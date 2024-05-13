https://ria.ru/20240513/rafakh-1945599680.html

Палестинцы создали временное убежище в поврежденной школе в Газе

Палестинцы создали временное убежище в поврежденной школе в Газе - РИА Новости, 13.05.2024

Палестинцы создали временное убежище в поврежденной школе в Газе

Перемещенные лица из города Рафах на юге сектора Газа создали временное укрытие в повреждённой в ходе боевых действий в палестинском анклаве школе на западе... РИА Новости, 13.05.2024

2024-05-13T14:51

2024-05-13T14:51

2024-05-13T14:51

в мире

рафах (провинция)

израиль

египет

оон

хамас

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0e/1902774658_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_adfd00cd2b27ad92fde9effe7d88bd4a.jpg

ГАЗА, 13 мая – РИА Новости. Перемещенные лица из города Рафах на юге сектора Газа создали временное укрытие в повреждённой в ходе боевых действий в палестинском анклаве школе на западе города Хан-Юнис и восстанавливают некоторые комнаты, чтобы сделать их пригодными для проживания, передает корреспондент РИА Новости. Школа, которая находится под управлением Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР), была существенно повреждена во время недавних боевых действий в Хан-Юнисе. "Мы были перемещены из Рафаха и приехали сюда три дня назад. Мы прибрались в классных комнатах, чтобы сделать их пригодными для проживания наших детей", - рассказали РИА Новости проживающие в здании школы палестинцы. В результате двухмесячной операции израильской армии в Хан-Юнисе повреждены тысячи жилых домов и других зданий, которые могли быть приспособлены под убежища, таких как школы и больницы, это существенно усугубило положение палестинцев, покинувших Рафах, - для них попросту не оказалось места в городе. "Когда ЦАХАЛ предупредила нас покинуть Рафах, мы уехали из города, но идти было некуда. Поэтому мы пришли в эту школу и превратили её во временное убежище", - добавил собеседник агентства. Со слов одного из беженцев, самой острой проблемой для проживающих в школе беженцев является нехватка питьевой воды. Он отметил, что приходится преодолевать большие расстояния, чтобы дойти до немногих мест, где она есть. В ночь на 7 мая сухопутные силы армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) вошли в Рафах в рамках контртеррористической операции, а израильские танки взяли оперативный контроль над территорией КПП "Рафах" со стороны сектора Газа. Ранее пресс-служба ЦАХАЛ сообщала о сбросе листовок с призывом к жителям восточной части Рафаха эвакуироваться перед планируемой операцией. В прошлую пятницу радиостанция Kan сообщила, что узкий военный кабинет министров Израиля одобрил расширение наземной операции в Рафахе на границе сектора Газа и Египта. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек. Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным минздрава Газы, погибли более 34 тысяч человек, пострадали свыше 77 тысяч. Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части, а Израиль готовится к наземной операции в Рафахе, который считается последним оплотом ХАМАС. МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

https://ria.ru/20231115/shkoly-1909707667.html

https://ria.ru/20231113/zdanie-1909109912.html

https://ria.ru/20231021/evakuatsiya-1904281771.html

рафах (провинция)

израиль

египет

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, рафах (провинция), израиль, египет, оон, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году