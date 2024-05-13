https://ria.ru/20240513/podpolschik-1945492657.html

Подполье: под удар ВС России у Чугуева попали около 200 украинских боевиков

Подполье: под удар ВС России у Чугуева попали около 200 украинских боевиков - РИА Новости, 13.05.2024

Подполье: под удар ВС России у Чугуева попали около 200 украинских боевиков

Около 200 военных ВСУ попали под удар Вооруженных сил России в селе Клугино-Башкировка рядом с Чугуевом в Харьковской области, сообщил РИА Новости координатор... РИА Новости, 13.05.2024

2024-05-13T06:48

2024-05-13T06:48

2024-05-13T06:55

специальная военная операция на украине

чугуев

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ДОНЕЦК, 13 мая - РИА Новости. Около 200 военных ВСУ попали под удар Вооруженных сил России в селе Клугино-Башкировка рядом с Чугуевом в Харьковской области, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, сославшись на своих коллег."Вчера вечером был прилет в Башкировке, ударили по казарме всушников, по данным агентуры, под удар попали около 200 военнослужащих, данных о погибших пока нет", — сказал собеседник агентства.По данным подполья, Чугуев используют для снабжения войск, идущих на ротацию на Липцы, Волчанск и Изюмско-Купянское направление, а также для доукомплектования "потрепанных" украинских подразделений.Ранее Владимир Зеленский назвал чрезвычайно сложным положение ВСУ в Харьковской области, особенно в Волчанске, не менее тяжелая ситуация для украинских военных, как утверждается, сложилась еще на пяти направлениях.Минобороны России в воскресенье сообщило, что силы группировки "Север" за сутки продвинулись в глубину обороны противника и освободили Гатище, Красное, Мороховец и Олейниково в Харьковской области. Днем ранее там же освободили населенные пункты Борисовка, Огурцово, Плетеневка, Пыльная и Стрелечья.

https://ria.ru/20240322/udar-1934979453.html

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чугуев, россия, харьковская область, сергей лебедев, вооруженные силы украины, харьков, в мире