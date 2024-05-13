https://ria.ru/20240513/oon-1945714703.html

В Газе погиб сотрудник ООН

В Газе погиб сотрудник ООН - РИА Новости, 13.05.2024

В Газе погиб сотрудник ООН

Один сотрудник департамента охраны и безопасности ООН погиб, второй получил ранение в результате удара по их автомобилю в секторе Газа, сообщил в понедельник... РИА Новости, 13.05.2024

2024-05-13T19:20

2024-05-13T19:20

2024-05-13T19:39

оон

в мире

сектор газа

израиль

рафах (провинция)

фархан хак

антониу гутерреш

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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ООН, 13 мая – РИА Новости. Один сотрудник департамента охраны и безопасности ООН погиб, второй получил ранение в результате удара по их автомобилю в секторе Газа, сообщил в понедельник заместитель официального представителя генсека организации Фархан Хак."Генеральный секретарь был глубоко опечален, узнав о смерти сотрудника департамента охраны и безопасности ООН и ранении другого сотрудника департамента, когда их автомобиль ООН подвергся удару", - говорится в комментарии.По его словам, автомобиль направлялся в понедельник утром в Европейскую больницу в Рафахе. Подвергшихся удару он назвал "международными сотрудниками" ООН."Генеральный секретарь осуждает все нападения на сотрудников ООН и призывает провести полное расследование. Он выражает соболезнования семье погибшего сотрудника", - отметил Хак. Он добавил, что генсек ООН Антониу Гутерреш повторяет свой срочный призыв к немедленному гуманитарному прекращению огня и освобождению всех заложников.

https://ria.ru/20240513/konflikt-1915630213.html

сектор газа

израиль

рафах (провинция)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

оон, в мире, сектор газа, израиль, рафах (провинция), фархан хак, антониу гутерреш, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году