Рейтинг@Mail.ru
В лесу на Кубани пропали пенсионер и 17-летний подросток - РИА Новости, 13.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:23 13.05.2024 (обновлено: 22:29 13.05.2024)
https://ria.ru/20240513/propali-1945741342.html
В лесу на Кубани пропали пенсионер и 17-летний подросток
В лесу на Кубани пропали пенсионер и 17-летний подросток - РИА Новости, 13.05.2024
В лесу на Кубани пропали пенсионер и 17-летний подросток
Мужчина 77 лет и подросток 17 лет с особенностями развития пропали в лесном массиве города Горячего Ключа в Краснодарском крае, их ищут спасатели, сообщили в... РИА Новости, 13.05.2024
2024-05-13T22:23
2024-05-13T22:29
происшествия
краснодарский край
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/05/1876185749_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_504f5d19c0477679c304a5e222b2f820.jpg
КРАСНОДАР, 13 мая - РИА Новости. Мужчина 77 лет и подросток 17 лет с особенностями развития пропали в лесном массиве города Горячего Ключа в Краснодарском крае, их ищут спасатели, сообщили в администрации города. "В 17.50 от оператора системы "112" поступило сообщение о том, что в лесном массиве, который прилегает к улице Коммунистическая, заблудились мужчина 77 лет и подросток 17 лет с особенностями развития. Телефонов с собой нет", - говорится в сообщении. Отмечается, что поисками потерявшихся занимаются краснодарский поисково-спасательный отряд МЧС, "Кубаньспас", а также подана заявка в поиско-спасательный отряд "Лиза Алерт".
https://ria.ru/20230925/poiski-1898424091.html
краснодарский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/05/1876185749_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_c2e22c18087b9734037e7945a0d0a1f2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, краснодарский край, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Краснодарский край, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В лесу на Кубани пропали пенсионер и 17-летний подросток

В лесу в Горячем Ключе пропали пенсионер и подросток с особенностями развития

© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкВертолет МИ-26Т
Вертолет МИ-26Т - РИА Новости, 1920, 13.05.2024
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в медиабанк
Вертолет МИ-26Т . Архивное фото
Читать ria.ru в
КРАСНОДАР, 13 мая - РИА Новости. Мужчина 77 лет и подросток 17 лет с особенностями развития пропали в лесном массиве города Горячего Ключа в Краснодарском крае, их ищут спасатели, сообщили в администрации города.
«
"В 17.50 от оператора системы "112" поступило сообщение о том, что в лесном массиве, который прилегает к улице Коммунистическая, заблудились мужчина 77 лет и подросток 17 лет с особенностями развития. Телефонов с собой нет", - говорится в сообщении.
Отмечается, что поисками потерявшихся занимаются краснодарский поисково-спасательный отряд МЧС, "Кубаньспас", а также подана заявка в поиско-спасательный отряд "Лиза Алерт".
Спасатели совместно с добровольцами эвакуируют пожилую жительницу Ленинградской области, которая заблудилась в лесу - РИА Новости, 1920, 25.09.2023
Пожилую жительницу Ленинградской области нашли живой через неделю поисков
25 сентября 2023, 09:57
 
ПроисшествияКраснодарский крайМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала