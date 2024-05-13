Госдума утвердила Новака заместителем председателя правительства
Госдума утвердила Александра Новака заместителем председателя правительства
© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкКандидат на должность заместителя председателя правительства РФ Александр Новак на пленарном заседании Государственной Думы РФ
Кандидат на должность заместителя председателя правительства РФ Александр Новак на пленарном заседании Государственной Думы РФ
МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Госдума утвердила Александра Новака заместителем председателя правительства РФ.
За проголосовали 378 депутатов, воздержались – 57.
На этом посту Новак продолжит курировать топливно-энергетический комплекс. Помимо этого в его ведение перейдет экономический блок правительства, где Новак будет отвечать за вопросы поддержки экономики и антисанкционных мер.
Новак родился в 1971 году в городе Авдеевка Донецкой области, в 1993 году окончил Норильский индустриальный институт по специальности "Экономика и управление в металлургии".
Новак работал в Норильске и Красноярске, а в 2008 году перешел на пост замминистра финансов. В 2012 году он перешел в Минэнерго, более 8 лет занимал должность главы министерства. А в ноябре 2020 года был назначен вице-премьером, курирующим ТЭК.