https://ria.ru/20240513/pvo-1945545836.html

ПВО сбила украинский беспилотник над Белгородской областью

ПВО сбила украинский беспилотник над Белгородской областью - РИА Новости, 13.05.2024

ПВО сбила украинский беспилотник над Белгородской областью

Над Белгородской областью уничтожили украинский беспилотник, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 13.05.2024

2024-05-13T12:25

2024-05-13T12:25

2024-05-13T15:42

безопасность

россия

белгородская область

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МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Над Белгородской областью уничтожили украинский беспилотник, сообщили в Минобороны."Тринадцатого мая около 12:00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации", — сказали в ведомстве.Беспилотник уничтожили дежурными средствами ПВО.ВСУ практически ежедневно обстреливают центральные и приграничные регионы России, наносят удары с БПЛА и устраивают диверсии.Так, накануне Белгород подвергся массированному обстрелу со стороны украинских войск, сигнал ракетной опасности неоднократно звучал в течение дня. В десятиэтажном жилом доме после украинского удара обрушился весь подъезд, погибли 15 человек. Еще три человека стали жертвами вечернего обстрела. Двадцать семь жителей города получили ранения.Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте.

https://ria.ru/20240512/ukraintsy-1944335394.html

https://ria.ru/20240513/kuznetsov-1945542578.html

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безопасность, россия, белгородская область