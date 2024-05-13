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СМИ сообщили о серии взрывов в Харькове - РИА Новости, 13.05.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
03:45 13.05.2024 (обновлено: 03:59 13.05.2024)
https://ria.ru/20240513/obschestvennoe-1945486222.html
СМИ сообщили о серии взрывов в Харькове
СМИ сообщили о серии взрывов в Харькове - РИА Новости, 13.05.2024
СМИ сообщили о серии взрывов в Харькове
Серия взрывов прогремела в Харькове на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 13.05.2024
2024-05-13T03:45
2024-05-13T03:59
в мире
харьков
россия
харьковская область
дмитрий песков
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Серия взрывов прогремела в Харькове на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное"."В Харькове была слышная серия взрывов", — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного". Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Харьковской области объявлена воздушная тревога. В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
https://ria.ru/20240513/kherson-1945484377.html
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в мире, харьков, россия, харьковская область, дмитрий песков, вооруженные силы украины
В мире, Харьков, Россия, Харьковская область, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине
СМИ сообщили о серии взрывов в Харькове

"Общественное": в Харькове на фоне воздушной тревоги прогремела серия взрывов

CC BY 2.0 / Dmitriy Vasilenko / DSC_1300Харьков
Харьков - РИА Новости, 1920, 13.05.2024
CC BY 2.0 / Dmitriy Vasilenko / DSC_1300
Харьков. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Серия взрывов прогремела в Харькове на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное".
«
"В Харькове была слышная серия взрывов", — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного".
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Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Харьковской области объявлена воздушная тревога.
В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреХарьковРоссияХарьковская областьДмитрий ПесковВооруженные силы Украины
 
 
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