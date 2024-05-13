https://ria.ru/20240513/praga-1945689345.html

Барельеф "Москва-Прага" в пражском метро дополнят антисоветской табличкой

Барельеф "Москва-Прага" в пражском метро дополнят антисоветской табличкой - РИА Новости, 13.05.2024

Барельеф "Москва-Прага" в пражском метро дополнят антисоветской табличкой

Мэрия Праги решила добавить "пояснительную табличку" к бронзовой скульптурной композиции с надписью "Москва-Прага", установленной в вестибюле станции метро... РИА Новости, 13.05.2024

2024-05-13T18:17

2024-05-13T18:17

2024-05-13T19:03

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ПРАГА, 13 мая – РИА Новости. Мэрия Праги решила добавить "пояснительную табличку" к бронзовой скульптурной композиции с надписью "Москва-Прага", установленной в вестибюле станции метро Andel (бывшая "Московская"), сообщило Чешское радио. По данным радио, "бронзовую скульптурную композицию с надписью "Москва-Прага", установленную в вестибюле станции метро Andel, дополнит табличка", в которой будет вкратце указано на "оккупацию Чехословакии пятью социалистическими странами в 1968 году", а также будет говорится, что дружба между Прагой и Москвой якобы носила "чисто пропагандистский характер". Также будет сказано о нынешнем конфликте на Украине. Одновременно будет объявлен конкурс на изменение скульптурной композиции. Станция линии Б пражского метрополитена под названием "Московская" открылась 2 ноября 1985 года, при ее проектировании значительную роль сыграли советские инженеры. В южном вестибюле станции при открытии была установлена скульптурная композиция с надписью "Москва-Прага", свидетельствующая о советско-чехословацкой дружбе. Современное название Andel ("Ангел") станция получила в феврале 1990 года, когда коммунисты уже не были у власти в стране. Власти города ранее неоднократно пытались что-то сделать с этой скульптурной композицией, но до сих пор преобладало мнение, что она является частью городской истории и напоминает об участии советских специалистов в строительстве пражского метро. В ночь на 21 августа 1968 года войска СССР и еще четырех государств-членов Организации Варшавского договора общей численностью около 300 тысяч человек с четырех направлений и воздушным путем вошли на территорию Чехословакии. Согласно совместному решению руководителей СССР, ГДР, Польши, Венгрии и Болгарии, войска этих стран были введены на территорию республики с целью прекращения проходивших здесь политических и общественных демократических реформ, получивших название "Пражская весна". Чешский парламент в декабре 2019 года принял закон, признающий 21 августа Днем памяти жертв вторжения 1968 года. В МИД России в ответ заявляли, что с большим разочарованием узнали об этом решении, поскольку подобный подход противоречит двусторонним договоренностям.

https://ria.ru/20240511/evropa-1945309234.html

https://ria.ru/20230918/prospekt-1897091395.html

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