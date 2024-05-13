https://ria.ru/20240513/primore-1945505743.html

В Приморье пенсионер устроил стрельбу по подросткам

В Приморье пенсионер устроил стрельбу по подросткам - РИА Новости, 13.05.2024

В Приморье пенсионер устроил стрельбу по подросткам

Стрельбу из окна по подросткам в приморской Находке, в результате которой один ребенок получил травму, устроил 62-летний пенсионер из пневматического пистолета, РИА Новости, 13.05.2024

2024-05-13T09:24

2024-05-13T09:24

2024-05-13T09:24

происшествия

находка

приморский край

россия

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ВЛАДИВОСТОК, 13 мая – РИА Новости. Стрельбу из окна по подросткам в приморской Находке, в результате которой один ребенок получил травму, устроил 62-летний пенсионер из пневматического пистолета, сообщает УМВД по Приморскому краю. Ранее прокуратура Приморья сообщила, что вечером в воскресенье в приморской Находке неизвестный несколько раз выстрелил из окна жилого дома по группе подростков, в результате чего 10-летний мальчик получил травму руки. Было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство, совершенное с применением предметов, используемых в качестве оружия). "Полицейские установили, что стрельбу из пневматического пистолета произвел 62-летний местный житель. Мужчина сообщил, что хотел напугать подростков, которые громко кричали и не реагировали на замечания взрослых", - говорится в сообщении краевой полиции. Отмечается, что пострадавший ребенок не обращался за медицинской помощью, ему выдано направление на прохождение судебно-медицинской экспертизы.

https://ria.ru/20231217/mvd-1916277938.html

https://ria.ru/20240415/vystrel-1940248010.html

находка

приморский край

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, находка, приморский край, россия