https://ria.ru/20240513/podezd-1945522886.html

Жильцы обрушившегося подъезда в Белгороде получат выплаты

Жильцы обрушившегося подъезда в Белгороде получат выплаты - РИА Новости, 13.05.2024

Жильцы обрушившегося подъезда в Белгороде получат выплаты

Жильцам разрушенного в результате атаки ВСУ подъезда десятиэтажного дома в Белгороде выплатят по 100 тысяч рублей, сообщил губернатор Белгородской области... РИА Новости, 13.05.2024

2024-05-13T11:11

2024-05-13T11:11

2024-05-13T11:11

происшествия

белгород

белгородская область

вячеслав гладков

вооруженные силы украины

обрушение части дома в белгороде после обстрела

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/0c/1945441725_0:119:3030:1823_1920x0_80_0_0_71a9e650b3c2f7eac7286f4708f86465.jpg

БЕЛГОРОД, 13 мая – РИА Новости. Жильцам разрушенного в результате атаки ВСУ подъезда десятиэтажного дома в Белгороде выплатят по 100 тысяч рублей, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. В понедельник Гладков провел оперативное совещание, которое транслировалось в его соцсетях. Он поднял вопрос о выплатах жильцам пострадавшей десятиэтажки, поручив оперативно выплатить по 10 тысяч рублей на первоочередные нужды. "Сто тысяч всем, кто проживал в этом третьем подъезде", - сказал губернатор. На совещании отмечалось, что в подъезде зарегистрированы 107 человек. Также на совещании отмечалось, что выплаты в 50 тысяч рублей положены и тем, у кого в результате взрыва было частично утрачено имущество – пока ведется работа по выявлению таких жильцов. В воскресенье Гладков сообщил, что Белгород подвергся массированному обстрелу со стороны ВСУ. Сигнал ракетной опасности объявлялся в Белгороде неоднократно в течение дня. В десятиэтажном доме от взрыва обрушился третий подъезд. По данным губернатора, при обрушении подъезда погибли 15 человек, еще три – при вечернем обстреле, 27 человек получили ранения.

https://ria.ru/20240513/belgorod-1945509586.html

https://ria.ru/20240512/rynki-1945467492.html

белгород

белгородская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, белгород, белгородская область, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, обрушение части дома в белгороде после обстрела