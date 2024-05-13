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Семейство огарей прогулялось по Садовому кольцу в Москве - РИА Новости, 13.05.2024
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12:52 13.05.2024
https://ria.ru/20240513/ogari-1945555521.html
Семейство огарей прогулялось по Садовому кольцу в Москве
Семейство огарей прогулялось по Садовому кольцу в Москве - РИА Новости, 13.05.2024
Семейство огарей прогулялось по Садовому кольцу в Москве
Семейство огарей прогулялось в понедельник утром по Садовому кольцу в Москве, вызвав интерес у москвичей, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 13.05.2024
2024-05-13T12:52
2024-05-13T12:52
общество
садовое кольцо (москва)
москва
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Семейство огарей прогулялось в понедельник утром по Садовому кольцу в Москве, вызвав интерес у москвичей, передает корреспондент РИА Новости. Огари традиционно обитают у водоемов, но сегодня москвичи заметили целую семью птиц в районе станции метро "Павелецкая" на Садовом кольце. Горожане тут же принялись снимать их на видео. Семью огарей в понедельник в том же районе также заметили жильцы дома по Новокузнецкой улице у себя в подъезде, разместив соответствующее видео в районном телеграм-канале.
https://ria.ru/20240225/ptitsy-1929349752.html
садовое кольцо (москва)
москва
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4.7
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60
353
60
Гуляющее семейство огарей на Садовом кольце в Москве
На Садовом кольце в Москве утром было замечено гуляющее семейство огарей. Что их туда занесло - ясности нет. Некоторые прохожие всячески старались не пустить уток на проезжую часть.
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РИА Новости
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общество, садовое кольцо (москва), москва
Общество, Садовое кольцо (Москва), Москва
Семейство огарей прогулялось по Садовому кольцу в Москве

В Москве на Садовом кольце москвичи заметили семейство огарей

Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Семейство огарей прогулялось в понедельник утром по Садовому кольцу в Москве, вызвав интерес у москвичей, передает корреспондент РИА Новости.
Огари традиционно обитают у водоемов, но сегодня москвичи заметили целую семью птиц в районе станции метро "Павелецкая" на Садовом кольце. Горожане тут же принялись снимать их на видео.
Семью огарей в понедельник в том же районе также заметили жильцы дома по Новокузнецкой улице у себя в подъезде, разместив соответствующее видео в районном телеграм-канале.
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ОбществоСадовое кольцо (Москва)Москва
 
 
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