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Палестинцы создали временное убежище в поврежденной школе в Газе - РИА Новости, 13.05.2024
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14:51 13.05.2024
https://ria.ru/20240513/rafakh-1945599680.html
Палестинцы создали временное убежище в поврежденной школе в Газе
Палестинцы создали временное убежище в поврежденной школе в Газе - РИА Новости, 13.05.2024
Палестинцы создали временное убежище в поврежденной школе в Газе
Перемещенные лица из города Рафах на юге сектора Газа создали временное укрытие в повреждённой в ходе боевых действий в палестинском анклаве школе на западе... РИА Новости, 13.05.2024
2024-05-13T14:51
2024-05-13T14:51
в мире
рафах (провинция)
израиль
египет
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хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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ГАЗА, 13 мая – РИА Новости. Перемещенные лица из города Рафах на юге сектора Газа создали временное укрытие в повреждённой в ходе боевых действий в палестинском анклаве школе на западе города Хан-Юнис и восстанавливают некоторые комнаты, чтобы сделать их пригодными для проживания, передает корреспондент РИА Новости. Школа, которая находится под управлением Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР), была существенно повреждена во время недавних боевых действий в Хан-Юнисе. "Мы были перемещены из Рафаха и приехали сюда три дня назад. Мы прибрались в классных комнатах, чтобы сделать их пригодными для проживания наших детей", - рассказали РИА Новости проживающие в здании школы палестинцы. В результате двухмесячной операции израильской армии в Хан-Юнисе повреждены тысячи жилых домов и других зданий, которые могли быть приспособлены под убежища, таких как школы и больницы, это существенно усугубило положение палестинцев, покинувших Рафах, - для них попросту не оказалось места в городе. "Когда ЦАХАЛ предупредила нас покинуть Рафах, мы уехали из города, но идти было некуда. Поэтому мы пришли в эту школу и превратили её во временное убежище", - добавил собеседник агентства. Со слов одного из беженцев, самой острой проблемой для проживающих в школе беженцев является нехватка питьевой воды. Он отметил, что приходится преодолевать большие расстояния, чтобы дойти до немногих мест, где она есть. В ночь на 7 мая сухопутные силы армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) вошли в Рафах в рамках контртеррористической операции, а израильские танки взяли оперативный контроль над территорией КПП "Рафах" со стороны сектора Газа. Ранее пресс-служба ЦАХАЛ сообщала о сбросе листовок с призывом к жителям восточной части Рафаха эвакуироваться перед планируемой операцией. В прошлую пятницу радиостанция Kan сообщила, что узкий военный кабинет министров Израиля одобрил расширение наземной операции в Рафахе на границе сектора Газа и Египта. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек. Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным минздрава Газы, погибли более 34 тысяч человек, пострадали свыше 77 тысяч. Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части, а Израиль готовится к наземной операции в Рафахе, который считается последним оплотом ХАМАС. МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
https://ria.ru/20231115/shkoly-1909707667.html
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в мире, рафах (провинция), израиль, египет, оон, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Рафах (провинция), Израиль, Египет, ООН, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Палестинцы создали временное убежище в поврежденной школе в Газе

В Газе беженцы из Рафаха превратили поврежденную школу в укрытие

© AP Photo / Hatem AliПалестинцы стоят у здания, разрушенного в результате израильского авиаудара, в Рафахе, сектор Газа
Палестинцы стоят у здания, разрушенного в результате израильского авиаудара, в Рафахе, сектор Газа - РИА Новости, 1920, 13.05.2024
© AP Photo / Hatem Ali
Палестинцы стоят у здания, разрушенного в результате израильского авиаудара, в Рафахе, сектор Газа. Архивное фото
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ГАЗА, 13 мая – РИА Новости. Перемещенные лица из города Рафах на юге сектора Газа создали временное укрытие в повреждённой в ходе боевых действий в палестинском анклаве школе на западе города Хан-Юнис и восстанавливают некоторые комнаты, чтобы сделать их пригодными для проживания, передает корреспондент РИА Новости.
Школа, которая находится под управлением Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР), была существенно повреждена во время недавних боевых действий в Хан-Юнисе.
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"Мы были перемещены из Рафаха и приехали сюда три дня назад. Мы прибрались в классных комнатах, чтобы сделать их пригодными для проживания наших детей", - рассказали РИА Новости проживающие в здании школы палестинцы.
В результате двухмесячной операции израильской армии в Хан-Юнисе повреждены тысячи жилых домов и других зданий, которые могли быть приспособлены под убежища, таких как школы и больницы, это существенно усугубило положение палестинцев, покинувших Рафах, - для них попросту не оказалось места в городе.
"Когда ЦАХАЛ предупредила нас покинуть Рафах, мы уехали из города, но идти было некуда. Поэтому мы пришли в эту школу и превратили её во временное убежище", - добавил собеседник агентства.
Со слов одного из беженцев, самой острой проблемой для проживающих в школе беженцев является нехватка питьевой воды. Он отметил, что приходится преодолевать большие расстояния, чтобы дойти до немногих мест, где она есть.
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В ночь на 7 мая сухопутные силы армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) вошли в Рафах в рамках контртеррористической операции, а израильские танки взяли оперативный контроль над территорией КПП "Рафах" со стороны сектора Газа. Ранее пресс-служба ЦАХАЛ сообщала о сбросе листовок с призывом к жителям восточной части Рафаха эвакуироваться перед планируемой операцией. В прошлую пятницу радиостанция Kan сообщила, что узкий военный кабинет министров Израиля одобрил расширение наземной операции в Рафахе на границе сектора Газа и Египта.
Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек.
Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным минздрава Газы, погибли более 34 тысяч человек, пострадали свыше 77 тысяч.
Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части, а Израиль готовится к наземной операции в Рафахе, который считается последним оплотом ХАМАС.
МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
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В миреРафах (провинция)ИзраильЕгипетООНХАМАСОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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