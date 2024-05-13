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Обвиняют друг друга. СМИ раскрыли, что произошло с ВСУ рядом с Харьковом
Обвиняют друг друга. СМИ раскрыли, что произошло с ВСУ рядом с Харьковом - РИА Новости, 13.05.2024
Обвиняют друг друга. СМИ раскрыли, что произошло с ВСУ рядом с Харьковом
Офицеры командования ВСУ обвиняют друг друга в поражениях в Харьковской области, сообщает The New York Times. РИА Новости, 13.05.2024
2024-05-13T08:43
2024-05-13T08:43
2024-05-13T08:43
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МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Офицеры командования ВСУ обвиняют друг друга в поражениях в Харьковской области, сообщает The New York Times."На некоторых участках солдаты ВСУ отступают, а украинские командиры обвиняют друг друга в поражениях", — говорится в материале.Как указали журналисты со ссылкой на военных экспертов, российское наступление в этом регионе поставило Киев в очень опасное положение, чьи войска и так были истощены из-за проблем с западной помощью.Российские военнослужащие группировки войск "Север" за сутки продвинулись в глубину обороны противника и освободили Гатище, Красное, Мороховец и Олейниково в Харьковской области, сообщили в воскресенье в Минобороны. Накануне в этом же регионе были освобождены Борисовка, Огурцово, Плетеневка, Пыльная и Стрелечья.
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Обвиняют друг друга. СМИ раскрыли, что произошло с ВСУ рядом с Харьковом
NYT: командиры ВСУ обвиняют друг друга в поражениях в Харьковской области