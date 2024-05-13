https://ria.ru/20240513/pogoda-1945496965.html

Москвичам рассказали о погоде в понедельник

Москвичам рассказали о погоде в понедельник - РИА Новости, 13.05.2024

Москвичам рассказали о погоде в понедельник

Без осадков и до плюс 11 градусов ожидается в Москве в понедельник, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. РИА Новости, 13.05.2024

2024-05-13T08:04

2024-05-13T08:04

2024-05-13T08:04

москва

московская область (подмосковье)

михаил леус

погода

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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Без осадков и до плюс 11 градусов ожидается в Москве в понедельник, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. Синоптик отметил, что в понедельник погоду в Москве будет формировать гребень антициклона, приближающегося с северо-запада. "Облачная с прояснениями погода, без осадков. В Москве плюс 9-11 градусов, в Подмосковье плюс 7-12 градусов", - сказал Леус. Он отметил, что ветер будет дуть северный 2-7 метров в секунду. Атмосферное давление в течение дня будет меняться мало, показатели барометров останутся выше нормы и составят 752 миллиметра ртутного столба.

https://ria.ru/20240511/burya-1945264192.html

https://ria.ru/20240508/moskva-1944677847.html

москва

московская область (подмосковье)

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

москва, московская область (подмосковье), михаил леус, погода