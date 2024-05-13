https://ria.ru/20240513/pomosch-1945740655.html

США в ближайшие дни объявят о новом пакете военной помощи Украине

США в ближайшие дни объявят о новом пакете военной помощи Украине - РИА Новости, 13.05.2024

США в ближайшие дни объявят о новом пакете военной помощи Украине

США в ближайшие дни намерены объявить о выделении нового пакета военной помощи для Украины, заявил в понедельник советник американского президента по... РИА Новости, 13.05.2024

2024-05-13T22:16

2024-05-13T22:16

2024-05-13T22:16

специальная военная операция на украине

в мире

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сша

киев

джейк салливан

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ВАШИНГТОН, 13 мая - РИА Новости. США в ближайшие дни намерены объявить о выделении нового пакета военной помощи для Украины, заявил в понедельник советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан. "У нас на очереди еще один пакет помощи, прямо в ближайшие дни, поскольку мы активно пытаемся ускорить темпы поставок (военной помощи Украине - ред.)", - сказал Салливан в ходе брифинга. При этом он подчеркнул, что передачи новых траншей вооружений Киеву каждую неделю ожидать "не стоит".

https://ria.ru/20240513/situatsiya-1945735820.html

украина

сша

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в мире, украина, сша, киев, джейк салливан