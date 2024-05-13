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Вучич в понедельник примет жену Зеленского - РИА Новости, 13.05.2024
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15:30 13.05.2024
https://ria.ru/20240513/priem-1945620600.html
Вучич в понедельник примет жену Зеленского
Вучич в понедельник примет жену Зеленского - РИА Новости, 13.05.2024
Вучич в понедельник примет жену Зеленского
Президент Сербии Александр Вучич в понедельник примет жену Владимира Зеленского - Елену, сообщила администрация Вучича. РИА Новости, 13.05.2024
2024-05-13T15:30
2024-05-13T15:30
в мире
сербия
белград (город)
украина
александр вучич
владимир зеленский
милош вучевич
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БЕЛГРАД, 13 мая – РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич в понедельник примет жену Владимира Зеленского - Елену, сообщила администрация Вучича. "Президент Республики Сербия Александр Вучич примет первую даму Украины Елену Зеленскую в понедельник 13 мая 2024 года в здании Генерального секретариата (администрации)", - говорится в кратком сообщении. Жена Зеленского утром выступила в Белграде на открытии конференции о психическом здоровье, которую проводит супруга сербского президента Александра Вучича – Тамара Вучич. Жена президента Сербии напомнила о своей встрече с Зеленской в сентябре прошлого года в Киеве на саммите первых дам и супругов глав государств и назвала ее соорганизатором нынешней конференции "Вместе за психическое здоровье" в правительственном комплексе "Палата Сербия". Пресс-конференция и заявления для СМИ не анонсированы. Тамара Вучич и Елена Зеленская накануне осмотрели в центре Белграда городскую библиотеку, Белградскую крепость и прилегающий Калемегданский парк с памятником "Благодарности Франции" за помощь Сербии в Первой мировой войне. Их сопровождали министр иностранных дел Сербии Марко Джурич и его украинский коллега Дмитрий Кулеба, а также посол Украины Владимир Толкач. У Кулебы в понедельник в первой половине дня была назначена встреча с премьером Сербии Милошем Вучевичем, а в 14.00 (15.00 мск) с экс-премьером, председателем Скупщины (парламента) Сербии Аной Брнабич. Спикер сербского парламента в понедельник также встречается с послом России Александром Боцан-Харченко, который затем с премьером Вучевичем осматривает газохранилище Банатски-Двор на севере страны. Новый премьер Сербии Милош Вучевич заявил ранее, что российский и украинский народы являются братскими для Сербии, и напомнил, что Белград решением совета национальной безопасности официально осудил СВО, но не поддержал и не поддержит антироссийские санкции Запада.
https://ria.ru/20240513/zelenskaya-1945514391.html
https://ria.ru/20240512/zhena-1945456532.html
https://ria.ru/20240513/zelenskiy-1945509348.html
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в мире, сербия, белград (город), украина, александр вучич, владимир зеленский, милош вучевич
В мире, Сербия, Белград (город), Украина, Александр Вучич, Владимир Зеленский, Милош Вучевич
Вучич в понедельник примет жену Зеленского

Президент Сербии Александр Вучич в понедельник примет Елену Зеленскую

© AP Photo / Patrick SemanskyCупруга Президента Украины Елена Зеленская
Cупруга Президента Украины Елена Зеленская - РИА Новости, 1920, 13.05.2024
© AP Photo / Patrick Semansky
Cупруга Президента Украины Елена Зеленская . Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕЛГРАД, 13 мая – РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич в понедельник примет жену Владимира Зеленского - Елену, сообщила администрация Вучича.
"Президент Республики Сербия Александр Вучич примет первую даму Украины Елену Зеленскую в понедельник 13 мая 2024 года в здании Генерального секретариата (администрации)", - говорится в кратком сообщении.
Тамара Вучич и Елена Зеленская во премя встречи в Белграде - РИА Новости, 1920, 13.05.2024
Эксперт оценила прием жены Зеленского в Сербии
Вчера, 10:29
Жена Зеленского утром выступила в Белграде на открытии конференции о психическом здоровье, которую проводит супруга сербского президента Александра Вучича – Тамара Вучич. Жена президента Сербии напомнила о своей встрече с Зеленской в сентябре прошлого года в Киеве на саммите первых дам и супругов глав государств и назвала ее соорганизатором нынешней конференции "Вместе за психическое здоровье" в правительственном комплексе "Палата Сербия".
Пресс-конференция и заявления для СМИ не анонсированы.
Тамара Вучич и Елена Зеленская накануне осмотрели в центре Белграда городскую библиотеку, Белградскую крепость и прилегающий Калемегданский парк с памятником "Благодарности Франции" за помощь Сербии в Первой мировой войне. Их сопровождали министр иностранных дел Сербии Марко Джурич и его украинский коллега Дмитрий Кулеба, а также посол Украины Владимир Толкач.
У Кулебы в понедельник в первой половине дня была назначена встреча с премьером Сербии Милошем Вучевичем, а в 14.00 (15.00 мск) с экс-премьером, председателем Скупщины (парламента) Сербии Аной Брнабич.
Супруга президента Сербии Александр Вучича Тамара и Елена Зеленская в Белграде - РИА Новости, 1920, 12.05.2024
Супруга Вучича принимает в Белграде жену Зеленского
12 мая, 21:00
Спикер сербского парламента в понедельник также встречается с послом России Александром Боцан-Харченко, который затем с премьером Вучевичем осматривает газохранилище Банатски-Двор на севере страны.
Новый премьер Сербии Милош Вучевич заявил ранее, что российский и украинский народы являются братскими для Сербии, и напомнил, что Белград решением совета национальной безопасности официально осудил СВО, но не поддержал и не поддержит антироссийские санкции Запада.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 13.05.2024
"Будет российским": Зеленскому ответили на жалобы на события под Харьковом
Вчера, 09:59
 
В миреСербияБелград (город)УкраинаАлександр ВучичВладимир ЗеленскийМилош Вучевич
 
 
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