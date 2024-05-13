https://ria.ru/20240513/pomosch-1945740655.html
США в ближайшие дни объявят о новом пакете военной помощи Украине
США в ближайшие дни объявят о новом пакете военной помощи Украине - РИА Новости, 13.05.2024
США в ближайшие дни объявят о новом пакете военной помощи Украине
США в ближайшие дни намерены объявить о выделении нового пакета военной помощи для Украины, заявил в понедельник советник американского президента по... РИА Новости, 13.05.2024
2024-05-13T22:16
2024-05-13T22:16
2024-05-13T22:16
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ВАШИНГТОН, 13 мая - РИА Новости. США в ближайшие дни намерены объявить о выделении нового пакета военной помощи для Украины, заявил в понедельник советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан. "У нас на очереди еще один пакет помощи, прямо в ближайшие дни, поскольку мы активно пытаемся ускорить темпы поставок (военной помощи Украине - ред.)", - сказал Салливан в ходе брифинга. При этом он подчеркнул, что передачи новых траншей вооружений Киеву каждую неделю ожидать "не стоит".
https://ria.ru/20240513/situatsiya-1945735820.html
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, США, Киев, Джейк Салливан
США в ближайшие дни объявят о новом пакете военной помощи Украине
Салливан: США в ближайшие дни объявят о новом пакете военной помощи для Украины