https://ria.ru/20240513/rf-1945585100.html
Мишустин примет участие в заседании совета глав правительств стран СНГ
Мишустин примет участие в заседании совета глав правительств стран СНГ - РИА Новости, 13.05.2024
Мишустин примет участие в заседании совета глав правительств стран СНГ
Глава правительства РФ Михаил Мишустин 24 мая будет участвовать в заседании совета глав правительств СНГ в Ашхабаде, там планируется рассмотреть вопросы... РИА Новости, 13.05.2024
2024-05-13T14:26
2024-05-13T14:26
2024-05-13T14:41
политика
россия
ашхабад
снг
михаил мишустин
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/0a/1945115506_0:15:2047:1166_1920x0_80_0_0_93ab9527402ccfa2c04738f345984d77.jpg
МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Глава правительства РФ Михаил Мишустин 24 мая будет участвовать в заседании совета глав правительств СНГ в Ашхабаде, там планируется рассмотреть вопросы торгово-экономического взаимодействия и проекты документов в ряде сфер, сообщили в Telegram-канале Первого департамента стран СНГ МИД России."Двадцать четвертого мая председатель правительства Российской Федерации М.В. Мишустин примет участие в заседании совета глав правительств СНГ в Ашхабаде", - говорится в сообщении.Отмечается, что премьер-министры стран СНГ "рассмотрят актуальные вопросы торгово-экономического взаимодействия в СНГ, а также ряд проектов документов в таких сферах, как энергетика и транспорт, экология, защита интеллектуальной собственности, культурно-гуманитарное сотрудничество"."Как ожидается, будут утверждены Концепция сотрудничества государств – участников СНГ в сфере энергетики на период до 2035 года и План действий по оптимизации инфраструктуры и развитию международных транспортных коридоров, проходящих по территории государств – участников СНГ, на период до 2030 года", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240101/sng-1919355388.html
россия
ашхабад
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/0a/1945115506_0:38:2047:1573_1920x0_80_0_0_681cf80c0645fd1af57951b59a32d59b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, россия, ашхабад, снг, михаил мишустин, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), госдума рф
Политика, Россия, Ашхабад, СНГ, Михаил Мишустин, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Госдума РФ
Мишустин примет участие в заседании совета глав правительств стран СНГ
Мишустин 24 мая поучаствует в заседании совета глав правительств СНГ в Ашхабаде
МОСКВА, 13 мая - РИА Новости.
Глава правительства РФ Михаил Мишустин 24 мая будет участвовать в заседании совета глав правительств СНГ в Ашхабаде, там планируется рассмотреть вопросы торгово-экономического взаимодействия и проекты документов в ряде сфер, сообщили в Telegram-канале
Первого департамента стран СНГ МИД России.
"Двадцать четвертого мая председатель правительства Российской Федерации М.В. Мишустин примет участие в заседании совета глав правительств СНГ в Ашхабаде", - говорится в сообщении.
Отмечается, что премьер-министры стран СНГ "рассмотрят актуальные вопросы торгово-экономического взаимодействия в СНГ, а также ряд проектов документов в таких сферах, как энергетика и транспорт, экология, защита интеллектуальной собственности, культурно-гуманитарное сотрудничество".
"Как ожидается, будут утверждены Концепция сотрудничества государств – участников СНГ в сфере энергетики на период до 2035 года и План действий по оптимизации инфраструктуры и развитию международных транспортных коридоров, проходящих по территории государств – участников СНГ, на период до 2030 года", - говорится в сообщении.