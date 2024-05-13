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ВС России ударили по аэродрому в Миргороде, сообщило подполье - РИА Новости, 13.05.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
07:10 13.05.2024 (обновлено: 09:27 13.05.2024)
https://ria.ru/20240513/podpole-1945493881.html
ВС России ударили по аэродрому в Миргороде, сообщило подполье
ВС России ударили по аэродрому в Миргороде, сообщило подполье - РИА Новости, 13.05.2024
ВС России ударили по аэродрому в Миргороде, сообщило подполье
Вооруженные силы России нанесли удар по военному аэродрому в городе Миргород Полтавской области, который использовался для атак на Белгород, сообщил РИА Новости РИА Новости, 13.05.2024
2024-05-13T07:10
2024-05-13T09:27
специальная военная операция на украине
вооруженные силы рф
донбасс
сергей лебедев
полтавская область
белгород
россия
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ДОНЕЦК, 13 мая — РИА Новости. Вооруженные силы России нанесли удар по военному аэродрому в городе Миргород Полтавской области, который использовался для атак на Белгород, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, сославшись на своих соратников.&quot;Поздно вечером 12 мая город Миргород Полтавской области получил два удара, первый был в 20:40 вечера, пришелся по военному аэродрому на юго-востоке города. Взрыв описывают как мощный с сильной взрывной волной&quot;, — сказал собеседник агентства.По данным подполья, этот аэродром использовался украинской авиацией как аэродром подскока при нанесении недавних ударов по Белгороду и Донбассу, на нем дислоцируется 831-я бригада тактической авиации."Второй удар был нанесен в 21:20 вечера, по описанию местного сопротивления, пришелся в туже сторону, но был гораздо мощнее и с детонацией", — добавил Лебедев.После второй атаки, по его словам, жители Миргорода видели до десяти карет скорой помощи, которые с мигалками, но без сирен ехали в сторону аэродрома.Он отметил, что после первого удара микрорайон Промышленный, который находится за железной дорогой в сторону аэродрома, полностью заблокировали военные. После второго удара медикам, которые находились дома, пришло уведомление о необходимости срочно выйти на работу."По предварительным данным, была накрыта группа каких-то очень важных военных чиновников", — добавил подпольщик.В воскресенье Белгород подвергся массированному обстрелу со стороны украинских войск, при котором из-за прямого попадания снаряда в десятиэтажный жилой дом на улице Щорса обрушился весь подъезд.Спустя примерно час с небольшим после удара произошло повторное обрушение — упали чердачный этаж и крыша, находившиеся над разрушенным подъездом. Из-за этого травмы различной степени получили трое спасателей.Всего погибли 15 человек.По данным Минобороны, ВСУ обстреляли Белгород ракетами "Точка-У" и снарядами РСЗО. Фрагменты одной из сбитых ракет "Точка-У" повредили жилой дом.Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте.
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вооруженные силы рф, донбасс, сергей лебедев, полтавская область, белгород, россия
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы РФ, Донбасс, Сергей Лебедев, Полтавская область, Белгород, Россия
ВС России ударили по аэродрому в Миргороде, сообщило подполье

Подполье: ВС РФ ударили по аэродрому в Миргороде, с которого атаковали Белгород

© AP Photo / LibkosУкраинские пожарные
Украинские пожарные - РИА Новости, 1920, 13.05.2024
© AP Photo / Libkos
Украинские пожарные. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 13 мая — РИА Новости. Вооруженные силы России нанесли удар по военному аэродрому в городе Миргород Полтавской области, который использовался для атак на Белгород, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, сославшись на своих соратников.
«

"Поздно вечером 12 мая город Миргород Полтавской области получил два удара, первый был в 20:40 вечера, пришелся по военному аэродрому на юго-востоке города. Взрыв описывают как мощный с сильной взрывной волной", — сказал собеседник агентства.

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По данным подполья, этот аэродром использовался украинской авиацией как аэродром подскока при нанесении недавних ударов по Белгороду и Донбассу, на нем дислоцируется 831-я бригада тактической авиации.
"Второй удар был нанесен в 21:20 вечера, по описанию местного сопротивления, пришелся в туже сторону, но был гораздо мощнее и с детонацией", — добавил Лебедев.
После второй атаки, по его словам, жители Миргорода видели до десяти карет скорой помощи, которые с мигалками, но без сирен ехали в сторону аэродрома.
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Он отметил, что после первого удара микрорайон Промышленный, который находится за железной дорогой в сторону аэродрома, полностью заблокировали военные. После второго удара медикам, которые находились дома, пришло уведомление о необходимости срочно выйти на работу.
"По предварительным данным, была накрыта группа каких-то очень важных военных чиновников", — добавил подпольщик.
В воскресенье Белгород подвергся массированному обстрелу со стороны украинских войск, при котором из-за прямого попадания снаряда в десятиэтажный жилой дом на улице Щорса обрушился весь подъезд.
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Спустя примерно час с небольшим после удара произошло повторное обрушение — упали чердачный этаж и крыша, находившиеся над разрушенным подъездом. Из-за этого травмы различной степени получили трое спасателей.
Всего погибли 15 человек.
По данным Минобороны, ВСУ обстреляли Белгород ракетами "Точка-У" и снарядами РСЗО. Фрагменты одной из сбитых ракет "Точка-У" повредили жилой дом.
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Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы РФДонбассСергей ЛебедевПолтавская областьБелгородРоссия
 
 
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