Дым от лесных пожаров в Канаде достиг нескольких штатов США
Дым от лесных пожаров в Канаде достиг Миннесоты, Монтаны, Висконсина.
© РИА Новости / Пресс-служба Комплекса городского хозяйства города Москвы | Перейти в медиабанкВертолет противопожарной службы МЧС РФ
Вертолет противопожарной службы МЧС РФ. Архивное фото
МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Дым от лесных пожаров, бушующих в Канаде, достиг нескольких штатов США, в штате Миннесота выпущено первое в этом году предупреждение о качестве воздуха, сообщает телеканал ABC News.
"Поскольку в Канаде бушуют более 100 активных лесных пожаров, дым от пожаров перенесся через границу в США, что побудило чиновников Миннесоты выпустить в воскресенье первое в 2024 году предупреждение о качестве воздуха в штате", - говорится в сообщении телеканала.
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Дым от пожаров наблюдается в штатах от Монтаны до Висконсина, но в воскресенье он был особенно сильным именно в Миннесоте.
Ранее телеканал CTV сообщил, что более 3 тысяч жителей провинции Британская Колумбия на западе Канады были вынуждены покинуть свои дома из-за лесных пожаров.
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