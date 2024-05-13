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Дым от лесных пожаров в Канаде достиг нескольких штатов США - РИА Новости, 13.05.2024
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08:25 13.05.2024
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Дым от лесных пожаров в Канаде достиг нескольких штатов США
Дым от лесных пожаров в Канаде достиг нескольких штатов США - РИА Новости, 13.05.2024
Дым от лесных пожаров в Канаде достиг нескольких штатов США
Дым от лесных пожаров, бушующих в Канаде, достиг нескольких штатов США, в штате Миннесота выпущено первое в этом году предупреждение о качестве воздуха,... РИА Новости, 13.05.2024
2024-05-13T08:25
2024-05-13T08:25
в мире
канада
сша
миннесота
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Дым от лесных пожаров, бушующих в Канаде, достиг нескольких штатов США, в штате Миннесота выпущено первое в этом году предупреждение о качестве воздуха, сообщает телеканал ABC News. "Поскольку в Канаде бушуют более 100 активных лесных пожаров, дым от пожаров перенесся через границу в США, что побудило чиновников Миннесоты выпустить в воскресенье первое в 2024 году предупреждение о качестве воздуха в штате", - говорится в сообщении телеканала. Дым от пожаров наблюдается в штатах от Монтаны до Висконсина, но в воскресенье он был особенно сильным именно в Миннесоте. Ранее телеканал CTV сообщил, что более 3 тысяч жителей провинции Британская Колумбия на западе Канады были вынуждены покинуть свои дома из-за лесных пожаров.
https://ria.ru/20240512/pozhar-1945340546.html
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в мире, канада, сша, миннесота
В мире, Канада, США, Миннесота
Дым от лесных пожаров в Канаде достиг нескольких штатов США

Дым от лесных пожаров в Канаде достиг Миннесоты, Монтаны, Висконсина.

© РИА Новости / Пресс-служба Комплекса городского хозяйства города Москвы | Перейти в медиабанкВертолет противопожарной службы МЧС РФ
Вертолет противопожарной службы МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 13.05.2024
© РИА Новости / Пресс-служба Комплекса городского хозяйства города Москвы
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Вертолет противопожарной службы МЧС РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Дым от лесных пожаров, бушующих в Канаде, достиг нескольких штатов США, в штате Миннесота выпущено первое в этом году предупреждение о качестве воздуха, сообщает телеканал ABC News.
"Поскольку в Канаде бушуют более 100 активных лесных пожаров, дым от пожаров перенесся через границу в США, что побудило чиновников Миннесоты выпустить в воскресенье первое в 2024 году предупреждение о качестве воздуха в штате", - говорится в сообщении телеканала.
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Дым от пожаров наблюдается в штатах от Монтаны до Висконсина, но в воскресенье он был особенно сильным именно в Миннесоте.
Ранее телеканал CTV сообщил, что более 3 тысяч жителей провинции Британская Колумбия на западе Канады были вынуждены покинуть свои дома из-за лесных пожаров.
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