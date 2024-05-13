https://ria.ru/20240513/overchuk-1945626456.html
Госдума утвердила Оверчука заместителем председателя правительства
Госдума утвердила Оверчука заместителем председателя правительства - РИА Новости, 13.05.2024
Госдума утвердила Оверчука заместителем председателя правительства
Госдума на пленарном заседании приняла проект постановления об утверждении Алексея Оверчука заместителем председателя правительства России. РИА Новости, 13.05.2024
2024-05-13T15:45
2024-05-13T15:45
2024-05-13T16:05
политика
россия
госдума рф
назначение нового состава правительства россии
алексей оверчук
михаил мишустин
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла проект постановления об утверждении Алексея Оверчука заместителем председателя правительства России.Ранее в кабмине сообщили, что премьер-министр России Михаил Мишустин предложил переназначить Алексея Оверчука на пост вице-премьера. Оверчук вошел в состав кабмина в 2020 году, он курировал международные вопросы.За утверждение кандидатуры Оверчука проголосовало 378 депутатов,57 депутатов воздержалось, 0 проголосовало против утверждения, следует из итогов голосования."1. Утвердить Оверчука Алексея Логвиновича заместителем председателя правительства Российской Федерации. 2. Направить настоящее постановление президенту Российской Федерации, председателю правительства Российской Федерации. 3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия", - сказано в тексте проекта постановления.
https://ria.ru/20240511/vlast-1944749082.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, россия, госдума рф, назначение нового состава правительства россии, алексей оверчук, михаил мишустин
Политика, Россия, Госдума РФ, Назначение нового состава правительства России, Алексей Оверчук, Михаил Мишустин
Госдума утвердила Оверчука заместителем председателя правительства
Госдума приняла проект об утверждении Оверчука замом председателя правительства
МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла проект постановления об утверждении Алексея Оверчука заместителем председателя правительства России.
Ранее в кабмине сообщили, что премьер-министр России Михаил Мишустин
предложил переназначить Алексея Оверчука на пост вице-премьера. Оверчук вошел в состав кабмина в 2020 году, он курировал международные вопросы.
За утверждение кандидатуры Оверчука проголосовало 378 депутатов,57 депутатов воздержалось, 0 проголосовало против утверждения, следует из итогов голосования.
"1. Утвердить Оверчука Алексея Логвиновича заместителем председателя правительства Российской Федерации. 2. Направить настоящее постановление президенту Российской Федерации, председателю правительства Российской Федерации. 3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия", - сказано в тексте проекта постановления.