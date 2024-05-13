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Ozon Банк запустил новую программу лояльности - РИА Новости, 13.05.2024
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12:00 13.05.2024
https://ria.ru/20240513/programma_loyalnosti-1944753490.html
Ozon Банк запустил новую программу лояльности
Ozon Банк запустил новую программу лояльности - РИА Новости, 13.05.2024
Ozon Банк запустил новую программу лояльности
Ozon Банк запустил новую программу лояльности для своих клиентов - физических лиц, по ней владельцы карт банка могут получить товары на Ozon за 1 рубль,... РИА Новости, 13.05.2024
2024-05-13T12:00
2024-05-13T12:00
россия
ozon
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Ozon Банк запустил новую программу лояльности для своих клиентов - физических лиц, по ней владельцы карт банка могут получить товары на Ozon за 1 рубль, сообщает пресс-служба маркетплейса.Чтобы воспользоваться бессрочной программой, нужно оплачивать любые покупки вне маркетплейса с помощью карты Ozon Банка - за это пользователю начисляются звезды, которые можно списать. Выбрать товары за 1 рубль и увидеть, сколько звезд требуется накопить для их покупки, можно в специальной подборке в мобильном приложении (16+) и на сайте Ozon. В рамках программы покупателям будут доступны миллионы товаров в различных категориях: товары для красоты и дома, продукты питания, техника и электроника и другие.Подключить программу лояльности можно на странице программы лояльности или в личном кабинете Ozon Банка. Звезды начисляются через 3-5 дней после покупки. Их актуальное количество доступно в приложении Ozon в разделе “Бонусы”.Клиентам Ozon Банка (ООО "ОЗОН-Банк") также остается доступна другая программа лояльности - с кэшбэком рублями до 25%. Они могут переключаться между программами в приложении Ozon Банка, чтобы получить максимальную выгоду для себя. При переключении между программами накопленные бонусы или кэшбэк не сгорают.Информация об организаторе программы, правилах ее проведения доступны на сайте программы.Реклама, ООО "Интернет Решения", erid: F7NfYUJCUneLrX2ENogk
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353
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россия, ozon
Россия, Ozon

Ozon Банк запустил новую программу лояльности

© Фото : пресс-служба OzonOzon Банк запустил новую программу лояльности
Ozon Банк запустил новую программу лояльности - РИА Новости, 1920, 13.05.2024
© Фото : пресс-служба Ozon
Ozon Банк запустил новую программу лояльности
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Ozon Банк запустил новую программу лояльности для своих клиентов - физических лиц, по ней владельцы карт банка могут получить товары на Ozon за 1 рубль, сообщает пресс-служба маркетплейса.
Чтобы воспользоваться бессрочной программой, нужно оплачивать любые покупки вне маркетплейса с помощью карты Ozon Банка - за это пользователю начисляются звезды, которые можно списать. Выбрать товары за 1 рубль и увидеть, сколько звезд требуется накопить для их покупки, можно в специальной подборке в мобильном приложении (16+) и на сайте Ozon. В рамках программы покупателям будут доступны миллионы товаров в различных категориях: товары для красоты и дома, продукты питания, техника и электроника и другие.
Подключить программу лояльности можно на странице программы лояльности или в личном кабинете Ozon Банка. Звезды начисляются через 3-5 дней после покупки. Их актуальное количество доступно в приложении Ozon в разделе “Бонусы”.
Клиентам Ozon Банка (ООО "ОЗОН-Банк") также остается доступна другая программа лояльности - с кэшбэком рублями до 25%. Они могут переключаться между программами в приложении Ozon Банка, чтобы получить максимальную выгоду для себя. При переключении между программами накопленные бонусы или кэшбэк не сгорают.
Информация об организаторе программы, правилах ее проведения доступны на сайте программы.
Реклама, ООО "Интернет Решения", erid: F7NfYUJCUneLrX2ENogk
 
РоссияOzon
 
 
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