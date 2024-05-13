https://ria.ru/20240513/overchuk-1945626456.html

Госдума утвердила Оверчука заместителем председателя правительства

Госдума утвердила Оверчука заместителем председателя правительства - РИА Новости, 13.05.2024

Госдума утвердила Оверчука заместителем председателя правительства

Госдума на пленарном заседании приняла проект постановления об утверждении Алексея Оверчука заместителем председателя правительства России. РИА Новости, 13.05.2024

2024-05-13T15:45

2024-05-13T15:45

2024-05-13T16:05

политика

россия

госдума рф

назначение нового состава правительства россии

алексей оверчук

михаил мишустин

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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла проект постановления об утверждении Алексея Оверчука заместителем председателя правительства России.Ранее в кабмине сообщили, что премьер-министр России Михаил Мишустин предложил переназначить Алексея Оверчука на пост вице-премьера. Оверчук вошел в состав кабмина в 2020 году, он курировал международные вопросы.За утверждение кандидатуры Оверчука проголосовало 378 депутатов,57 депутатов воздержалось, 0 проголосовало против утверждения, следует из итогов голосования."1. Утвердить Оверчука Алексея Логвиновича заместителем председателя правительства Российской Федерации. 2. Направить настоящее постановление президенту Российской Федерации, председателю правительства Российской Федерации. 3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия", - сказано в тексте проекта постановления.

https://ria.ru/20240511/vlast-1944749082.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

политика, россия, госдума рф, назначение нового состава правительства россии, алексей оверчук, михаил мишустин