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Ракова: две трети 9-классников после профориентации хотят идти в колледж - РИА Новости, 13.05.2024
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09:30 13.05.2024
https://ria.ru/20240513/rakova-1945504328.html
Ракова: две трети 9-классников после профориентации хотят идти в колледж
Ракова: две трети 9-классников после профориентации хотят идти в колледж - РИА Новости, 13.05.2024
Ракова: две трети 9-классников после профориентации хотят идти в колледж
Ученики 9-х классов московских школ прошли программу комплексной профориентации; в том числе более 50 тысяч школьников прошли профессиональное тестирование и... РИА Новости, 13.05.2024
2024-05-13T09:30
2024-05-13T09:30
москва
анастасия ракова
ростех
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
ростелеком
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МОСКВА, 13 мая – РИА Новости. Ученики 9-х классов московских школ прошли программу комплексной профориентации; в том числе более 50 тысяч школьников прошли профессиональное тестирование и две трети из них планируют поступать в колледж, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.По ее словам, выбор будущей профессии — одно из самых важных и ответственных решений, которое приходится принимать каждому школьнику. Оно должно быть осмысленным и учитывать интересы, способности и возможности подростка."Программа профориентации для учащихся 9-х классов, которую мы запустили в ноябре прошлого года, показала большой интерес школьников к среднему профессиональному образованию. Почти за шесть месяцев ребята посетили свыше тысячи профессиональных проб в колледжах и более 150 ведущих предприятий города, проходили онлайн-тестирование на передовых платформах, консультировались с экспертами, участвовали в интерактивных квестах и встречались с успешными студентами", – рассказала Ракова, чьи слова приводятся на сайте мэра и правительства столицы.Она добавила, что всего профтестирование прошли более 53 тысяч девятиклассников, свыше 65% из них выбрали специальность и планируют летом поступать в колледж. Наиболее популярные сферы — креативные индустрии, информационные технологии, безопасность, гостеприимство, образование и социальная сфера, промышленность.Программа комплексной профориентации для учеников 9-х классов состоит из шести касаний: профориентационное тестирование, встречи в школах с карьерными наставниками центра "Профессии будущего" и представителями колледжей, профессиональные пробы, фестивали колледжей, экскурсии к работодателям, подача заявлений в колледж. Программа проводилась на двух площадках: в центре "Профессии будущего" и специализированном центре "Моя карьера".Профессиональные пробы школьники проходили в современных лабораториях и мастерских на базе 53 столичных колледжей. Они общались со студентами и педагогами, узнали информацию о поступлении на выбранную специальность и модулях образовательных программ, получили первые практические навыки, которые пригодятся в будущей профессии, рассказали в пресс-службе комплекса социального развития Москвы.Например, в медицинских колледжах департамента здравоохранения Москвы более одной тысячи школьников участвовали в мастер-классах, где знакомились с профессиональной деятельностью медицинской сестры. Подростки отрабатывали практические навыки с применением технологии симулированного пациента.В партнерстве с более чем 150 работодателями города участники тестирования посещали экскурсии в различные организации и на предприятия, в том числе государственных корпораций "Ростех", "Росатом", компаний "Ростелеком", "Микрон", офисы крупнейших банков страны ("Сбербанк", "Россельхозбанк"), головной офис "МТС Финтех". Школьники знакомились с работой сотрудников Московского метрополитена, организаций "Мосгортранс", "Мосэнерго" и других. В кондитерском концерне "Бабаевский" старшеклассники увидели работу производственного цеха и процесс изготовления конфет и шоколада. А в "Московской городской поисково-спасательной службе на водных объектах" участвовали в мастер-классах по спасению людей на воде в зимнее время года и оказанию первой помощи пострадавшим.Кроме того, более 80 тысяч девятиклассников посетили встречи с директорами столичных колледжей и узнали о более чем 170 перспективных профессиях будущего. Директора ответили на вопросы участников, рассказали, какие специалисты нужны крупнейшим работодателям города, как в колледжах обучают студентов и на какую зарплату могут рассчитывать выпускники в разных отраслях, говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240507/molodezh-1944512903.html
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москва, анастасия ракова , ростех, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", ростелеком
Москва, Анастасия Ракова , Ростех, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Ростелеком

