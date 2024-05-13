https://ria.ru/20240513/osago-1945541353.html

Правительство поддержало проект по увеличению страхового возмещения ОСАГО

Правительство поддержало проект по увеличению страхового возмещения ОСАГО - РИА Новости, 14.05.2024

Правительство поддержало проект по увеличению страхового возмещения ОСАГО

Кабмин поддержал законопроект, который увеличивает страховое возмещение в рамках ОСАГО со 100 до 200 тысяч рублей, в случае оформления документов о ДТП без... РИА Новости, 14.05.2024

2024-05-13T12:11

2024-05-13T12:11

2024-05-14T00:28

общество

осаго

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/12/1824892434_990:662:3072:1833_1920x0_80_0_0_8ac018bc1fc12b5b12d7f4f74ba04e3a.jpg

МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Кабмин поддержал законопроект, который увеличивает страховое возмещение в рамках ОСАГО со 100 до 200 тысяч рублей, в случае оформления документов о ДТП без участия сотрудников полиции, копия проекта заключения имеется в распоряжении РИА Новости.Законопроект поступил в Госдуму в июле 2023 года от депутатов фракции "Новые люди"."Законопроектом предлагается увеличить со 100 тысяч рублей до 200 тысяч рублей размер страхового возмещения, причитающегося потерпевшему в счет возмещения вреда, причиненного его транспортному средству, в случае оформления документов о дорожно-транспортном происшествии без участия уполномоченных на то сотрудников полиции в рамках обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств (далее - ОСАГО) ... Правительство Российской Федерации поддерживает законопроект с учетом указанных замечаний", - следует из проекта заключения правительства.Отмечается, что реализация предлагаемых положений должна сопровождаться расширением доступа страховщиков, осуществляющих ОСАГО, к документам и информации, связанным с наступлением страхового случая и необходимым для решения вопроса об осуществлении страхового возмещения."Оформление документов о дорожно-транспортном происшествии без участия уполномоченных на то сотрудников полиции несет в себе повышенный риск совершения мошеннических действий в отношении страховщика, осуществляющего ОСАГО, что приведет к убыточности страховой отрасли и снижению экономической заинтересованности страховщиков в реализации ОСАГО", - пояснили авторы проекта заключения.По их словам, в ходе проводимого Центральным банком РФ мониторинга региональных рисков недобросовестных действий в рамках ОСАГО установлено, что с наибольшей долей ДТП, документы по которым оформлены без участия сотрудников полиции, наиболее выражены показатели, косвенно свидетельствующие о значительном количестве недобросовестных действий в отношении страховщиков, осуществляющих ОСАГО.

https://ria.ru/20240321/osago-1934674131.html

https://ria.ru/20240302/osago-1930618494.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, осаго, россия