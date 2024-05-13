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Мишустин примет участие в заседании совета глав правительств стран СНГ

Мишустин примет участие в заседании совета глав правительств стран СНГ - РИА Новости, 13.05.2024

Мишустин примет участие в заседании совета глав правительств стран СНГ

Глава правительства РФ Михаил Мишустин 24 мая будет участвовать в заседании совета глав правительств СНГ в Ашхабаде, там планируется рассмотреть вопросы... РИА Новости, 13.05.2024

2024-05-13T14:26

2024-05-13T14:26

2024-05-13T14:41

политика

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михаил мишустин

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

госдума рф

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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Глава правительства РФ Михаил Мишустин 24 мая будет участвовать в заседании совета глав правительств СНГ в Ашхабаде, там планируется рассмотреть вопросы торгово-экономического взаимодействия и проекты документов в ряде сфер, сообщили в Telegram-канале Первого департамента стран СНГ МИД России."Двадцать четвертого мая председатель правительства Российской Федерации М.В. Мишустин примет участие в заседании совета глав правительств СНГ в Ашхабаде", - говорится в сообщении.Отмечается, что премьер-министры стран СНГ "рассмотрят актуальные вопросы торгово-экономического взаимодействия в СНГ, а также ряд проектов документов в таких сферах, как энергетика и транспорт, экология, защита интеллектуальной собственности, культурно-гуманитарное сотрудничество"."Как ожидается, будут утверждены Концепция сотрудничества государств – участников СНГ в сфере энергетики на период до 2035 года и План действий по оптимизации инфраструктуры и развитию международных транспортных коридоров, проходящих по территории государств – участников СНГ, на период до 2030 года", - говорится в сообщении.

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политика, россия, ашхабад, снг, михаил мишустин, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), госдума рф