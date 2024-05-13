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ПВО уничтожила 16 снарядов Vampire над Белгородской областью - РИА Новости, 13.05.2024
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17:28 13.05.2024 (обновлено: 17:36 13.05.2024)
https://ria.ru/20240513/rf-1945669626.html
ПВО уничтожила 16 снарядов Vampire над Белгородской областью
ПВО уничтожила 16 снарядов Vampire над Белгородской областью - РИА Новости, 13.05.2024
ПВО уничтожила 16 снарядов Vampire над Белгородской областью
Над Белгородской областью средствами ПВО сбиты 16 реактивных снарядов украинской РЗСО "Вампир", сообщили в понедельник в Минобороны РФ. РИА Новости, 13.05.2024
2024-05-13T17:28
2024-05-13T17:36
специальная военная операция на украине
белгородская область
россия
безопасность
пво
вооруженные силы украины
украина
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Над Белгородской областью средствами ПВО сбиты 16 реактивных снарядов украинской РЗСО "Вампир", сообщили в понедельник в Минобороны РФ."13 мая около 17.00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории Российской Федерации с применением реактивной системы залпового огня RM-70 "Вампир". Дежурными средствами ПВО шестнадцать реактивных снарядов уничтожены над Белгородской областью", - сказали в ведомстве.
https://ria.ru/20240513/gladkov-1945599930.html
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белгородская область, россия, безопасность, пво, вооруженные силы украины, украина
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Россия, Безопасность, ПВО, Вооруженные силы Украины, Украина
ПВО уничтожила 16 снарядов Vampire над Белгородской областью

Минобороны: ПВО уничтожила 16 снарядов РЗСО Vampire над Белгородской областью

© Кадр видео очевидцаРабота ПВО в небе над Белгородом
Работа ПВО в небе над Белгородом
© Кадр видео очевидца
Работа ПВО в небе над Белгородом. Архивное фото
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Над Белгородской областью средствами ПВО сбиты 16 реактивных снарядов украинской РЗСО "Вампир", сообщили в понедельник в Минобороны РФ.
"13 мая около 17.00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории Российской Федерации с применением реактивной системы залпового огня RM-70 "Вампир". Дежурными средствами ПВО шестнадцать реактивных снарядов уничтожены над Белгородской областью", - сказали в ведомстве.
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Специальная военная операция на УкраинеБелгородская областьРоссияБезопасностьПВОВооруженные силы УкраиныУкраина
 
 
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