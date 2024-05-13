https://ria.ru/20240513/nomera-1945702475.html

В России ужесточат наказание за скрытые автомобильные номера

В России ужесточат наказание за скрытые автомобильные номера - РИА Новости, 13.05.2024

В России ужесточат наказание за скрытые автомобильные номера

За скрытые автомобильные номера водителей будут лишать прав на срок до полутора лет, заявил РИА Новости член правительственной комиссии по законопроектной... РИА Новости, 13.05.2024

2024-05-13T18:57

2024-05-13T18:57

2024-05-13T19:35

общество

авто

владимир груздев

россия

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МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. За скрытые автомобильные номера водителей будут лишать прав на срок до полутора лет, заявил РИА Новости член правительственной комиссии по законопроектной деятельности, председатель правления Ассоциации юристов России (АЮР) Владимир Груздев."Подготовленный проект поправок к КоАП выделяет данное правонарушение в специальный состав и устанавливает административное наказание в виде лишения права управления транспортными средствами на срок от одного года до полутора лет с конфискацией устройств (препятствующих идентификации номеров. — Прим. ред.)", — пояснил собеседник агентства.По его словам, комиссия одобрила инициативу МВД об ужесточении наказания за скрытые автомобильные номера.Груздев напомнил, что сейчас за подобное нарушение предусмотрены штраф до пяти тысяч рублей либо лишение прав на срок от одного до трех месяцев.Председатель правления АЮР подчеркнул, что ответственность предлагают ввести и за повторное управление транспортным средством без государственных регистрационных знаков.О разработке МВД изменений в Кодекс об административных правонарушениях, предлагающих лишать прав на срок до полутора лет за устройства, скрывающие номерные знаки автомобилей, стало известно в январе.

https://ria.ru/20230921/rossiya-1897754764.html

https://ria.ru/20231023/avto-1904589005.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, авто, владимир груздев, россия