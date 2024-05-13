https://ria.ru/20240513/poezdka-1945660125.html

Нижегородские власти организовали поездку в Петербург для 26 блокадников

Нижегородские власти организовали поездку в Петербург для 26 блокадников - РИА Новости, 13.05.2024

Нижегородские власти организовали поездку в Петербург для 26 блокадников

Нижегородская область организовала поездку в Санкт-Петербург для 26 местных жителей, переживших блокаду Ленинграда, сообщил глава региона Глеб Никитин. РИА Новости, 13.05.2024

2024-05-13T17:07

2024-05-13T17:07

2024-05-13T17:07

общество

ленинград

нижегородская область

санкт-петербург

глеб никитин

блокада ленинграда (1941-1944)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/0d/1945656664_0:55:1280:775_1920x0_80_0_0_e0e66c97306edebe90f117efca889789.jpg

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 13 мая — РИА Новости. Нижегородская область организовала поездку в Санкт-Петербург для 26 местных жителей, переживших блокаду Ленинграда, сообщил глава региона Глеб Никитин. "Нижегородские блокадники в Питере… На это небольшое путешествие согласились 26 человек, их сопровождают и родственники, и соцработники, вместе с ними и медперсонал. За три дня они посетят музеи и мемориалы, в том числе музей обороны и блокады Ленинграда, Пискаревское кладбище, встретятся с блокадниками, живущими в Санкт-Петербурге. Программу постарались сделать насыщенную. Многие давно там не были, хотя есть с кем повидаться и кого вспомнить на Пискаревском", - написал Никитин в своем Telegram-канале.Устроить такое путешествие губернатор Нижегородской области пообещал в январе, когда вручал нижегородским блокадникам почетные знаки "В честь 80-летия полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады".

https://ria.ru/20240426/dnevnik-1942595678.html

ленинград

нижегородская область

санкт-петербург

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, ленинград, нижегородская область, санкт-петербург, глеб никитин, блокада ленинграда (1941-1944)