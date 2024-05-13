https://ria.ru/20240513/pozhar-1945737280.html

В Архангельске загорелся находящийся на ремонте теплоход

В Архангельске загорелся находящийся на ремонте теплоход - РИА Новости, 13.05.2024

В Архангельске загорелся находящийся на ремонте теплоход

Пожар вспыхнул на теплоходе "М.В. Ломоносов", который находится в сухом доке в Архангельске, сообщили в ГУМЧС по Архангельской области в телеграм-канале. РИА Новости, 13.05.2024

2024-05-13T21:51

2024-05-13T21:51

2024-05-13T23:13

происшествия

архангельск

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

архангельская область

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/0d/1945744997_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_10d6aee7f2c35cb8671467015575f3f5.jpg

МУРМАНСК, 13 мая – РИА Новости. Пожар вспыхнул на теплоходе "М.В. Ломоносов", который находится в сухом доке в Архангельске, сообщили в ГУМЧС по Архангельской области в телеграм-канале."Поступило сообщение о пожаре на теплоходе "М.В. Ломоносов". Судно в сухом доке. Объявлен ранг №2", - говорится в сообщении.Площадь пожара составляет 936 квадратных метров.

https://ria.ru/20240408/pozhar-1938516076.html

архангельск

архангельская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, архангельск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), архангельская область