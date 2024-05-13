https://ria.ru/20240513/rakova-1945504328.html
Ракова: две трети 9-классников после профориентации хотят идти в колледж
Ракова: две трети 9-классников после профориентации хотят идти в колледж - РИА Новости, 13.05.2024
Ракова: две трети 9-классников после профориентации хотят идти в колледж
Ученики 9-х классов московских школ прошли программу комплексной профориентации; в том числе более 50 тысяч школьников прошли профессиональное тестирование и... РИА Новости, 13.05.2024
2024-05-13T09:30
2024-05-13T09:30
2024-05-13T09:30
москва
анастасия ракова
ростех
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
ростелеком
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/0d/1945502980_0:64:1280:784_1920x0_80_0_0_8d5302cbc8edef0778340324c03a98a8.jpg
МОСКВА, 13 мая – РИА Новости. Ученики 9-х классов московских школ прошли программу комплексной профориентации; в том числе более 50 тысяч школьников прошли профессиональное тестирование и две трети из них планируют поступать в колледж, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.По ее словам, выбор будущей профессии — одно из самых важных и ответственных решений, которое приходится принимать каждому школьнику. Оно должно быть осмысленным и учитывать интересы, способности и возможности подростка."Программа профориентации для учащихся 9-х классов, которую мы запустили в ноябре прошлого года, показала большой интерес школьников к среднему профессиональному образованию. Почти за шесть месяцев ребята посетили свыше тысячи профессиональных проб в колледжах и более 150 ведущих предприятий города, проходили онлайн-тестирование на передовых платформах, консультировались с экспертами, участвовали в интерактивных квестах и встречались с успешными студентами", – рассказала Ракова, чьи слова приводятся на сайте мэра и правительства столицы.Она добавила, что всего профтестирование прошли более 53 тысяч девятиклассников, свыше 65% из них выбрали специальность и планируют летом поступать в колледж. Наиболее популярные сферы — креативные индустрии, информационные технологии, безопасность, гостеприимство, образование и социальная сфера, промышленность.Программа комплексной профориентации для учеников 9-х классов состоит из шести касаний: профориентационное тестирование, встречи в школах с карьерными наставниками центра "Профессии будущего" и представителями колледжей, профессиональные пробы, фестивали колледжей, экскурсии к работодателям, подача заявлений в колледж. Программа проводилась на двух площадках: в центре "Профессии будущего" и специализированном центре "Моя карьера".Профессиональные пробы школьники проходили в современных лабораториях и мастерских на базе 53 столичных колледжей. Они общались со студентами и педагогами, узнали информацию о поступлении на выбранную специальность и модулях образовательных программ, получили первые практические навыки, которые пригодятся в будущей профессии, рассказали в пресс-службе комплекса социального развития Москвы.Например, в медицинских колледжах департамента здравоохранения Москвы более одной тысячи школьников участвовали в мастер-классах, где знакомились с профессиональной деятельностью медицинской сестры. Подростки отрабатывали практические навыки с применением технологии симулированного пациента.В партнерстве с более чем 150 работодателями города участники тестирования посещали экскурсии в различные организации и на предприятия, в том числе государственных корпораций "Ростех", "Росатом", компаний "Ростелеком", "Микрон", офисы крупнейших банков страны ("Сбербанк", "Россельхозбанк"), головной офис "МТС Финтех". Школьники знакомились с работой сотрудников Московского метрополитена, организаций "Мосгортранс", "Мосэнерго" и других. В кондитерском концерне "Бабаевский" старшеклассники увидели работу производственного цеха и процесс изготовления конфет и шоколада. А в "Московской городской поисково-спасательной службе на водных объектах" участвовали в мастер-классах по спасению людей на воде в зимнее время года и оказанию первой помощи пострадавшим.Кроме того, более 80 тысяч девятиклассников посетили встречи с директорами столичных колледжей и узнали о более чем 170 перспективных профессиях будущего. Директора ответили на вопросы участников, рассказали, какие специалисты нужны крупнейшим работодателям города, как в колледжах обучают студентов и на какую зарплату могут рассчитывать выпускники в разных отраслях, говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240507/molodezh-1944512903.html
https://ria.ru/20240404/tsentr-1937915663.html
https://ria.ru/20240229/proforientatsiya-1930289332.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, анастасия ракова , ростех, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", ростелеком
Москва, Анастасия Ракова , Ростех, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Ростелеком
МОСКВА, 13 мая – РИА Новости. Ученики 9-х классов московских школ прошли программу комплексной профориентации; в том числе более 50 тысяч школьников прошли профессиональное тестирование и две трети из них планируют поступать в колледж, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
По ее словам, выбор будущей профессии — одно из самых важных и ответственных решений, которое приходится принимать каждому школьнику. Оно должно быть осмысленным и учитывать интересы, способности и возможности подростка.
