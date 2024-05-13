https://ria.ru/20240513/overchuk-1945557063.html
Оверчук рассказал о переориентации товарных потоков на Восток
Оверчук рассказал о переориентации товарных потоков на Восток - РИА Новости, 13.05.2024
Оверчук рассказал о переориентации товарных потоков на Восток
Российскому правительству удалось в очень короткие исторические сроки переориентировать товарные потоки на Восток, в том числе и в Китай, товарооборот РФ с... РИА Новости, 13.05.2024
2024-05-13T12:56
2024-05-13T12:56
2024-05-13T12:56
экономика
китай
россия
алексей оверчук
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Российскому правительству удалось в очень короткие исторические сроки переориентировать товарные потоки на Восток, в том числе и в Китай, товарооборот РФ с которым вырос до около 240 миллиардов долларов в 2023 году, заявил кандидат на пост вице-премьера Алексей Оверчук. "Сегодня правительству удалось в исторически очень короткий отрезок фактически провести переориентацию наших товарных потоков и уйти на рынки Востока, на Китай", - сказал Оверчук, выступая на пленарном заседании Государственной думы. Он напомнил, что товарооборот России и Китая вырос: со 104 миллиардов долларов в 2020 году до 240 миллиардов в 2023 году. "Это говорит о том, что мы действительно сумели переориентировать эти потоки, в том числе и путём модернизации соответствующей инфраструктуры", - подчеркнул Оверчук. Товарооборот Китая и России за 2023 год вырос на 26,3%, составив рекордные 240,11 миллиарда долларов. Лидеры России и Китая ранее поставили задачу удвоить товарооборот, довести его со 100 миллиардов долларов в год в 2018 году до 200 миллиардов к 2024 году, этот показатель был достигнут в ноябре 2023 года. По данным главного таможенного управления КНР, товарооборот Китая и России за январь-март 2024 года вырос на 5,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 56,68 миллиарда долларов.
https://ria.ru/20240211/tovarooborot-1926646972.html
https://ria.ru/20240326/ekonomika-1935964948.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, китай, россия, алексей оверчук
Экономика, Китай, Россия, Алексей Оверчук
Оверчук рассказал о переориентации товарных потоков на Восток
Оверчук: правительству удалось очень быстро переориентировать товарные потоки
МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Российскому правительству удалось в очень короткие исторические сроки переориентировать товарные потоки на Восток, в том числе и в Китай, товарооборот РФ с которым вырос до около 240 миллиардов долларов в 2023 году, заявил кандидат на пост вице-премьера Алексей Оверчук.
"Сегодня правительству удалось в исторически очень короткий отрезок фактически провести переориентацию наших товарных потоков и уйти на рынки Востока, на Китай", - сказал Оверчук, выступая на пленарном заседании Государственной думы.
Он напомнил, что товарооборот России и Китая вырос: со 104 миллиардов долларов в 2020 году до 240 миллиардов в 2023 году.
"Это говорит о том, что мы действительно сумели переориентировать эти потоки, в том числе и путём модернизации соответствующей инфраструктуры", - подчеркнул Оверчук.
Товарооборот Китая и России за 2023 год вырос на 26,3%, составив рекордные 240,11 миллиарда долларов. Лидеры России и Китая ранее поставили задачу удвоить товарооборот, довести его со 100 миллиардов долларов в год в 2018 году до 200 миллиардов к 2024 году, этот показатель был достигнут в ноябре 2023 года.
По данным главного таможенного управления КНР, товарооборот Китая и России за январь-март 2024 года вырос на 5,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 56,68 миллиарда долларов.