https://ria.ru/20240513/postavki-1945747466.html

США пообещали еженедельные поставки оружия Украине

США пообещали еженедельные поставки оружия Украине - РИА Новости, 13.05.2024

США пообещали еженедельные поставки оружия Украине

Украина будет еженедельно получать от США все новые партии оружия, заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан. РИА Новости, 13.05.2024

2024-05-13T23:15

2024-05-13T23:15

2024-05-13T23:15

специальная военная операция на украине

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ВАШИНГТОН, 13 мая - РИА Новости. Украина будет еженедельно получать от США все новые партии оружия, заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан. "Вы увидите стабильный поток (военной помощи - ред.) неделя за неделей", - сообщил он журналистам на брифинге, комментируя поставки американского оружия Украине. Как пояснил Салливан, из-за многомесячной задержки с выделением конгрессом США дополнительного финансирования на нужды Киева, "Украина попала в яму", из которой Вашингтон пытается ее вытащить как можно скорее. При этом представитель Белого дома отметил, что еженедельные поставки оружия ВСУ не обязательно означают выделение все новых пакетов военной помощи с той же периодичностью. "Я не стану предполагать, что выделение будет происходить каждую неделю", - подчеркнул он. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20240513/situatsiya-1945746924.html

https://ria.ru/20240426/ukraina-1942612788.html

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в мире, украина, сша, россия, джейк салливан, сергей лавров, нато, вооруженные силы украины