"Программа профориентации для учащихся 9-х классов, которую мы запустили в ноябре прошлого года, показала большой интерес школьников к среднему профессиональному образованию. Почти за шесть месяцев ребята посетили свыше тысячи профессиональных проб в колледжах и более 150 ведущих предприятий города, проходили онлайн-тестирование на передовых платформах, консультировались с экспертами, участвовали в интерактивных квестах и встречались с успешными студентами", – рассказала Ракова, чьи слова приводятся на сайте мэра и правительства столицы.
Она добавила, что всего профтестирование прошли более 53 тысяч девятиклассников, свыше 65% из них выбрали специальность и планируют летом поступать в колледж. Наиболее популярные сферы — креативные индустрии, информационные технологии, безопасность, гостеприимство, образование и социальная сфера, промышленность.
Программа комплексной профориентации для учеников 9-х классов состоит из шести касаний: профориентационное тестирование, встречи в школах с карьерными наставниками центра "Профессии будущего" и представителями колледжей, профессиональные пробы, фестивали колледжей, экскурсии к работодателям, подача заявлений в колледж. Программа проводилась на двух площадках: в центре "Профессии будущего" и специализированном центре "Моя карьера".
Профессиональные пробы школьники проходили в современных лабораториях и мастерских на базе 53 столичных колледжей. Они общались со студентами и педагогами, узнали информацию о поступлении на выбранную специальность и модулях образовательных программ, получили первые практические навыки, которые пригодятся в будущей профессии, рассказали в пресс-службе комплекса социального развития Москвы.
Например, в медицинских колледжах департамента здравоохранения Москвы более одной тысячи школьников участвовали в мастер-классах, где знакомились с профессиональной деятельностью медицинской сестры. Подростки отрабатывали практические навыки с применением технологии симулированного пациента.
В партнерстве с более чем 150 работодателями города участники тестирования посещали экскурсии в различные организации и на предприятия, в том числе государственных корпораций "Ростех
", "Росатом
", компаний "Ростелеком
", "Микрон", офисы крупнейших банков страны ("Сбербанк
", "Россельхозбанк
"), головной офис "МТС
Финтех". Школьники знакомились с работой сотрудников Московского метрополитена
, организаций "Мосгортранс
", "Мосэнерго
" и других. В кондитерском концерне "Бабаевский" старшеклассники увидели работу производственного цеха и процесс изготовления конфет и шоколада. А в "Московской городской поисково-спасательной службе на водных объектах" участвовали в мастер-классах по спасению людей на воде в зимнее время года и оказанию первой помощи пострадавшим.
Кроме того, более 80 тысяч девятиклассников посетили встречи с директорами столичных колледжей и узнали о более чем 170 перспективных профессиях будущего. Директора ответили на вопросы участников, рассказали, какие специалисты нужны крупнейшим работодателям города, как в колледжах обучают студентов и на какую зарплату могут рассчитывать выпускники в разных отраслях, говорится в сообщении.