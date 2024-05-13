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США в ближайшие дни объявят о новом пакете военной помощи Украине - РИА Новости, 13.05.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:16 13.05.2024
https://ria.ru/20240513/pomosch-1945740655.html
США в ближайшие дни объявят о новом пакете военной помощи Украине
США в ближайшие дни объявят о новом пакете военной помощи Украине - РИА Новости, 13.05.2024
США в ближайшие дни объявят о новом пакете военной помощи Украине
США в ближайшие дни намерены объявить о выделении нового пакета военной помощи для Украины, заявил в понедельник советник американского президента по... РИА Новости, 13.05.2024
2024-05-13T22:16
2024-05-13T22:16
специальная военная операция на украине
в мире
украина
сша
киев
джейк салливан
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ВАШИНГТОН, 13 мая - РИА Новости. США в ближайшие дни намерены объявить о выделении нового пакета военной помощи для Украины, заявил в понедельник советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан. "У нас на очереди еще один пакет помощи, прямо в ближайшие дни, поскольку мы активно пытаемся ускорить темпы поставок (военной помощи Украине - ред.)", - сказал Салливан в ходе брифинга. При этом он подчеркнул, что передачи новых траншей вооружений Киеву каждую неделю ожидать "не стоит".
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в мире, украина, сша, киев, джейк салливан
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, США, Киев, Джейк Салливан
США в ближайшие дни объявят о новом пакете военной помощи Украине

Салливан: США в ближайшие дни объявят о новом пакете военной помощи для Украины

© AP Photo / Pablo Martinez MonsivaisБелый дом в США
Белый дом в США - РИА Новости, 1920, 13.05.2024
© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais
Белый дом в США. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 13 мая - РИА Новости. США в ближайшие дни намерены объявить о выделении нового пакета военной помощи для Украины, заявил в понедельник советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан.
«
"У нас на очереди еще один пакет помощи, прямо в ближайшие дни, поскольку мы активно пытаемся ускорить темпы поставок (военной помощи Украине - ред.)", - сказал Салливан в ходе брифинга.
При этом он подчеркнул, что передачи новых траншей вооружений Киеву каждую неделю ожидать "не стоит".
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаСШАКиевДжейк Салливан
 
 
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