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Обвиняют друг друга. СМИ раскрыли, что произошло с ВСУ рядом с Харьковом - РИА Новости, 13.05.2024
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08:43 13.05.2024
https://ria.ru/20240513/nyt-1945499406.html
Обвиняют друг друга. СМИ раскрыли, что произошло с ВСУ рядом с Харьковом
Обвиняют друг друга. СМИ раскрыли, что произошло с ВСУ рядом с Харьковом - РИА Новости, 13.05.2024
Обвиняют друг друга. СМИ раскрыли, что произошло с ВСУ рядом с Харьковом
Офицеры командования ВСУ обвиняют друг друга в поражениях в Харьковской области, сообщает The New York Times. РИА Новости, 13.05.2024
2024-05-13T08:43
2024-05-13T08:43
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МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Офицеры командования ВСУ обвиняют друг друга в поражениях в Харьковской области, сообщает The New York Times."На некоторых участках солдаты ВСУ отступают, а украинские командиры обвиняют друг друга в поражениях", — говорится в материале.Как указали журналисты со ссылкой на военных экспертов, российское наступление в этом регионе поставило Киев в очень опасное положение, чьи войска и так были истощены из-за проблем с западной помощью.Российские военнослужащие группировки войск "Север" за сутки продвинулись в глубину обороны противника и освободили Гатище, Красное, Мороховец и Олейниково в Харьковской области, сообщили в воскресенье в Минобороны. Накануне в этом же регионе были освобождены Борисовка, Огурцово, Плетеневка, Пыльная и Стрелечья.
https://ria.ru/20240512/kharkov-1945413647.html
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В мире, Харьковская область, Киев, Вооруженные силы Украины, Украина, Вооруженные силы РФ, Политика
Обвиняют друг друга. СМИ раскрыли, что произошло с ВСУ рядом с Харьковом

NYT: командиры ВСУ обвиняют друг друга в поражениях в Харьковской области

© AP Photo / Alastair GrantОбучение украинских военных
Обучение украинских военных - РИА Новости, 1920, 13.05.2024
© AP Photo / Alastair Grant
Обучение украинских военных. Архивное фото
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МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Офицеры командования ВСУ обвиняют друг друга в поражениях в Харьковской области, сообщает The New York Times.
«
"На некоторых участках солдаты ВСУ отступают, а украинские командиры обвиняют друг друга в поражениях", — говорится в материале.
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СМИ раскрыли, какой удар ВС России нанесли Украине в Харьковской области
Вчера, 15:54
Как указали журналисты со ссылкой на военных экспертов, российское наступление в этом регионе поставило Киев в очень опасное положение, чьи войска и так были истощены из-за проблем с западной помощью.
Российские военнослужащие группировки войск "Север" за сутки продвинулись в глубину обороны противника и освободили Гатище, Красное, Мороховец и Олейниково в Харьковской области, сообщили в воскресенье в Минобороны. Накануне в этом же регионе были освобождены Борисовка, Огурцово, Плетеневка, Пыльная и Стрелечья.
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