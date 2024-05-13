Йосеф Каменецкий стал новым главным раввином Москвы
Йосеф Каменецкий стал новым главным раввином Москвы, он прибыл из Израиля
Молельный зал синагоги . Архивное фото
МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Йосеф Каменецкий стал новым главным раввином Московской еврейской религиозной общины (МЕРО), он прибыл из Израиля, но ранее уже работал в Москве, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЕРО.
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"Новый главный раввин МЕРО Йосеф Каменецкий приехал из Израиля, но раньше уже работал в Москве", - сказали в пресс-службе.
Годом ранее бывший главный раввин Москвы по версии МЕРО Пинхас Гольдшмидт был внесен в реестр иноагентов.
Ранее в телеграм-канале организации отмечали, что прибытие нового раввина в Москву "является еще одним звеном в череде изменений в общине, направленных на укрепление изучения Торы и еврейского образа жизни".
Министерство юстиции России летом 2023 года включило в реестр иностранных агентов шесть человек и три организации, включая Филиппа ( Пинхаса - ред.) Гольдшмидта. В ведомстве указали, что Гольдшмидт "распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти Российской Федерации решениях и проводимой ими политике" и "выступал против специальной военной операции на Украине". В МЕРО тогда пояснили, что раввин не работает там с июля 2022 года.
В мае 2022 года в МЕРО сообщили РИА Новости, что раввин находится в Израиле, а потом заявили, что Гольдшмидт ушел с должности главного раввина Москвы по истечении контракта.
Впоследствии Гольдшмидт в интервью британской газете Guardian призвал евреев покинуть Россию на фоне спецоперации и якобы роста антисемитизма.