https://ria.ru/20240513/primore-1945505743.html
В Приморье пенсионер устроил стрельбу по подросткам
В Приморье пенсионер устроил стрельбу по подросткам - РИА Новости, 13.05.2024
В Приморье пенсионер устроил стрельбу по подросткам
Стрельбу из окна по подросткам в приморской Находке, в результате которой один ребенок получил травму, устроил 62-летний пенсионер из пневматического пистолета, РИА Новости, 13.05.2024
2024-05-13T09:24
2024-05-13T09:24
2024-05-13T09:24
происшествия
находка
приморский край
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ВЛАДИВОСТОК, 13 мая – РИА Новости. Стрельбу из окна по подросткам в приморской Находке, в результате которой один ребенок получил травму, устроил 62-летний пенсионер из пневматического пистолета, сообщает УМВД по Приморскому краю. Ранее прокуратура Приморья сообщила, что вечером в воскресенье в приморской Находке неизвестный несколько раз выстрелил из окна жилого дома по группе подростков, в результате чего 10-летний мальчик получил травму руки. Было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство, совершенное с применением предметов, используемых в качестве оружия). "Полицейские установили, что стрельбу из пневматического пистолета произвел 62-летний местный житель. Мужчина сообщил, что хотел напугать подростков, которые громко кричали и не реагировали на замечания взрослых", - говорится в сообщении краевой полиции. Отмечается, что пострадавший ребенок не обращался за медицинской помощью, ему выдано направление на прохождение судебно-медицинской экспертизы.
https://ria.ru/20231217/mvd-1916277938.html
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находка
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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происшествия, находка, приморский край, россия
Происшествия, Находка, Приморский край, Россия
В Приморье пенсионер устроил стрельбу по подросткам
В Приморье 62-летний пенсионер обстрелял подростков из пневматического пистолета