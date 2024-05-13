https://ria.ru/20240513/podpole-1945493881.html

ВС России ударили по аэродрому в Миргороде, сообщило подполье

ВС России ударили по аэродрому в Миргороде, сообщило подполье - РИА Новости, 13.05.2024

ВС России ударили по аэродрому в Миргороде, сообщило подполье

Вооруженные силы России нанесли удар по военному аэродрому в городе Миргород Полтавской области, который использовался для атак на Белгород, сообщил РИА Новости РИА Новости, 13.05.2024

2024-05-13T07:10

2024-05-13T07:10

2024-05-13T09:27

специальная военная операция на украине

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ДОНЕЦК, 13 мая — РИА Новости. Вооруженные силы России нанесли удар по военному аэродрому в городе Миргород Полтавской области, который использовался для атак на Белгород, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, сославшись на своих соратников."Поздно вечером 12 мая город Миргород Полтавской области получил два удара, первый был в 20:40 вечера, пришелся по военному аэродрому на юго-востоке города. Взрыв описывают как мощный с сильной взрывной волной", — сказал собеседник агентства.По данным подполья, этот аэродром использовался украинской авиацией как аэродром подскока при нанесении недавних ударов по Белгороду и Донбассу, на нем дислоцируется 831-я бригада тактической авиации."Второй удар был нанесен в 21:20 вечера, по описанию местного сопротивления, пришелся в туже сторону, но был гораздо мощнее и с детонацией", — добавил Лебедев.После второй атаки, по его словам, жители Миргорода видели до десяти карет скорой помощи, которые с мигалками, но без сирен ехали в сторону аэродрома.Он отметил, что после первого удара микрорайон Промышленный, который находится за железной дорогой в сторону аэродрома, полностью заблокировали военные. После второго удара медикам, которые находились дома, пришло уведомление о необходимости срочно выйти на работу."По предварительным данным, была накрыта группа каких-то очень важных военных чиновников", — добавил подпольщик.В воскресенье Белгород подвергся массированному обстрелу со стороны украинских войск, при котором из-за прямого попадания снаряда в десятиэтажный жилой дом на улице Щорса обрушился весь подъезд.Спустя примерно час с небольшим после удара произошло повторное обрушение — упали чердачный этаж и крыша, находившиеся над разрушенным подъездом. Из-за этого травмы различной степени получили трое спасателей.Всего погибли 15 человек.По данным Минобороны, ВСУ обстреляли Белгород ракетами "Точка-У" и снарядами РСЗО. Фрагменты одной из сбитых ракет "Точка-У" повредили жилой дом.Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте.

https://ria.ru/20240513/podpolschik-1945492657.html

https://ria.ru/20240511/f-16-1945249465.html

https://ria.ru/20240513/beolgorod-1945480677.html

https://ria.ru/20240513/spetsoperatsiya-1945479414.html

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вооруженные силы рф, донбасс, сергей лебедев, полтавская область, белгород, россия