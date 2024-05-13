Рейтинг@Mail.ru
В Архангельске загорелся находящийся на ремонте теплоход - РИА Новости, 13.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:51 13.05.2024 (обновлено: 23:13 13.05.2024)
https://ria.ru/20240513/pozhar-1945737280.html
В Архангельске загорелся находящийся на ремонте теплоход
В Архангельске загорелся находящийся на ремонте теплоход - РИА Новости, 13.05.2024
В Архангельске загорелся находящийся на ремонте теплоход
Пожар вспыхнул на теплоходе "М.В. Ломоносов", который находится в сухом доке в Архангельске, сообщили в ГУМЧС по Архангельской области в телеграм-канале. РИА Новости, 13.05.2024
2024-05-13T21:51
2024-05-13T23:13
происшествия
архангельск
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
архангельская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/0d/1945744997_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_10d6aee7f2c35cb8671467015575f3f5.jpg
МУРМАНСК, 13 мая – РИА Новости. Пожар вспыхнул на теплоходе "М.В. Ломоносов", который находится в сухом доке в Архангельске, сообщили в ГУМЧС по Архангельской области в телеграм-канале."Поступило сообщение о пожаре на теплоходе "М.В. Ломоносов". Судно в сухом доке. Объявлен ранг №2", - говорится в сообщении.Площадь пожара составляет 936 квадратных метров.
https://ria.ru/20240408/pozhar-1938516076.html
архангельск
архангельская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/0d/1945744997_161:0:1121:720_1920x0_80_0_0_4e702381a00d90a4e4c33746629e5742.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, архангельск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), архангельская область
Происшествия, Архангельск, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Архангельская область
В Архангельске загорелся находящийся на ремонте теплоход

МЧС: в Архангельске загорелся находящийся на ремонте теплоход "М.В. Ломоносов"

© Фото : МЧС России Пожар на круизном теплоходе "М.В. Ломоносов" в Архангельске
 Пожар на круизном теплоходе М.В. Ломоносов в Архангельске - РИА Новости, 1920, 13.05.2024
© Фото : МЧС России
Пожар на круизном теплоходе "М.В. Ломоносов" в Архангельске
Читать ria.ru в
МУРМАНСК, 13 мая – РИА Новости. Пожар вспыхнул на теплоходе "М.В. Ломоносов", который находится в сухом доке в Архангельске, сообщили в ГУМЧС по Архангельской области в телеграм-канале.
«
"Поступило сообщение о пожаре на теплоходе "М.В. Ломоносов". Судно в сухом доке. Объявлен ранг №2", - говорится в сообщении.
Площадь пожара составляет 936 квадратных метров.
Тушение пожара на прогулочном теплоходе в Тольятти - РИА Новости, 1920, 08.04.2024
В Тольятти загорелся прогулочный теплоход
8 апреля, 10:39
 
ПроисшествияАрхангельскМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Архангельская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала