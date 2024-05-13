https://ria.ru/20240513/obschestvennoe-1945486222.html

СМИ сообщили о серии взрывов в Харькове

СМИ сообщили о серии взрывов в Харькове - РИА Новости, 13.05.2024

СМИ сообщили о серии взрывов в Харькове

Серия взрывов прогремела в Харькове на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 13.05.2024

2024-05-13T03:45

2024-05-13T03:45

2024-05-13T03:59

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дмитрий песков

вооруженные силы украины

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Серия взрывов прогремела в Харькове на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное"."В Харькове была слышная серия взрывов", — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного". Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Харьковской области объявлена воздушная тревога. В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.

https://ria.ru/20240513/kherson-1945484377.html

https://ria.ru/20240512/podpolschik-1945333296.html

харьков

россия

харьковская область

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в мире, харьков, россия, харьковская область, дмитрий песков, вооруженные силы украины