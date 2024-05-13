https://ria.ru/20240513/obstrel-1945543374.html

При обстреле белгородского села пострадали дома мирных жителей

При обстреле белгородского села пострадали дома мирных жителей - РИА Новости, 13.05.2024

При обстреле белгородского села пострадали дома мирных жителей

Дома мирных жителей пострадали в результате обстрела со стороны ВСУ села Чермошное в Белгородской области, передает корреспондент РИА Новости с места событий. РИА Новости, 13.05.2024

2024-05-13T12:16

2024-05-13T12:16

2024-05-13T13:29

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ЧЕРМОШНОЕ (Белгородская обл.), 13 мая - РИА Новости. Дома мирных жителей пострадали в результате обстрела со стороны ВСУ села Чермошное в Белгородской области, передает корреспондент РИА Новости с места событий.Несколько жилых домов пострадало в результате артиллерийского удара со стороны ВСУ по жилому району села Чермошное в Белгородской области."Спал в спальне, и посыпалось все. Вылез из обломков. Жена вылезла, дочка вылезла", - рассказал РИА Новости местный житель, комментирую последствия обстрела.Мужчина сообщил, что никаких объектов в данном районе нет. Их дом полностью разрушен.На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров.

https://ria.ru/20240318/belgorod-1933915160.html

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происшествия, жилье, белгородская область, вооруженные силы украины, россия, украина