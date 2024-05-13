https://ria.ru/20240513/rezervy-1945741601.html

Генштаб ВСУ заявил об отправке резервов в Харьковскую область

Генштаб ВСУ заявил об отправке резервов в Харьковскую область - РИА Новости, 13.05.2024

Генштаб ВСУ заявил об отправке резервов в Харьковскую область

Резервные силы украинской армии направлены в Харьковскую область на фоне продвижения российских войск, сообщил начальник Генштаба ВСУ Анатолий Баргилевич, его... РИА Новости, 13.05.2024

2024-05-13T22:28

2024-05-13T22:28

2024-05-13T22:53

специальная военная операция на украине

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волчанск

владимир зеленский

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МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Резервные силы украинской армии направлены в Харьковскую область на фоне продвижения российских войск, сообщил начальник Генштаба ВСУ Анатолий Баргилевич, его слова приводит агентство УНИАН."Сегодня утром противник активизировался в районе Волчанска. Происходят боевые столкновения. Оперативно реагируем на перемещение войск противника и привлекаем резервы", — сказал он.По словам Баргилевича, если бы за последние два месяца эти резервы не подготовили, обстановка была бы значительно хуже.Ранее в понедельник депутат Харьковского областного совета Александр Скорик сообщил, что российские войска начали окружать город Волчанск. По его словам, сейчас идут очень сложные позиционные бои. При этом французская газета Le Monde сообщила со ссылкой на неназванного украинского военного, что киевские власти не подготовили оборону Волчанска. В частности, в районе населенного пункта нет средств, необходимых для "блокировки наступления" российских войск.Накануне Владимир Зеленский назвал положение ВСУ в этом регионе, особенно в Волчанске, чрезвычайно трудным. Украинский Генштаб признал сложной оперативную обстановку на этом направлении и отметил "тактический успех" российских войск.Российская армия уже несколько дней активно продвигается в Харьковской области. Так, накануне Минобороны сообщало, что группировка войск "Север" освободила населенные пункты Гатище, Красное, Мороховец и Олейниково. Днем ранее российские военные взяли под контроль Борисовку, Огурцово, Плетеневку, Пыльную и Стрелечью.

https://ria.ru/20240513/situatsiya-1945735820.html

https://ria.ru/20240513/volchansk-1945689509.html

харьковская область

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волчанск

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в мире, харьковская область, россия, волчанск, владимир зеленский, вооруженные силы украины