https://ria.ru/20240513/propali-1945741342.html

В лесу на Кубани пропали пенсионер и 17-летний подросток

В лесу на Кубани пропали пенсионер и 17-летний подросток - РИА Новости, 13.05.2024

В лесу на Кубани пропали пенсионер и 17-летний подросток

Мужчина 77 лет и подросток 17 лет с особенностями развития пропали в лесном массиве города Горячего Ключа в Краснодарском крае, их ищут спасатели, сообщили в... РИА Новости, 13.05.2024

2024-05-13T22:23

2024-05-13T22:23

2024-05-13T22:29

происшествия

краснодарский край

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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КРАСНОДАР, 13 мая - РИА Новости. Мужчина 77 лет и подросток 17 лет с особенностями развития пропали в лесном массиве города Горячего Ключа в Краснодарском крае, их ищут спасатели, сообщили в администрации города. "В 17.50 от оператора системы "112" поступило сообщение о том, что в лесном массиве, который прилегает к улице Коммунистическая, заблудились мужчина 77 лет и подросток 17 лет с особенностями развития. Телефонов с собой нет", - говорится в сообщении. Отмечается, что поисками потерявшихся занимаются краснодарский поисково-спасательный отряд МЧС, "Кубаньспас", а также подана заявка в поиско-спасательный отряд "Лиза Алерт".

https://ria.ru/20230925/poiski-1898424091.html

краснодарский край

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происшествия, краснодарский край, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)