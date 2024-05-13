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В Газе погиб сотрудник ООН - РИА Новости, 13.05.2024
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19:20 13.05.2024 (обновлено: 19:39 13.05.2024)
https://ria.ru/20240513/oon-1945714703.html
В Газе погиб сотрудник ООН
В Газе погиб сотрудник ООН - РИА Новости, 13.05.2024
В Газе погиб сотрудник ООН
Один сотрудник департамента охраны и безопасности ООН погиб, второй получил ранение в результате удара по их автомобилю в секторе Газа, сообщил в понедельник... РИА Новости, 13.05.2024
2024-05-13T19:20
2024-05-13T19:39
оон
в мире
сектор газа
израиль
рафах (провинция)
фархан хак
антониу гутерреш
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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ООН, 13 мая – РИА Новости. Один сотрудник департамента охраны и безопасности ООН погиб, второй получил ранение в результате удара по их автомобилю в секторе Газа, сообщил в понедельник заместитель официального представителя генсека организации Фархан Хак."Генеральный секретарь был глубоко опечален, узнав о смерти сотрудника департамента охраны и безопасности ООН и ранении другого сотрудника департамента, когда их автомобиль ООН подвергся удару", - говорится в комментарии.По его словам, автомобиль направлялся в понедельник утром в Европейскую больницу в Рафахе. Подвергшихся удару он назвал "международными сотрудниками" ООН."Генеральный секретарь осуждает все нападения на сотрудников ООН и призывает провести полное расследование. Он выражает соболезнования семье погибшего сотрудника", - отметил Хак. Он добавил, что генсек ООН Антониу Гутерреш повторяет свой срочный призыв к немедленному гуманитарному прекращению огня и освобождению всех заложников.
https://ria.ru/20240513/konflikt-1915630213.html
сектор газа
израиль
рафах (провинция)
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оон, в мире, сектор газа, израиль, рафах (провинция), фархан хак, антониу гутерреш, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
ООН, В мире, Сектор Газа, Израиль, Рафах (провинция), Фархан Хак, Антониу Гутерреш, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В Газе погиб сотрудник ООН

В Газе один сотрудник ООН погиб, второй ранен при ударе по их автомобилю

© AP Photo / Leo CorreaСитуация в секторе Газа
Ситуация в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 13.05.2024
© AP Photo / Leo Correa
Ситуация в секторе Газа. Архивное фото
Читать ria.ru в
ООН, 13 мая – РИА Новости. Один сотрудник департамента охраны и безопасности ООН погиб, второй получил ранение в результате удара по их автомобилю в секторе Газа, сообщил в понедельник заместитель официального представителя генсека организации Фархан Хак.
«
"Генеральный секретарь был глубоко опечален, узнав о смерти сотрудника департамента охраны и безопасности ООН и ранении другого сотрудника департамента, когда их автомобиль ООН подвергся удару", - говорится в комментарии.
По его словам, автомобиль направлялся в понедельник утром в Европейскую больницу в Рафахе. Подвергшихся удару он назвал "международными сотрудниками" ООН.
"Генеральный секретарь осуждает все нападения на сотрудников ООН и призывает провести полное расследование. Он выражает соболезнования семье погибшего сотрудника", - отметил Хак. Он добавил, что генсек ООН Антониу Гутерреш повторяет свой срочный призыв к немедленному гуманитарному прекращению огня и освобождению всех заложников.
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ООНВ миреСектор ГазаИзраильРафах (провинция)Фархан ХакАнтониу ГутеррешОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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