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США пообещали еженедельные поставки оружия Украине - РИА Новости, 13.05.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
23:15 13.05.2024
https://ria.ru/20240513/postavki-1945747466.html
США пообещали еженедельные поставки оружия Украине
США пообещали еженедельные поставки оружия Украине - РИА Новости, 13.05.2024
США пообещали еженедельные поставки оружия Украине
Украина будет еженедельно получать от США все новые партии оружия, заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан. РИА Новости, 13.05.2024
2024-05-13T23:15
2024-05-13T23:15
специальная военная операция на украине
в мире
украина
сша
россия
джейк салливан
сергей лавров
нато
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ВАШИНГТОН, 13 мая - РИА Новости. Украина будет еженедельно получать от США все новые партии оружия, заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан. "Вы увидите стабильный поток (военной помощи - ред.) неделя за неделей", - сообщил он журналистам на брифинге, комментируя поставки американского оружия Украине. Как пояснил Салливан, из-за многомесячной задержки с выделением конгрессом США дополнительного финансирования на нужды Киева, "Украина попала в яму", из которой Вашингтон пытается ее вытащить как можно скорее. При этом представитель Белого дома отметил, что еженедельные поставки оружия ВСУ не обязательно означают выделение все новых пакетов военной помощи с той же периодичностью. "Я не стану предполагать, что выделение будет происходить каждую неделю", - подчеркнул он. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20240513/situatsiya-1945746924.html
https://ria.ru/20240426/ukraina-1942612788.html
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в мире, украина, сша, россия, джейк салливан, сергей лавров, нато, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, США, Россия, Джейк Салливан, Сергей Лавров, НАТО, Вооруженные силы Украины
США пообещали еженедельные поставки оружия Украине

Салливан: Украина будет еженедельно получать от США все новые партии оружия

© AP Photo / Alex BrandonБелый дом
Белый дом - РИА Новости, 1920, 13.05.2024
© AP Photo / Alex Brandon
Белый дом. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 13 мая - РИА Новости. Украина будет еженедельно получать от США все новые партии оружия, заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.
«
"Вы увидите стабильный поток (военной помощи - ред.) неделя за неделей", - сообщил он журналистам на брифинге, комментируя поставки американского оружия Украине.
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Как пояснил Салливан, из-за многомесячной задержки с выделением конгрессом США дополнительного финансирования на нужды Киева, "Украина попала в яму", из которой Вашингтон пытается ее вытащить как можно скорее.
При этом представитель Белого дома отметил, что еженедельные поставки оружия ВСУ не обязательно означают выделение все новых пакетов военной помощи с той же периодичностью. "Я не стану предполагать, что выделение будет происходить каждую неделю", - подчеркнул он.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаСШАРоссияДжейк СалливанСергей ЛавровНАТОВооруженные силы Украины
 
 
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