https://ria.ru/20240513/obschestvennoe-1945486222.html
СМИ сообщили о серии взрывов в Харькове
СМИ сообщили о серии взрывов в Харькове - РИА Новости, 13.05.2024
СМИ сообщили о серии взрывов в Харькове
Серия взрывов прогремела в Харькове на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 13.05.2024
2024-05-13T03:45
2024-05-13T03:45
2024-05-13T03:59
в мире
харьков
россия
харьковская область
дмитрий песков
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/03/1937591782_0:199:3072:1927_1920x0_80_0_0_b66c4a306483a1dfd7374a8da1cd9caa.jpg
МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Серия взрывов прогремела в Харькове на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное"."В Харькове была слышная серия взрывов", — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного". Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Харьковской области объявлена воздушная тревога. В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
https://ria.ru/20240513/kherson-1945484377.html
https://ria.ru/20240512/podpolschik-1945333296.html
харьков
россия
харьковская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/03/1937591782_160:0:2891:2048_1920x0_80_0_0_05f0d85f847ce4402419aec5854b45f3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, харьков, россия, харьковская область, дмитрий песков, вооруженные силы украины
В мире, Харьков, Россия, Харьковская область, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине
СМИ сообщили о серии взрывов в Харькове
"Общественное": в Харькове на фоне воздушной тревоги прогремела серия взрывов