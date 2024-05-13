https://ria.ru/20240513/polsha-1945476470.html

Польша планирует "сделать непроходимым" заграждение у границы с Белоруссией

Польша планирует "сделать непроходимым" заграждение у границы с Белоруссией - РИА Новости, 13.05.2024

Польша планирует "сделать непроходимым" заграждение у границы с Белоруссией

Польша планирует выделить около 375 миллионов долларов на усиление заграждения на границе с Белоруссией, сообщил заместитель министра национальной обороны... РИА Новости, 13.05.2024

2024-05-13T00:39

2024-05-13T00:39

2024-05-13T00:40

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ВАРШАВА, 13 мая – РИА Новости. Польша планирует выделить около 375 миллионов долларов на усиление заграждения на границе с Белоруссией, сообщил заместитель министра национальной обороны республики Цезари Томчик. "Будет усиление, которое разработано Силезским Политехническим университетом и нашими инженерами. Для того, чтобы оно было непроходимым. Сама модернизация заграждения скорее всего будет стоить около 1,5 миллиарда злотых (около 375 миллионов долларов)", - сказал Томчик журналистам. Он добавил, что в настоящее время заграждение на границе недостаточно эффективно сдерживает нелегальных мигрантов. "Сегодня это выглядит так, что мигранты при помощи белорусских служб, используя лишь домкрат, способны преодолеть этот заграждение", - сказал замминистра. При этом он признал, что польские пограничники вытесняют обратно в Белоруссию нелегалов, пойманных непосредственно на границе. "Польское законодательство говорит о том, что есть приграничная полоса, ширина которой составляет 15 метров. Там есть польские службы, они не допускают пересечения границы. Если кто-то пересекает границу, применяется закон. Если кто-то ищет убежища, он может получить это убежище. Но если кто-то пойман на границе, если это незаконное пересечение границы, то этого кого-то разворачивают. Так работает польское законодательство, в этом нет ничего плохого", - пояснил Томчик. В середине 2021 года на польско-белорусской границе скопились несколько тысяч мигрантов, желающих попасть в страны ЕС. Польские власти усилили охрану границ, стянули военных и пресекли попытки нелегалов проникнуть на территорию страны, обвиняя Минск в миграционном кризисе. Все эти обвинения Белоруссия отвергла, заявив, что Польша насильно выдворяет мигрантов на ее территорию, искусственно нагнетая ситуацию с беженцами. Президент Белоруссии Александр Лукашенко отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Польша уже построила заграждение на границе с Белоруссией. Длина забора составляет 186 километров, высота - пять метров, стоимость - 1,6 миллиарда злотых (около 400 миллионов долларов). Конструкцию оснастили камерами ночного видения, датчиками движения и другой электроникой.

https://ria.ru/20231009/zagrazhdenie-1901500924.html

https://ria.ru/20240511/polsha-1945225348.html

https://ria.ru/20230919/es-1897246224.html

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польша

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в мире, белоруссия, польша, минск, александр лукашенко, евросоюз