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При обстреле белгородского села пострадали дома мирных жителей - РИА Новости, 13.05.2024
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12:16 13.05.2024 (обновлено: 13:29 13.05.2024)
https://ria.ru/20240513/obstrel-1945543374.html
При обстреле белгородского села пострадали дома мирных жителей
При обстреле белгородского села пострадали дома мирных жителей - РИА Новости, 13.05.2024
При обстреле белгородского села пострадали дома мирных жителей
Дома мирных жителей пострадали в результате обстрела со стороны ВСУ села Чермошное в Белгородской области, передает корреспондент РИА Новости с места событий. РИА Новости, 13.05.2024
2024-05-13T12:16
2024-05-13T13:29
специальная военная операция на украине
происшествия
жилье
белгородская область
вооруженные силы украины
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ЧЕРМОШНОЕ (Белгородская обл.), 13 мая - РИА Новости. Дома мирных жителей пострадали в результате обстрела со стороны ВСУ села Чермошное в Белгородской области, передает корреспондент РИА Новости с места событий.Несколько жилых домов пострадало в результате артиллерийского удара со стороны ВСУ по жилому району села Чермошное в Белгородской области."Спал в спальне, и посыпалось все. Вылез из обломков. Жена вылезла, дочка вылезла", - рассказал РИА Новости местный житель, комментирую последствия обстрела.Мужчина сообщил, что никаких объектов в данном районе нет. Их дом полностью разрушен.На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров.
https://ria.ru/20240318/belgorod-1933915160.html
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происшествия, жилье, белгородская область, вооруженные силы украины, россия, украина
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Жилье, Белгородская область, Вооруженные силы Украины, Россия, Украина
При обстреле белгородского села пострадали дома мирных жителей

При обстреле белгородского села Чермошное пострадали дома мирных жителей

© РИА Новости / Пресс-служба губернатора Белгородской области | Перейти в медиабанкФрагмент боеприпаса
Фрагмент боеприпаса - РИА Новости, 1920, 13.05.2024
© РИА Новости / Пресс-служба губернатора Белгородской области
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Фрагмент боеприпаса. Архивное фото
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ЧЕРМОШНОЕ (Белгородская обл.), 13 мая - РИА Новости. Дома мирных жителей пострадали в результате обстрела со стороны ВСУ села Чермошное в Белгородской области, передает корреспондент РИА Новости с места событий.
Несколько жилых домов пострадало в результате артиллерийского удара со стороны ВСУ по жилому району села Чермошное в Белгородской области.
"Спал в спальне, и посыпалось все. Вылез из обломков. Жена вылезла, дочка вылезла", - рассказал РИА Новости местный житель, комментирую последствия обстрела.
Мужчина сообщил, что никаких объектов в данном районе нет. Их дом полностью разрушен.
На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров.
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