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Нижегородские власти организовали поездку в Петербург для 26 блокадников
Нижегородские власти организовали поездку в Петербург для 26 блокадников - РИА Новости, 13.05.2024
Нижегородские власти организовали поездку в Петербург для 26 блокадников
Нижегородская область организовала поездку в Санкт-Петербург для 26 местных жителей, переживших блокаду Ленинграда, сообщил глава региона Глеб Никитин. РИА Новости, 13.05.2024
2024-05-13T17:07
2024-05-13T17:07
2024-05-13T17:07
общество
ленинград
нижегородская область
санкт-петербург
глеб никитин
блокада ленинграда (1941-1944)
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 13 мая — РИА Новости. Нижегородская область организовала поездку в Санкт-Петербург для 26 местных жителей, переживших блокаду Ленинграда, сообщил глава региона Глеб Никитин. "Нижегородские блокадники в Питере… На это небольшое путешествие согласились 26 человек, их сопровождают и родственники, и соцработники, вместе с ними и медперсонал. За три дня они посетят музеи и мемориалы, в том числе музей обороны и блокады Ленинграда, Пискаревское кладбище, встретятся с блокадниками, живущими в Санкт-Петербурге. Программу постарались сделать насыщенную. Многие давно там не были, хотя есть с кем повидаться и кого вспомнить на Пискаревском", - написал Никитин в своем Telegram-канале.Устроить такое путешествие губернатор Нижегородской области пообещал в январе, когда вручал нижегородским блокадникам почетные знаки "В честь 80-летия полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады".
https://ria.ru/20240426/dnevnik-1942595678.html
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Общество, Ленинград, Нижегородская область, Санкт-Петербург, Глеб Никитин, Блокада Ленинграда (1941-1944)
Нижегородские власти организовали поездку в Петербург для 26 блокадников
Нижегородские власти организовали поездку в Петербург для 26 местных блокадников