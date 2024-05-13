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Власти поддержали проект о наказании за вовлечение детей в преступления
Власти поддержали проект о наказании за вовлечение детей в преступления - РИА Новости, 13.05.2024
Власти поддержали проект о наказании за вовлечение детей в преступления
Кабмин РФ поддерживает законопроект о наказании за вовлечение несовершеннолетних через интернет в преступления при условии его доработки, копия проекта отзыва... РИА Новости, 13.05.2024
2024-05-13T11:46
2024-05-13T11:46
2024-05-13T11:46
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россия
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МОСКВА, 13 мая – РИА Новости. Кабмин РФ поддерживает законопроект о наказании за вовлечение несовершеннолетних через интернет в преступления при условии его доработки, копия проекта отзыва есть в распоряжении РИА Новости. "Правительство Российской Федерации поддерживает законопроект при условии его доработки с учетом высказанных замечаний до внесения в Государственную Думу", - сказано в документе. Законопроектом предлагается часть вторую статьи 150 УК РФ "Вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления" и часть вторую статьи 151 УК РФ "Вовлечение несовершеннолетнего в совершение антиобщественных действий" дополнить новым квалифицирующим признаком, предусматривающим совершение соответствующих преступлений посредством информационно-телекоммуникационных сетей, включая сеть "Интернет". Также Уголовный кодекс дополняется особо квалифицирующими признаками "в отношении двух или более несовершеннолетних" и "в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста".
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общество, россия
Власти поддержали проект о наказании за вовлечение детей в преступления
Власти поддержали проект о наказании за вовлечение в преступления через интернет