО "Вампир", сообщили в понедельник в Минобороны РФ. РИА Новости, 13.05.2024

2024-05-13T17:28

2024-05-13T17:28

2024-05-13T17:36

специальная военная операция на украине

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вооруженные силы украины

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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Над Белгородской областью средствами ПВО сбиты 16 реактивных снарядов украинской РЗСО "Вампир", сообщили в понедельник в Минобороны РФ."13 мая около 17.00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории Российской Федерации с применением реактивной системы залпового огня RM-70 "Вампир". Дежурными средствами ПВО шестнадцать реактивных снарядов уничтожены над Белгородской областью", - сказали в ведомстве.

https://ria.ru/20240513/gladkov-1945599930.html

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белгородская область, россия, безопасность, пво, вооруженные силы украины, украина