https://ria.ru/20240513/novak-1945626336.html

Госдума утвердила Новака заместителем председателя правительства

Госдума утвердила Новака заместителем председателя правительства - РИА Новости, 13.05.2024

Госдума утвердила Новака заместителем председателя правительства

Госдума утвердила Александра Новака заместителем председателя правительства РФ. РИА Новости, 13.05.2024

2024-05-13T15:44

2024-05-13T15:44

2024-05-13T15:47

александр новак

госдума рф

россия

экономика

политика

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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Госдума утвердила Александра Новака заместителем председателя правительства РФ.За проголосовали 378 депутатов, воздержались – 57.На этом посту Новак продолжит курировать топливно-энергетический комплекс. Помимо этого в его ведение перейдет экономический блок правительства, где Новак будет отвечать за вопросы поддержки экономики и антисанкционных мер.Новак родился в 1971 году в городе Авдеевка Донецкой области, в 1993 году окончил Норильский индустриальный институт по специальности "Экономика и управление в металлургии".Новак работал в Норильске и Красноярске, а в 2008 году перешел на пост замминистра финансов. В 2012 году он перешел в Минэнерго, более 8 лет занимал должность главы министерства. А в ноябре 2020 года был назначен вице-премьером, курирующим ТЭК.

https://ria.ru/20240513/golikova-1945625747.html

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александр новак, госдума рф, россия, экономика, политика