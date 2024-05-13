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Белый дом рассказал, что из пакета помощи Украина получит на этой неделе
Белый дом рассказал, что из пакета помощи Украина получит на этой неделе - РИА Новости, 13.05.2024
Белый дом рассказал, что из пакета помощи Украина получит на этой неделе
Украина на этой неделе получит только часть оружия из нового пакета помощи США, остальное находится в пути, заявил в понедельник советник президента США по... РИА Новости, 13.05.2024
2024-05-13T22:03
2024-05-13T22:03
2024-05-13T22:17
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ВАШИНГТОН, 13 мая - РИА Новости. Украина на этой неделе получит только часть оружия из нового пакета помощи США, остальное находится в пути, заявил в понедельник советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан."В пятницу он (президент США Джо Байден - ред.) подписал очередной пакет, часть оборудования из которого поступит на поле боя на этой неделе", - сообщил Салливан журналистам на брифинге.Он добавил, что остальная часть оружия поступит позднее с учетом возможности транспортировки.Представитель Белого дома добавил, что ВСУ также успели получить лишь часть из первого пакета поддержки объемом 1 миллиард долларов США, который американская администрация выделила после утвержденного конгрессом дополнительного финансирования на нужды союзников Вашингтона, включая почти 61 миллиард долларов Украине.Россия ранее неоднократно заявляла, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20240513/situatsiya-1945735820.html
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В мире, Украина, США, Россия, Джейк Салливан, НАТО, Джо Байден, Вооруженные силы Украины, Сергей Лавров, Специальная военная операция на Украине
Белый дом рассказал, что из пакета помощи Украина получит на этой неделе
Белый дом: Киев на этой неделе получит только часть оружия из пакета помощи США