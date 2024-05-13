https://ria.ru/20240513/podrostki-1944658186.html

"Вели себя развязно". Чего добивается мать мальчика, сгоревшего заживо

"Вели себя развязно". Чего добивается мать мальчика, сгоревшего заживо - РИА Новости, 13.05.2024

"Вели себя развязно". Чего добивается мать мальчика, сгоревшего заживо

Год назад гибель Альберта Умбертьянова из Раменского потрясла всю страну: мальчик сгорел в запертом сарае. По одной из версий, его туда приволокли подростки,... РИА Новости, 13.05.2024

2024-05-13T08:00

2024-05-13T08:00

2024-05-13T08:06

генеральная прокуратура рф

следственный комитет россии (ск рф)

раменский

московская область (подмосковье)

подростки

общество

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МОСКВА, 13 мая — РИА Новости, Мария Марикян. Год назад гибель Альберта Умбертьянова из Раменского потрясла всю страну: мальчик сгорел в запертом сарае. По одной из версий, его туда приволокли подростки, заколотили дверь и подожгли строение. СК России вел расследование по двум статьям, но дела в итоге закрыли. Однако теперь громкая история приняла новый оборот.Пожар в сараеВсе произошло 19 мая 2023 года. После школьного выпускного 11-летний третьеклассник Альберт, отпросившись у родителей, пошел с другом в поселок Дубовая Роща рядом с Раменским. Там он раньше жил с семьей.В пять вечера мальчик должен был вернуться домой, чтобы успеть на тренировку по дзюдо. Но занятие отменили, и Альберт решил ненадолго задержаться в деревне."В семь часов мне позвонили. Я взяла трубку. Девушка произнесла: "Ваш мальчик сгорел в сарае", — вспоминая события того дня, Кристина Умбертьянова, мать Альберта, не сдерживает слез.Она тогда была на работе. Супруг сразу выехал на место и увидел пепелище. Пожарные прибыли оперативно, тушили двумя экипажами."Там сидела девочка, плакала. Она первая выбежала на дорогу и начала звать на помощь. Мужу назвала имена двух подростков. С ее слов, именно они избили Альберта, а потом подожгли сарай", — рассказывает Умбертьянова.Как выяснилось позже, к Альберту и его приятелю присоединились Андрей и Гена (имена несовершеннолетних изменены). С ними он раньше не гулял.Затем, по всей видимости, произошел конфликт. Друг Альберта куда-то отлучился и не застал ссоры."Возгорание произошло в сарае, возведенном незаконно. Таких деревянных построек десятки. Эти домики соседствуют с новостройками, школой. Местные годами обращались в администрацию, чтобы их снесли. Там постоянно собирались подростки и молодежь. Всегда шумели, кто-то распивал спиртное, — говорит Кристина. — В апреле 2023-го был большой пожар, но на жалобы не реагировали"."Теперь там чистое поле"Следователи СК России по Московской области начали расследование по статье 105 УК ("Убийство"). Подтвердился факт, что дети во время ссоры заперли Альберта в сарае, закрыли дверь на засов и заколотили гвоздями.Умбертьянова параллельно вела собственное расследование."В первые дни озвучили версию, что это Альберт якобы купил спички и розжиг. Мы взяли распечатку с банковской карты, обошли магазины, где он был. Выяснилось, что покупал мороженое, чупа-чупсы, — рассказывает Умбертьянова. — Затем искали камеры видеонаблюдения и с адвокатом добивались через администрацию, чтобы кадры изъяли. На видео один из подростков выбегает оттуда, где был пожар, останавливается на полпути и выбрасывает перчатки. Затем возвращается на место происшествия за кепкой. А потом уходит".Экспертиза установила, что вспыхнуло внутри от перенесенного огня (спички или зажигалки). Определили даже точное место возгорания. Мать погибшего добилась повторной проверки, которая показала: из-за сильных повреждений невозможно утверждать, в какой именно точке возник пожар."Вспыхнуть могло как с открытыми дверьми, так и закрытыми. Усугубило ситуацию еще и то, что деревянный сарай был обит пенопластом, а двери — поролоном", — поясняет она.Следователи, помимо прочего, возбудили уголовное дело по статье 293 УК ("Халатность"). Однако прокуратура Раменского постановила отменить расследование, ссылаясь на то, что "нет признаков преступления". Мать Альберта обжаловала решение, но городская прокуратура снова отказала.Умбертьянова направила жалобу в Генпрокуратуру (обращение есть в распоряжении редакции). Ответа пока не поступило."На месте пожара образовался стихийный мемориал. Люди несли игрушки, цветы. Спустя месяц мне скидывают фотографию: все вещи собраны по пакетам. Начала разбираться, кто это сделал. Выяснилось, в городской администрации "забыли предупредить, что тут будут работать бульдозеры". Бесхозные постройки, по поводу которых поступали многочисленные жалобы, наконец снесли. Теперь там чистое поле"."Не признают вину"На момент трагедии Андрею и Гене было по 13 лет. Подростки учатся в Дубовой Роще. После инцидента к Умбертьяновой стали обращаться родители других детей из этой школы."Вспыльчивые, могут подойти и просто так ударить, ведь им "ничего не будет", — так описывают этих мальчиков. У стихийного мемориала ко мне подошла девочка и призналась, что они и ее как-то закрыли в помещении и оставили одну. Она тоже потом давала показания", — продолжает Кристина.В соцсети попало видео одной из местных жительниц, которая сняла разговор Андрея с полицейскими."Он выделывался, и Гена его закрыл. А я взял и чуть-чуть заколотил гвоздем. Потом он поджег спичку, поднес к гаражу, и тот начал гореть", — уверял мальчик.Гена, в свою очередь, утверждает, что в момент возгорания просто проходил мимо. Даже отправил в школьный чат видеозапись, как идет к месту происшествия с другими подростками и говорит: "Там, походу, человека заперли, начался огонь".Следствие считает, что спичку поджег Альберт. Мать с этим не согласна."Подростков допрашивали всего дважды: в мае 2023-го и спустя полгода. Разница чувствуется: они стали уверенней, видно, что с ними поработали взрослые. Мальчики вину не признают. А девочка, которая оказалась рядом и сообщила супругу, что они все устроили, почему-то изменила показания, — продолжает Умбертьянова. — Альберта нашли лежащим на спине, голова обращена к воротам. Я общалась с криминалистами, пожарными. Говорят, что в 99 процентах случаев люди, которые в сознании, укрываются от огня до последнего в позе эмбриона".Андрей и Геннадий состоят на учете в ПДН. Дело о гибели Альберта расследовали в том числе по статье 127 УК ("Незаконное лишение свободы"). На днях его закрыли, ссылаясь на "отсутствие состава преступления".Кристина собирается обжаловать это решение, с помощью адвоката будет добиваться возобновления дела — сначала по 105-й статье."Все упирается в то, что на момент преступления им не было 14 лет, то есть они не достигли возраста уголовной ответственности. Новые показания могут не дать, сославшись на то, что уже ничего не помнят. Заставить их пройти детектор лжи тоже нельзя: они вправе отказаться", — объясняет Умбертьянова.Второй вариант — обжаловать отказ в возбуждении дела по 127-й статье через суд. В таком случае подростков могут отправить в спецучреждение закрытого типа.

https://ria.ru/20240401/kriminal-1936695197.html

раменский

московская область (подмосковье)

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Мария Марикян

Мария Марикян

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Марикян

генеральная прокуратура рф, следственный комитет россии (ск рф), раменский, московская область (подмосковье), подростки, общество