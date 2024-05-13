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В Ирландии пересмотрят выделение пособий беженцам, в том числе с Украины - РИА Новости, 13.05.2024
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21:00 13.05.2024
https://ria.ru/20240513/posobiya-1945731801.html
В Ирландии пересмотрят выделение пособий беженцам, в том числе с Украины
В Ирландии пересмотрят выделение пособий беженцам, в том числе с Украины - РИА Новости, 13.05.2024
В Ирландии пересмотрят выделение пособий беженцам, в том числе с Украины
Премьер-министр Ирландии Саймон Харрис заявил, что правительство планирует рассмотреть новые меры по распределению пособий мигрантам, в том числе беженцам с... РИА Новости, 13.05.2024
2024-05-13T21:00
2024-05-13T21:00
в мире
ирландия
украина
евросоюз
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Премьер-министр Ирландии Саймон Харрис заявил, что правительство планирует рассмотреть новые меры по распределению пособий мигрантам, в том числе беженцам с Украины. "Нам необходимо посмотреть на вклад, который люди, имеющие статус беженца, должны внести в обеспечение своего проживания, особенно это касается беженцев с Украины. Мы гордимся тем, что в этой стране так много беженцев с Украины. Но нам нужен разумный подход (по распределению жилья и государственной поддержки - ред.)", - заявил Харрис. В интервью местному радио Newstalk Харрис обсудил возможные меры по изменению работы с мигрантами в Ирландии, в частности, распределению финансовой помощи и размещению беженцев. Премьер также отметил, что величина поддержки мигрантов государством не должна зависеть от того, когда они приехали. "Это (величина пособия - ред.) не должно зависеть от того, приехал ли он в этот месяц или другой", - добавил Харрис. Агентство Рейтер сообщает, что правительство Ирландии рассмотрит на этой неделе вопрос о сокращении государственной поддержки беженцам, в том числе тех, кто прибыл с Украины, в попытке привести систему в большее соответствие с другими европейскими странами. В марте газета Irish Times со ссылкой на данные минюста страны сообщала, что число прибывающих в Ирландию украинцев в феврале снизилось на 65% по сравнению с декабрем 2023 года в связи с ограничением мер поддержки украинских беженцев ирландским правительством. Ранее ирландское правительство объявило о сокращении пособий для украинских беженцев с 220 до 38,8 евро в неделю и ограничении срока пользования государственным жильем до 90 дней. Пересмотренный пакет мер поддержки вступил в силу 14 марта, отмечает издание. Совет ЕС в сентябре продлил до марта 2025 года действие механизма временной защиты украинских беженцев. Механизм позволяет гражданам Украины по упрощенной процедуре легализоваться в ЕС, получать услуги здравоохранения и образования, доступ на рынок труда, жилье и соцвыплаты. В октябре газета Irish Examiner сообщала, что власти Ирландии намерены ограничить по времени предоставление украинским беженцам государственного жилья из-за высоких затрат. Как отмечало издание, причиной таких изменений является "нерациональный и непригодный" подход ирландских властей к вопросу оказания помощи беженцам, который приводит к высокой нагрузке на системы в стране на фоне увеличения потока мигрантов.
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в мире, ирландия, украина, евросоюз
В мире, Ирландия, Украина, Евросоюз
В Ирландии пересмотрят выделение пособий беженцам, в том числе с Украины

Кабмин Ирландии пересмотрит выделение пособий беженцам, в том числе с Украины

© Fotolia / Martin MullenФлаг Ирландии
Флаг Ирландии - РИА Новости, 1920, 13.05.2024
© Fotolia / Martin Mullen
Флаг Ирландии. Архивное фото
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Премьер-министр Ирландии Саймон Харрис заявил, что правительство планирует рассмотреть новые меры по распределению пособий мигрантам, в том числе беженцам с Украины.
«
"Нам необходимо посмотреть на вклад, который люди, имеющие статус беженца, должны внести в обеспечение своего проживания, особенно это касается беженцев с Украины. Мы гордимся тем, что в этой стране так много беженцев с Украины. Но нам нужен разумный подход (по распределению жилья и государственной поддержки - ред.)", - заявил Харрис.
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В интервью местному радио Newstalk Харрис обсудил возможные меры по изменению работы с мигрантами в Ирландии, в частности, распределению финансовой помощи и размещению беженцев.
Премьер также отметил, что величина поддержки мигрантов государством не должна зависеть от того, когда они приехали.
«
"Это (величина пособия - ред.) не должно зависеть от того, приехал ли он в этот месяц или другой", - добавил Харрис.
Агентство Рейтер сообщает, что правительство Ирландии рассмотрит на этой неделе вопрос о сокращении государственной поддержки беженцам, в том числе тех, кто прибыл с Украины, в попытке привести систему в большее соответствие с другими европейскими странами.
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В марте газета Irish Times со ссылкой на данные минюста страны сообщала, что число прибывающих в Ирландию украинцев в феврале снизилось на 65% по сравнению с декабрем 2023 года в связи с ограничением мер поддержки украинских беженцев ирландским правительством.
Ранее ирландское правительство объявило о сокращении пособий для украинских беженцев с 220 до 38,8 евро в неделю и ограничении срока пользования государственным жильем до 90 дней. Пересмотренный пакет мер поддержки вступил в силу 14 марта, отмечает издание.
Совет ЕС в сентябре продлил до марта 2025 года действие механизма временной защиты украинских беженцев. Механизм позволяет гражданам Украины по упрощенной процедуре легализоваться в ЕС, получать услуги здравоохранения и образования, доступ на рынок труда, жилье и соцвыплаты.
В октябре газета Irish Examiner сообщала, что власти Ирландии намерены ограничить по времени предоставление украинским беженцам государственного жилья из-за высоких затрат. Как отмечало издание, причиной таких изменений является "нерациональный и непригодный" подход ирландских властей к вопросу оказания помощи беженцам, который приводит к высокой нагрузке на системы в стране на фоне увеличения потока мигрантов.
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