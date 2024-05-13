https://ria.ru/20240513/pozhar-1945498091.html

Дым от лесных пожаров в Канаде достиг нескольких штатов США

Дым от лесных пожаров в Канаде достиг нескольких штатов США - РИА Новости, 13.05.2024

Дым от лесных пожаров в Канаде достиг нескольких штатов США

Дым от лесных пожаров, бушующих в Канаде, достиг нескольких штатов США, в штате Миннесота выпущено первое в этом году предупреждение о качестве воздуха,... РИА Новости, 13.05.2024

2024-05-13T08:25

2024-05-13T08:25

2024-05-13T08:25

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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Дым от лесных пожаров, бушующих в Канаде, достиг нескольких штатов США, в штате Миннесота выпущено первое в этом году предупреждение о качестве воздуха, сообщает телеканал ABC News. "Поскольку в Канаде бушуют более 100 активных лесных пожаров, дым от пожаров перенесся через границу в США, что побудило чиновников Миннесоты выпустить в воскресенье первое в 2024 году предупреждение о качестве воздуха в штате", - говорится в сообщении телеканала. Дым от пожаров наблюдается в штатах от Монтаны до Висконсина, но в воскресенье он был особенно сильным именно в Миннесоте. Ранее телеканал CTV сообщил, что более 3 тысяч жителей провинции Британская Колумбия на западе Канады были вынуждены покинуть свои дома из-за лесных пожаров.

https://ria.ru/20240512/pozhar-1945340546.html

https://ria.ru/20240229/pozhar-1930120302.html

канада

сша

миннесота

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, канада, сша, миннесота