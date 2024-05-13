https://ria.ru/20240513/ogari-1945555521.html

Семейство огарей прогулялось по Садовому кольцу в Москве

Семейство огарей прогулялось по Садовому кольцу в Москве - РИА Новости, 13.05.2024

Семейство огарей прогулялось по Садовому кольцу в Москве

Семейство огарей прогулялось в понедельник утром по Садовому кольцу в Москве, вызвав интерес у москвичей, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 13.05.2024

2024-05-13T12:52

2024-05-13T12:52

2024-05-13T12:52

общество

садовое кольцо (москва)

москва

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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Семейство огарей прогулялось в понедельник утром по Садовому кольцу в Москве, вызвав интерес у москвичей, передает корреспондент РИА Новости. Огари традиционно обитают у водоемов, но сегодня москвичи заметили целую семью птиц в районе станции метро "Павелецкая" на Садовом кольце. Горожане тут же принялись снимать их на видео. Семью огарей в понедельник в том же районе также заметили жильцы дома по Новокузнецкой улице у себя в подъезде, разместив соответствующее видео в районном телеграм-канале.

https://ria.ru/20240225/ptitsy-1929349752.html

садовое кольцо (москва)

москва

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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Гуляющее семейство огарей на Садовом кольце в Москве На Садовом кольце в Москве утром было замечено гуляющее семейство огарей. Что их туда занесло - ясности нет. Некоторые прохожие всячески старались не пустить уток на проезжую часть. 2024-05-13T12:52 true PT0M23S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, садовое кольцо (москва), москва