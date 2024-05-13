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В Египте предупредили Блинкена о последствиях закрытия КПП "Рафах" - РИА Новости, 13.05.2024
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16:44 13.05.2024
https://ria.ru/20240513/rafakh-1945649284.html
В Египте предупредили Блинкена о последствиях закрытия КПП "Рафах"
В Египте предупредили Блинкена о последствиях закрытия КПП "Рафах" - РИА Новости, 13.05.2024
В Египте предупредили Блинкена о последствиях закрытия КПП "Рафах"
Закрытие контрольно-пропускного пункта "Рафах" на границе Египта и сектора Газа грозит катастрофическими гуманитарными последствиями, заявил министр иностранных РИА Новости, 13.05.2024
2024-05-13T16:44
2024-05-13T16:44
в мире
израиль
египет
рафах (провинция)
самех шукри
энтони блинкен
раф
хамас
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КАИР, 13 мая - РИА Новости. Закрытие контрольно-пропускного пункта "Рафах" на границе Египта и сектора Газа грозит катастрофическими гуманитарными последствиями, заявил министр иностранных дел Египта Самех Шукри госсекретарю США Энтони Блинкену. Согласно заявлению МИД Египта, в понедельник Шукри и Блинкен провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили развитие событий в секторе Газа. "Министр Шукри подтвердил своему американскому коллеге катастрофические гуманитарные последствия, которые затронут более 1,4 миллиона палестинцев из-за закрытия погранперехода "Рафах" и продолжения широкомасштабных израильских атак", - сообщается в заявлении. Шукри также добавил, что продолжение израильских военных операций в секторе Газа и в особенности в Рафахе на юге Газы создает серьезные риски в сфере безопасности. Как отмечается в заявлении, Шукри и Блинкен отметили необходимость открытия сухопутных погранпереходов между Израилем и Газой и доставки достаточной гуманитарной помощи населению сектора. В ночь на 7 мая сухопутные силы армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) вошли в Рафах в рамках контртеррористической операции, а израильские танки взяли оперативный контроль над территорией КПП "Рафах" со стороны сектора Газа. Ранее пресс-служба ЦАХАЛ сообщала о сбросе листовок с призывом к жителям восточной части Рафаха эвакуироваться перед планируемой операцией. В прошлую пятницу радиостанция Kan сообщила, что узкий военный кабинет министров Израиля одобрил расширение наземной операции в Рафахе на границе сектора Газа и Египта. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек. Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным минздрава Газы, погибли более 35 тысяч человек, пострадали свыше 78 тысяч. МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
https://ria.ru/20240329/egipet-1936673516.html
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израиль
египет
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в мире, израиль, египет, рафах (провинция), самех шукри, энтони блинкен, раф, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Египет, Рафах (провинция), Самех Шукри, Энтони Блинкен, РАФ, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В Египте предупредили Блинкена о последствиях закрытия КПП "Рафах"

Шукри: закрытие КПП "Рафах" грозит катастрофическими гуманитарными последствиями

© AP Photo / Amr NabilМужчина на палестинской стороне пограничного перехода Рафах
Мужчина на палестинской стороне пограничного перехода Рафах - РИА Новости, 1920, 13.05.2024
© AP Photo / Amr Nabil
Мужчина на палестинской стороне пограничного перехода Рафах. Архивное фото
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КАИР, 13 мая - РИА Новости. Закрытие контрольно-пропускного пункта "Рафах" на границе Египта и сектора Газа грозит катастрофическими гуманитарными последствиями, заявил министр иностранных дел Египта Самех Шукри госсекретарю США Энтони Блинкену.
Согласно заявлению МИД Египта, в понедельник Шукри и Блинкен провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили развитие событий в секторе Газа.
Государственный флаг Арабской Республики Египет - РИА Новости, 1920, 29.03.2024
СМИ: Египет попросил у США помощи на случай операции в Рафахе
29 марта, 15:46
"Министр Шукри подтвердил своему американскому коллеге катастрофические гуманитарные последствия, которые затронут более 1,4 миллиона палестинцев из-за закрытия погранперехода "Рафах" и продолжения широкомасштабных израильских атак", - сообщается в заявлении.
Шукри также добавил, что продолжение израильских военных операций в секторе Газа и в особенности в Рафахе на юге Газы создает серьезные риски в сфере безопасности.
Как отмечается в заявлении, Шукри и Блинкен отметили необходимость открытия сухопутных погранпереходов между Израилем и Газой и доставки достаточной гуманитарной помощи населению сектора.
В ночь на 7 мая сухопутные силы армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) вошли в Рафах в рамках контртеррористической операции, а израильские танки взяли оперативный контроль над территорией КПП "Рафах" со стороны сектора Газа. Ранее пресс-служба ЦАХАЛ сообщала о сбросе листовок с призывом к жителям восточной части Рафаха эвакуироваться перед планируемой операцией. В прошлую пятницу радиостанция Kan сообщила, что узкий военный кабинет министров Израиля одобрил расширение наземной операции в Рафахе на границе сектора Газа и Египта.
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Вчера, 19:55
Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек.
Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным минздрава Газы, погибли более 35 тысяч человек, пострадали свыше 78 тысяч.
МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
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В миреИзраильЕгипетРафах (провинция)Самех ШукриЭнтони БлинкенРАФХАМАСОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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