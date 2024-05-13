https://ria.ru/20240513/programma_loyalnosti-1944753490.html

Ozon Банк запустил новую программу лояльности

Ozon Банк запустил новую программу лояльности - РИА Новости, 13.05.2024

Ozon Банк запустил новую программу лояльности

Ozon Банк запустил новую программу лояльности для своих клиентов - физических лиц, по ней владельцы карт банка могут получить товары на Ozon за 1 рубль,... РИА Новости, 13.05.2024

2024-05-13T12:00

2024-05-13T12:00

2024-05-13T12:00

россия

ozon

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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Ozon Банк запустил новую программу лояльности для своих клиентов - физических лиц, по ней владельцы карт банка могут получить товары на Ozon за 1 рубль, сообщает пресс-служба маркетплейса.Чтобы воспользоваться бессрочной программой, нужно оплачивать любые покупки вне маркетплейса с помощью карты Ozon Банка - за это пользователю начисляются звезды, которые можно списать. Выбрать товары за 1 рубль и увидеть, сколько звезд требуется накопить для их покупки, можно в специальной подборке в мобильном приложении (16+) и на сайте Ozon. В рамках программы покупателям будут доступны миллионы товаров в различных категориях: товары для красоты и дома, продукты питания, техника и электроника и другие.Подключить программу лояльности можно на странице программы лояльности или в личном кабинете Ozon Банка. Звезды начисляются через 3-5 дней после покупки. Их актуальное количество доступно в приложении Ozon в разделе “Бонусы”.Клиентам Ozon Банка (ООО "ОЗОН-Банк") также остается доступна другая программа лояльности - с кэшбэком рублями до 25%. Они могут переключаться между программами в приложении Ozon Банка, чтобы получить максимальную выгоду для себя. При переключении между программами накопленные бонусы или кэшбэк не сгорают.Информация об организаторе программы, правилах ее проведения доступны на сайте программы.Реклама, ООО "Интернет Решения", erid: F7NfYUJCUneLrX2ENogk

россия

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, ozon