https://ria.ru/20240513/overchuk-1945557063.html

Оверчук рассказал о переориентации товарных потоков на Восток

Оверчук рассказал о переориентации товарных потоков на Восток - РИА Новости, 13.05.2024

Оверчук рассказал о переориентации товарных потоков на Восток

Российскому правительству удалось в очень короткие исторические сроки переориентировать товарные потоки на Восток, в том числе и в Китай, товарооборот РФ с... РИА Новости, 13.05.2024

2024-05-13T12:56

2024-05-13T12:56

2024-05-13T12:56

экономика

китай

россия

алексей оверчук

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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Российскому правительству удалось в очень короткие исторические сроки переориентировать товарные потоки на Восток, в том числе и в Китай, товарооборот РФ с которым вырос до около 240 миллиардов долларов в 2023 году, заявил кандидат на пост вице-премьера Алексей Оверчук. "Сегодня правительству удалось в исторически очень короткий отрезок фактически провести переориентацию наших товарных потоков и уйти на рынки Востока, на Китай", - сказал Оверчук, выступая на пленарном заседании Государственной думы. Он напомнил, что товарооборот России и Китая вырос: со 104 миллиардов долларов в 2020 году до 240 миллиардов в 2023 году. "Это говорит о том, что мы действительно сумели переориентировать эти потоки, в том числе и путём модернизации соответствующей инфраструктуры", - подчеркнул Оверчук. Товарооборот Китая и России за 2023 год вырос на 26,3%, составив рекордные 240,11 миллиарда долларов. Лидеры России и Китая ранее поставили задачу удвоить товарооборот, довести его со 100 миллиардов долларов в год в 2018 году до 200 миллиардов к 2024 году, этот показатель был достигнут в ноябре 2023 года. По данным главного таможенного управления КНР, товарооборот Китая и России за январь-март 2024 года вырос на 5,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 56,68 миллиарда долларов.

https://ria.ru/20240211/tovarooborot-1926646972.html

https://ria.ru/20240326/ekonomika-1935964948.html

китай

россия

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, китай, россия, алексей оверчук