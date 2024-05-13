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Госдума утвердила Новака заместителем председателя правительства - РИА Новости, 13.05.2024
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15:44 13.05.2024 (обновлено: 15:47 13.05.2024)
https://ria.ru/20240513/novak-1945626336.html
Госдума утвердила Новака заместителем председателя правительства
Госдума утвердила Новака заместителем председателя правительства - РИА Новости, 13.05.2024
Госдума утвердила Новака заместителем председателя правительства
Госдума утвердила Александра Новака заместителем председателя правительства РФ. РИА Новости, 13.05.2024
2024-05-13T15:44
2024-05-13T15:47
александр новак
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политика
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Госдума утвердила Александра Новака заместителем председателя правительства РФ.За проголосовали 378 депутатов, воздержались – 57.На этом посту Новак продолжит курировать топливно-энергетический комплекс. Помимо этого в его ведение перейдет экономический блок правительства, где Новак будет отвечать за вопросы поддержки экономики и антисанкционных мер.Новак родился в 1971 году в городе Авдеевка Донецкой области, в 1993 году окончил Норильский индустриальный институт по специальности "Экономика и управление в металлургии".Новак работал в Норильске и Красноярске, а в 2008 году перешел на пост замминистра финансов. В 2012 году он перешел в Минэнерго, более 8 лет занимал должность главы министерства. А в ноябре 2020 года был назначен вице-премьером, курирующим ТЭК.
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александр новак, госдума рф, россия, экономика, политика
Александр Новак, Госдума РФ, Россия, Экономика, Политика
Госдума утвердила Новака заместителем председателя правительства

Госдума утвердила Александра Новака заместителем председателя правительства

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкКандидат на должность заместителя председателя правительства РФ Александр Новак на пленарном заседании Государственной Думы РФ
Кандидат на должность заместителя председателя правительства РФ Александр Новак на пленарном заседании Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 13.05.2024
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
Кандидат на должность заместителя председателя правительства РФ Александр Новак на пленарном заседании Государственной Думы РФ
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Госдума утвердила Александра Новака заместителем председателя правительства РФ.
За проголосовали 378 депутатов, воздержались – 57.
На этом посту Новак продолжит курировать топливно-энергетический комплекс. Помимо этого в его ведение перейдет экономический блок правительства, где Новак будет отвечать за вопросы поддержки экономики и антисанкционных мер.
Новак родился в 1971 году в городе Авдеевка Донецкой области, в 1993 году окончил Норильский индустриальный институт по специальности "Экономика и управление в металлургии".
Новак работал в Норильске и Красноярске, а в 2008 году перешел на пост замминистра финансов. В 2012 году он перешел в Минэнерго, более 8 лет занимал должность главы министерства. А в ноябре 2020 года был назначен вице-премьером, курирующим ТЭК.
Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова - РИА Новости, 1920, 13.05.2024
Госдума утвердила Голикову заместителем председателя правительства
Вчера, 15:42
 
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