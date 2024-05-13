https://ria.ru/20240513/pozhar-1945737280.html
В Архангельске загорелся находящийся на ремонте теплоход
В Архангельске загорелся находящийся на ремонте теплоход - РИА Новости, 13.05.2024
В Архангельске загорелся находящийся на ремонте теплоход
Пожар вспыхнул на теплоходе "М.В. Ломоносов", который находится в сухом доке в Архангельске, сообщили в ГУМЧС по Архангельской области в телеграм-канале. РИА Новости, 13.05.2024
2024-05-13T21:51
2024-05-13T21:51
2024-05-13T23:13
происшествия
архангельск
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
архангельская область
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МУРМАНСК, 13 мая – РИА Новости. Пожар вспыхнул на теплоходе "М.В. Ломоносов", который находится в сухом доке в Архангельске, сообщили в ГУМЧС по Архангельской области в телеграм-канале."Поступило сообщение о пожаре на теплоходе "М.В. Ломоносов". Судно в сухом доке. Объявлен ранг №2", - говорится в сообщении.Площадь пожара составляет 936 квадратных метров.
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архангельск
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, архангельск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), архангельская область
Происшествия, Архангельск, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Архангельская область
В Архангельске загорелся находящийся на ремонте теплоход
МЧС: в Архангельске загорелся находящийся на ремонте теплоход "М.В. Ломоносов"