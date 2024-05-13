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Жильцы обрушившегося подъезда в Белгороде получат выплаты - РИА Новости, 13.05.2024
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11:11 13.05.2024
https://ria.ru/20240513/podezd-1945522886.html
Жильцы обрушившегося подъезда в Белгороде получат выплаты
Жильцы обрушившегося подъезда в Белгороде получат выплаты - РИА Новости, 13.05.2024
Жильцы обрушившегося подъезда в Белгороде получат выплаты
Жильцам разрушенного в результате атаки ВСУ подъезда десятиэтажного дома в Белгороде выплатят по 100 тысяч рублей, сообщил губернатор Белгородской области... РИА Новости, 13.05.2024
2024-05-13T11:11
2024-05-13T11:11
происшествия
белгород
белгородская область
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
обрушение части дома в белгороде после обстрела
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БЕЛГОРОД, 13 мая – РИА Новости. Жильцам разрушенного в результате атаки ВСУ подъезда десятиэтажного дома в Белгороде выплатят по 100 тысяч рублей, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. В понедельник Гладков провел оперативное совещание, которое транслировалось в его соцсетях. Он поднял вопрос о выплатах жильцам пострадавшей десятиэтажки, поручив оперативно выплатить по 10 тысяч рублей на первоочередные нужды. "Сто тысяч всем, кто проживал в этом третьем подъезде", - сказал губернатор. На совещании отмечалось, что в подъезде зарегистрированы 107 человек. Также на совещании отмечалось, что выплаты в 50 тысяч рублей положены и тем, у кого в результате взрыва было частично утрачено имущество – пока ведется работа по выявлению таких жильцов. В воскресенье Гладков сообщил, что Белгород подвергся массированному обстрелу со стороны ВСУ. Сигнал ракетной опасности объявлялся в Белгороде неоднократно в течение дня. В десятиэтажном доме от взрыва обрушился третий подъезд. По данным губернатора, при обрушении подъезда погибли 15 человек, еще три – при вечернем обстреле, 27 человек получили ранения.
https://ria.ru/20240513/belgorod-1945509586.html
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происшествия, белгород, белгородская область, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, обрушение части дома в белгороде после обстрела
Происшествия, Белгород, Белгородская область, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины, Обрушение части дома в Белгороде после обстрела
Жильцы обрушившегося подъезда в Белгороде получат выплаты

Жильцы обрушившегося подъезда в Белгороде получат по сто тысяч рублей

© РИА Новости / Антон Вергун | Перейти в медиабанкНа месте обрушения подъезда в жилом доме в Белгороде в результате обстрела ВСУ
На месте обрушения подъезда в жилом доме в Белгороде в результате обстрела ВСУ - РИА Новости, 1920, 13.05.2024
© РИА Новости / Антон Вергун
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На месте обрушения подъезда в жилом доме в Белгороде в результате обстрела ВСУ
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БЕЛГОРОД, 13 мая – РИА Новости. Жильцам разрушенного в результате атаки ВСУ подъезда десятиэтажного дома в Белгороде выплатят по 100 тысяч рублей, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
В понедельник Гладков провел оперативное совещание, которое транслировалось в его соцсетях. Он поднял вопрос о выплатах жильцам пострадавшей десятиэтажки, поручив оперативно выплатить по 10 тысяч рублей на первоочередные нужды.
На месте обрушения подъезда в жилом доме в Белгороде в результате обстрела ВСУ - РИА Новости, 1920, 13.05.2024
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"Сто тысяч всем, кто проживал в этом третьем подъезде", - сказал губернатор. На совещании отмечалось, что в подъезде зарегистрированы 107 человек.
Также на совещании отмечалось, что выплаты в 50 тысяч рублей положены и тем, у кого в результате взрыва было частично утрачено имущество – пока ведется работа по выявлению таких жильцов.
В воскресенье Гладков сообщил, что Белгород подвергся массированному обстрелу со стороны ВСУ. Сигнал ракетной опасности объявлялся в Белгороде неоднократно в течение дня. В десятиэтажном доме от взрыва обрушился третий подъезд. По данным губернатора, при обрушении подъезда погибли 15 человек, еще три – при вечернем обстреле, 27 человек получили ранения.
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ПроисшествияБелгородБелгородская областьВячеслав ГладковВооруженные силы УкраиныОбрушение части дома в Белгороде после обстрела
 
 
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