https://ria.ru/20240513/pvr-1945497531.html

В Белгороде 11 пострадавших при обрушении дома остаются в больницах

В Белгороде 11 пострадавших при обрушении дома остаются в больницах - РИА Новости, 13.05.2024

В Белгороде 11 пострадавших при обрушении дома остаются в больницах

Одиннадцать пострадавших после частичного обрушения дома в связи с атакой ВСУ в Белгороде остаются в местных больницах, им оказывается вся необходимая помощь,... РИА Новости, 13.05.2024

2024-05-13T08:14

2024-05-13T08:14

2024-05-13T09:02

белгород

обрушение части дома в белгороде после обстрела

происшествия

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БЕЛГОРОД, 13 мая - РИА Новости. Одиннадцать пострадавших после частичного обрушения дома в связи с атакой ВСУ в Белгороде остаются в местных больницах, им оказывается вся необходимая помощь, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.В воскресенье Гладков сообщил, что Белгород подвергся массированному обстрелу со стороны ВСУ, в результате в десятиэтажном доме обрушился весь подъезд. По факту обстрела СК возбудил уголовное дело о теракте. По данным МЧС, подтверждена гибель 15 человек, 17 спасены. Разбор завалов и поисково-спасательные работы завершены."Одиннадцать человек остаются в наших больницах - всем им оказывается необходимая медицинская помощь", - сообщил Гладков.Шестерых пострадавших после частичного обрушения дома в Белгороде готовят к отправке в федеральные клиники, отметил он."6 человек сейчас готовятся к отправке в федеральные клиники, в том числе и полуторамесячный ребенок вместе с мамой", — написал Гладков.Всего, по данным губернатора, 27 человек получили ранения. Десять из них получили медицинскую помощь амбулаторно, врачи их отпустили домой.Тридцать шесть человек из поврежденного дома находятся в пунктах временного размещения (ПВР), добавил губернатор."В пунктах временного размещения у нас находятся 36 человек. Это те жители, чьи квартиры пострадали. Основная часть разъехалась по своим близким родственникам", - сообщил Гладков.В понедельник власти обсудят меры поддержки пострадавшим в ходе заседания оперативного штаба. Губернатор добавил, что руководство области направит документы в федеральный центр для получения помощи в восстановлении или приобретении жилья для жителей, которые остались без квартир.

https://ria.ru/20240512/belgorod-1945427674.html

https://ria.ru/20240513/belgorod-1945485606.html

https://ria.ru/20240513/belgorod-1945484547.html

белгород

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

белгород, обрушение части дома в белгороде после обстрела, происшествия