https://ria.ru/20240513/partiya-1945545360.html

Социалистическая партия Каталонии

Социалистическая партия Каталонии - РИА Новости, 13.05.2024

Социалистическая партия Каталонии

Социалистическая партия (El Partit dels Socialistes de Catalunya, PSC) – политическая партия Каталонии, одним из принципов которой является построение общества, РИА Новости, 13.05.2024

2024-05-13T15:31

2024-05-13T15:31

2024-05-13T15:31

справки

испания

жорди пужол

социалистическая партия каталонии

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Социалистическая партия (El Partit dels Socialistes de Catalunya, PSC) – политическая партия Каталонии, одним из принципов которой является построение общества, основанного на полной и эффективной реализации ценностей свободы, равенства, братства, социальной справедливости, солидарности и мира.Партия была основана 15-16 июля 1978 года во время конгресса Социалистического единства, который объединил три политические партии: Социалистическую партию Каталонии – Конгресс, Каталонскую федерацию Испанской социалистической рабочей партии и Социалистическую партию Каталонии. Первым секретарем новообразованной партии стал Жоан Ревентос. В настоящее время пост первого секретаря Социалистической партии Каталонии занимает Илья Сальвадор.В своей политической программе партия придерживается шести основных направлений: федеральное совместное управление, укрепление государственных служб за счет финансовых ресурсов, политика равенства между мужчинами и женщинами, борьба с изменением климата. В марте 1979 года на первых для себя всеобщих парламентских выборах в Испании PSC получила 17 депутатских мест. В том же году на своих первых муниципальных выборах партия стала ведущей в регионе Каталония, продвинув 1023 кандидата в местные советы и получив 91 пост мэра.В марте 1980 года PSC приняла участие в выборах в парламент Каталонии. PSC получила 32 места из 135, уступив лидирующую позицию коалиции CiU ("Конвергенция и Союз"). Коалиция CiU оставалась ведущей также на выборах в парламент Каталонии в апреле 1984 года, мае 1988 года, марте 1992 года, ноябре 1995 года.Ситуация изменилась в октябре 1999 года. PSC, возглавляемая Паскуалем Марагалем, получила 50 мест в парламенте Каталонии. Представитель PSCПаскуаль Марагаль получил больше голосов, чем действующий на тот момент президент женералитета Жорди Пужоль, однако президентом был назначен последний.В ноябре 2003 года PSC победила на выборах в парламент Каталонии при поддержке партий ERC ("Левые республиканцы Каталонии") и ICV-EUiA ("Инициатива зеленых Каталонии" - "Объединенные и альтернативные левые"), получив 42 места. Ее представитель Паскуаль Марагаль получил должность президента женералитета Каталонии.В ноябре 2006 года на выборах парламент Каталонии партия получила 37 депутатских мест. И хотя победу на выборах одержала CiU, представитель PSC Хосе Монтилья был приведен к присяге в качестве президента женералитата при поддержке ERC и ICV-EUiA.В ноябре 2010 года на выборах в парламент Каталонии PSCуступила первенство CiU, получив только 28 депутатских мест.В ноябре 2012 года на выборах в Каталонии партия стала третьей политической силой в регионе, получив 20 депутатских мест.В сентябре 2015 года на выборах в парламент Каталонии партия подтвердила свой статус третьей силы в парламенте, получив 16 депутатских мест.В декабре 2017 года на выборах в парламент Каталонии PSC и Unites per Avançar заключили соглашение о совместной работе. PSC, возглавляемый Микелем Исетой, стала четвертой политической силой с 17 депутатами в законодательном органе региона.В феврале 2021 года на выборах в парламент Каталонии PSC победила, получив 23,03% голосов избирателей и 33 места в парламенте.На всеобщих выборах в парламент Испании (октябрь 1982 года, июнь 1986 года, октябрь 1989 года, июнь 1993 года, март 1996 года, март 2000 года, март 2004 года, март 2008 года, декабрь 2015 года, июнь 2016 года) PSC стабильно набирала необходимое число голосов для прохода в состав законодательного органа страны, при этом побеждая в своем регионе Каталония. Исключением стали всеобщие выборы в ноябре 2011 года, когда PSC впервые проиграла в Каталонии. В апреле 2019 года на всеобщих выборах PSC получила 12 депутатских мест в парламенте страны, став второй политической силой региона после партии "Левые республиканцы Каталонии" (ERC). В ноябре 2019 года на всеобщих выборах в парламент PSC снова стал второй силой после ERC, получив 12 мест в парламенте.По итогам региональных выборов, прошедших 12 мая 2024 года, Социалистическая партия Каталонии, после подсчета 99,4% голосов на выборах в парламент Каталонии, лидирует с 42 депутатскими местами в 135-местном парламенте. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, испания, жорди пужол, социалистическая партия каталонии