https://ria.ru/20240513/oon-1945714703.html
В Газе погиб сотрудник ООН
В Газе погиб сотрудник ООН - РИА Новости, 13.05.2024
В Газе погиб сотрудник ООН
Один сотрудник департамента охраны и безопасности ООН погиб, второй получил ранение в результате удара по их автомобилю в секторе Газа, сообщил в понедельник... РИА Новости, 13.05.2024
2024-05-13T19:20
2024-05-13T19:20
2024-05-13T19:39
оон
в мире
сектор газа
израиль
рафах (провинция)
фархан хак
антониу гутерреш
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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ООН, 13 мая – РИА Новости. Один сотрудник департамента охраны и безопасности ООН погиб, второй получил ранение в результате удара по их автомобилю в секторе Газа, сообщил в понедельник заместитель официального представителя генсека организации Фархан Хак."Генеральный секретарь был глубоко опечален, узнав о смерти сотрудника департамента охраны и безопасности ООН и ранении другого сотрудника департамента, когда их автомобиль ООН подвергся удару", - говорится в комментарии.По его словам, автомобиль направлялся в понедельник утром в Европейскую больницу в Рафахе. Подвергшихся удару он назвал "международными сотрудниками" ООН."Генеральный секретарь осуждает все нападения на сотрудников ООН и призывает провести полное расследование. Он выражает соболезнования семье погибшего сотрудника", - отметил Хак. Он добавил, что генсек ООН Антониу Гутерреш повторяет свой срочный призыв к немедленному гуманитарному прекращению огня и освобождению всех заложников.
https://ria.ru/20240513/konflikt-1915630213.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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ООН, В мире, Сектор Газа, Израиль, Рафах (провинция), Фархан Хак, Антониу Гутерреш, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В Газе погиб сотрудник ООН
В Газе один сотрудник ООН погиб, второй ранен при ударе по их автомобилю