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Нижегородские власти организовали поездку в Петербург для 26 блокадников - РИА Новости, 13.05.2024
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17:07 13.05.2024
https://ria.ru/20240513/poezdka-1945660125.html
Нижегородские власти организовали поездку в Петербург для 26 блокадников
Нижегородские власти организовали поездку в Петербург для 26 блокадников - РИА Новости, 13.05.2024
Нижегородские власти организовали поездку в Петербург для 26 блокадников
Нижегородская область организовала поездку в Санкт-Петербург для 26 местных жителей, переживших блокаду Ленинграда, сообщил глава региона Глеб Никитин. РИА Новости, 13.05.2024
2024-05-13T17:07
2024-05-13T17:07
общество
ленинград
нижегородская область
санкт-петербург
глеб никитин
блокада ленинграда (1941-1944)
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 13 мая — РИА Новости. Нижегородская область организовала поездку в Санкт-Петербург для 26 местных жителей, переживших блокаду Ленинграда, сообщил глава региона Глеб Никитин. "Нижегородские блокадники в Питере… На это небольшое путешествие согласились 26 человек, их сопровождают и родственники, и соцработники, вместе с ними и медперсонал. За три дня они посетят музеи и мемориалы, в том числе музей обороны и блокады Ленинграда, Пискаревское кладбище, встретятся с блокадниками, живущими в Санкт-Петербурге. Программу постарались сделать насыщенную. Многие давно там не были, хотя есть с кем повидаться и кого вспомнить на Пискаревском", - написал Никитин в своем Telegram-канале.Устроить такое путешествие губернатор Нижегородской области пообещал в январе, когда вручал нижегородским блокадникам почетные знаки "В честь 80-летия полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады".
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общество, ленинград, нижегородская область, санкт-петербург, глеб никитин, блокада ленинграда (1941-1944)
Общество, Ленинград, Нижегородская область, Санкт-Петербург, Глеб Никитин, Блокада Ленинграда (1941-1944)
Нижегородские власти организовали поездку в Петербург для 26 блокадников

Нижегородские власти организовали поездку в Петербург для 26 местных блокадников

© Фото : пресс-служба губернатора Нижегородской областиЖители Нижегородской области, пережившие блокаду Ленинграда, во время поездки в Санкт-Петербург
Жители Нижегородской области, пережившие блокаду Ленинграда, во время поездки в Санкт-Петербург - РИА Новости, 1920, 13.05.2024
© Фото : пресс-служба губернатора Нижегородской области
Жители Нижегородской области, пережившие блокаду Ленинграда, во время поездки в Санкт-Петербург
Читать ria.ru в
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 13 мая — РИА Новости. Нижегородская область организовала поездку в Санкт-Петербург для 26 местных жителей, переживших блокаду Ленинграда, сообщил глава региона Глеб Никитин.
«
"Нижегородские блокадники в Питере… На это небольшое путешествие согласились 26 человек, их сопровождают и родственники, и соцработники, вместе с ними и медперсонал. За три дня они посетят музеи и мемориалы, в том числе музей обороны и блокады Ленинграда, Пискаревское кладбище, встретятся с блокадниками, живущими в Санкт-Петербурге. Программу постарались сделать насыщенную. Многие давно там не были, хотя есть с кем повидаться и кого вспомнить на Пискаревском", - написал Никитин в своем Telegram-канале.
Устроить такое путешествие губернатор Нижегородской области пообещал в январе, когда вручал нижегородским блокадникам почетные знаки "В честь 80-летия полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады".
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ОбществоЛенинградНижегородская областьСанкт-ПетербургГлеб НикитинБлокада Ленинграда (1941-1944)
 
 
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