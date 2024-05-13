https://ria.ru/20240513/nomera-1945702475.html
В России ужесточат наказание за скрытые автомобильные номера
В России ужесточат наказание за скрытые автомобильные номера - РИА Новости, 13.05.2024
В России ужесточат наказание за скрытые автомобильные номера
За скрытые автомобильные номера водителей будут лишать прав на срок до полутора лет, заявил РИА Новости член правительственной комиссии по законопроектной... РИА Новости, 13.05.2024
2024-05-13T18:57
2024-05-13T18:57
2024-05-13T19:35
общество
авто
владимир груздев
россия
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МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. За скрытые автомобильные номера водителей будут лишать прав на срок до полутора лет, заявил РИА Новости член правительственной комиссии по законопроектной деятельности, председатель правления Ассоциации юристов России (АЮР) Владимир Груздев."Подготовленный проект поправок к КоАП выделяет данное правонарушение в специальный состав и устанавливает административное наказание в виде лишения права управления транспортными средствами на срок от одного года до полутора лет с конфискацией устройств (препятствующих идентификации номеров. — Прим. ред.)", — пояснил собеседник агентства.По его словам, комиссия одобрила инициативу МВД об ужесточении наказания за скрытые автомобильные номера.Груздев напомнил, что сейчас за подобное нарушение предусмотрены штраф до пяти тысяч рублей либо лишение прав на срок от одного до трех месяцев.Председатель правления АЮР подчеркнул, что ответственность предлагают ввести и за повторное управление транспортным средством без государственных регистрационных знаков.О разработке МВД изменений в Кодекс об административных правонарушениях, предлагающих лишать прав на срок до полутора лет за устройства, скрывающие номерные знаки автомобилей, стало известно в январе.
https://ria.ru/20230921/rossiya-1897754764.html
https://ria.ru/20231023/avto-1904589005.html
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РИА Новости
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общество, авто, владимир груздев, россия
Общество, Авто, Владимир Груздев, Россия
В России ужесточат наказание за скрытые автомобильные номера
Глава АЮР Груздев: за скрытые номера водителей будут лишать прав на полтора года
МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. За скрытые автомобильные номера водителей будут лишать прав на срок до полутора лет, заявил РИА Новости член правительственной комиссии по законопроектной деятельности, председатель правления Ассоциации юристов России (АЮР) Владимир Груздев.
"Подготовленный проект поправок к КоАП выделяет данное правонарушение в специальный состав и устанавливает административное наказание в виде лишения права управления транспортными средствами на срок от одного года до полутора лет с конфискацией устройств (препятствующих идентификации номеров. — Прим. ред.)", — пояснил собеседник агентства.
По его словам, комиссия одобрила инициативу МВД об ужесточении наказания за скрытые автомобильные номера.
Груздев напомнил, что сейчас за подобное нарушение предусмотрены штраф до пяти тысяч рублей либо лишение прав на срок от одного до трех месяцев.
Председатель правления АЮР подчеркнул, что ответственность предлагают ввести и за повторное управление транспортным средством без государственных регистрационных знаков.
О разработке МВД изменений в Кодекс об административных правонарушениях, предлагающих лишать прав на срок до полутора лет за устройства, скрывающие номерные знаки автомобилей, стало известно в январе.