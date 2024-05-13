https://ria.ru/20240513/ravvin-1945742854.html

Йосеф Каменецкий стал новым главным раввином Москвы

Йосеф Каменецкий стал новым главным раввином Москвы - РИА Новости, 13.05.2024

Йосеф Каменецкий стал новым главным раввином Москвы

Йосеф Каменецкий стал новым главным раввином Московской еврейской религиозной общины (МЕРО), он прибыл из Израиля, но ранее уже работал в Москве, рассказали РИА РИА Новости, 13.05.2024

2024-05-13T22:37

2024-05-13T22:37

2024-05-13T22:37

израиль

москва

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пинхас гольдшмидт

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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Йосеф Каменецкий стал новым главным раввином Московской еврейской религиозной общины (МЕРО), он прибыл из Израиля, но ранее уже работал в Москве, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЕРО. "Новый главный раввин МЕРО Йосеф Каменецкий приехал из Израиля, но раньше уже работал в Москве", - сказали в пресс-службе. Годом ранее бывший главный раввин Москвы по версии МЕРО Пинхас Гольдшмидт был внесен в реестр иноагентов. Ранее в телеграм-канале организации отмечали, что прибытие нового раввина в Москву "является еще одним звеном в череде изменений в общине, направленных на укрепление изучения Торы и еврейского образа жизни". Министерство юстиции России летом 2023 года включило в реестр иностранных агентов шесть человек и три организации, включая Филиппа ( Пинхаса - ред.) Гольдшмидта. В ведомстве указали, что Гольдшмидт "распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти Российской Федерации решениях и проводимой ими политике" и "выступал против специальной военной операции на Украине". В МЕРО тогда пояснили, что раввин не работает там с июля 2022 года. В мае 2022 года в МЕРО сообщили РИА Новости, что раввин находится в Израиле, а потом заявили, что Гольдшмидт ушел с должности главного раввина Москвы по истечении контракта. Впоследствии Гольдшмидт в интервью британской газете Guardian призвал евреев покинуть Россию на фоне спецоперации и якобы роста антисемитизма.

https://ria.ru/20240508/ravvin-1944760167.html

https://ria.ru/20240401/antisemitizm-1937075545.html

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израиль, москва, россия, пинхас гольдшмидт