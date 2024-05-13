Вучич в понедельник примет жену Зеленского
Президент Сербии Александр Вучич в понедельник примет Елену Зеленскую
© AP Photo / Patrick SemanskyCупруга Президента Украины Елена Зеленская
© AP Photo / Patrick Semansky
Cупруга Президента Украины Елена Зеленская . Архивное фото
БЕЛГРАД, 13 мая – РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич в понедельник примет жену Владимира Зеленского - Елену, сообщила администрация Вучича.
"Президент Республики Сербия Александр Вучич примет первую даму Украины Елену Зеленскую в понедельник 13 мая 2024 года в здании Генерального секретариата (администрации)", - говорится в кратком сообщении.
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Жена Зеленского утром выступила в Белграде на открытии конференции о психическом здоровье, которую проводит супруга сербского президента Александра Вучича – Тамара Вучич. Жена президента Сербии напомнила о своей встрече с Зеленской в сентябре прошлого года в Киеве на саммите первых дам и супругов глав государств и назвала ее соорганизатором нынешней конференции "Вместе за психическое здоровье" в правительственном комплексе "Палата Сербия".
Пресс-конференция и заявления для СМИ не анонсированы.
Тамара Вучич и Елена Зеленская накануне осмотрели в центре Белграда городскую библиотеку, Белградскую крепость и прилегающий Калемегданский парк с памятником "Благодарности Франции" за помощь Сербии в Первой мировой войне. Их сопровождали министр иностранных дел Сербии Марко Джурич и его украинский коллега Дмитрий Кулеба, а также посол Украины Владимир Толкач.
У Кулебы в понедельник в первой половине дня была назначена встреча с премьером Сербии Милошем Вучевичем, а в 14.00 (15.00 мск) с экс-премьером, председателем Скупщины (парламента) Сербии Аной Брнабич.
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Спикер сербского парламента в понедельник также встречается с послом России Александром Боцан-Харченко, который затем с премьером Вучевичем осматривает газохранилище Банатски-Двор на севере страны.
Новый премьер Сербии Милош Вучевич заявил ранее, что российский и украинский народы являются братскими для Сербии, и напомнил, что Белград решением совета национальной безопасности официально осудил СВО, но не поддержал и не поддержит антироссийские санкции Запада.