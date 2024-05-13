https://ria.ru/20240513/pogoda-1945496965.html
Москвичам рассказали о погоде в понедельник
Москвичам рассказали о погоде в понедельник - РИА Новости, 13.05.2024
Москвичам рассказали о погоде в понедельник
Без осадков и до плюс 11 градусов ожидается в Москве в понедельник, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. РИА Новости, 13.05.2024
2024-05-13T08:04
2024-05-13T08:04
2024-05-13T08:04
москва
московская область (подмосковье)
михаил леус
погода
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Без осадков и до плюс 11 градусов ожидается в Москве в понедельник, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. Синоптик отметил, что в понедельник погоду в Москве будет формировать гребень антициклона, приближающегося с северо-запада. "Облачная с прояснениями погода, без осадков. В Москве плюс 9-11 градусов, в Подмосковье плюс 7-12 градусов", - сказал Леус. Он отметил, что ветер будет дуть северный 2-7 метров в секунду. Атмосферное давление в течение дня будет меняться мало, показатели барометров останутся выше нормы и составят 752 миллиметра ртутного столба.
https://ria.ru/20240511/burya-1945264192.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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москва, московская область (подмосковье), михаил леус, погода
Москва, Московская область (Подмосковье), Михаил Леус, Погода
Москвичам рассказали о погоде в понедельник
В Москве в понедельник ожидается облачная погода и до 11 градусов тепла