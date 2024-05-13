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В лесу на Кубани пропали пенсионер и 17-летний подросток
В лесу на Кубани пропали пенсионер и 17-летний подросток - РИА Новости, 13.05.2024
В лесу на Кубани пропали пенсионер и 17-летний подросток
Мужчина 77 лет и подросток 17 лет с особенностями развития пропали в лесном массиве города Горячего Ключа в Краснодарском крае, их ищут спасатели, сообщили в... РИА Новости, 13.05.2024
2024-05-13T22:23
2024-05-13T22:23
2024-05-13T22:29
происшествия
краснодарский край
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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КРАСНОДАР, 13 мая - РИА Новости. Мужчина 77 лет и подросток 17 лет с особенностями развития пропали в лесном массиве города Горячего Ключа в Краснодарском крае, их ищут спасатели, сообщили в администрации города. "В 17.50 от оператора системы "112" поступило сообщение о том, что в лесном массиве, который прилегает к улице Коммунистическая, заблудились мужчина 77 лет и подросток 17 лет с особенностями развития. Телефонов с собой нет", - говорится в сообщении. Отмечается, что поисками потерявшихся занимаются краснодарский поисково-спасательный отряд МЧС, "Кубаньспас", а также подана заявка в поиско-спасательный отряд "Лиза Алерт".
https://ria.ru/20230925/poiski-1898424091.html
краснодарский край
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происшествия, краснодарский край, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Краснодарский край, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В лесу на Кубани пропали пенсионер и 17-летний подросток
В лесу в Горячем Ключе пропали пенсионер и подросток с особенностями развития