Ракова: две трети 9-классников после профориентации хотят идти в колледж

© Фото : пресс-служба комплекса социального развития МосквыКомплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы - РИА Новости, 1920, 13.05.2024
© Фото : пресс-служба комплекса социального развития Москвы
Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 мая – РИА Новости. Ученики 9-х классов московских школ прошли программу комплексной профориентации; в том числе более 50 тысяч школьников прошли профессиональное тестирование и две трети из них планируют поступать в колледж, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
По ее словам, выбор будущей профессии — одно из самых важных и ответственных решений, которое приходится принимать каждому школьнику. Оно должно быть осмысленным и учитывать интересы, способности и возможности подростка.
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"Программа профориентации для учащихся 9-х классов, которую мы запустили в ноябре прошлого года, показала большой интерес школьников к среднему профессиональному образованию. Почти за шесть месяцев ребята посетили свыше тысячи профессиональных проб в колледжах и более 150 ведущих предприятий города, проходили онлайн-тестирование на передовых платформах, консультировались с экспертами, участвовали в интерактивных квестах и встречались с успешными студентами", – рассказала Ракова, чьи слова приводятся на сайте мэра и правительства столицы.
Она добавила, что всего профтестирование прошли более 53 тысяч девятиклассников, свыше 65% из них выбрали специальность и планируют летом поступать в колледж. Наиболее популярные сферы — креативные индустрии, информационные технологии, безопасность, гостеприимство, образование и социальная сфера, промышленность.
Программа комплексной профориентации для учеников 9-х классов состоит из шести касаний: профориентационное тестирование, встречи в школах с карьерными наставниками центра "Профессии будущего" и представителями колледжей, профессиональные пробы, фестивали колледжей, экскурсии к работодателям, подача заявлений в колледж. Программа проводилась на двух площадках: в центре "Профессии будущего" и специализированном центре "Моя карьера".
Профессиональные пробы школьники проходили в современных лабораториях и мастерских на базе 53 столичных колледжей. Они общались со студентами и педагогами, узнали информацию о поступлении на выбранную специальность и модулях образовательных программ, получили первые практические навыки, которые пригодятся в будущей профессии, рассказали в пресс-службе комплекса социального развития Москвы.
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Например, в медицинских колледжах департамента здравоохранения Москвы более одной тысячи школьников участвовали в мастер-классах, где знакомились с профессиональной деятельностью медицинской сестры. Подростки отрабатывали практические навыки с применением технологии симулированного пациента.
В партнерстве с более чем 150 работодателями города участники тестирования посещали экскурсии в различные организации и на предприятия, в том числе государственных корпораций "Ростех", "Росатом", компаний "Ростелеком", "Микрон", офисы крупнейших банков страны ("Сбербанк", "Россельхозбанк"), головной офис "МТС Финтех". Школьники знакомились с работой сотрудников Московского метрополитена, организаций "Мосгортранс", "Мосэнерго" и других. В кондитерском концерне "Бабаевский" старшеклассники увидели работу производственного цеха и процесс изготовления конфет и шоколада. А в "Московской городской поисково-спасательной службе на водных объектах" участвовали в мастер-классах по спасению людей на воде в зимнее время года и оказанию первой помощи пострадавшим.
Кроме того, более 80 тысяч девятиклассников посетили встречи с директорами столичных колледжей и узнали о более чем 170 перспективных профессиях будущего. Директора ответили на вопросы участников, рассказали, какие специалисты нужны крупнейшим работодателям города, как в колледжах обучают студентов и на какую зарплату могут рассчитывать выпускники в разных отраслях, говорится в сообщении.
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МоскваАнастасия РаковаРостехГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"Ростелеком
 
 
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