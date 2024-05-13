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В Магнитогорске ищут водителя, снявшего номера на светофоре
В Магнитогорске ищут водителя, снявшего номера на светофоре - РИА Новости, 13.05.2024
В Магнитогорске ищут водителя, снявшего номера на светофоре
Полиция в Магнитогорске Челябинской области установила водителя, снявшего регистрационные номера автомобиля для того, чтобы проехать на запрещающий сигнал... РИА Новости, 13.05.2024
2024-05-13T09:44
2024-05-13T09:44
2024-05-13T09:54
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ЧЕЛЯБИНСК, 13 мая – РИА Новости. Полиция в Магнитогорске Челябинской области установила водителя, снявшего регистрационные номера автомобиля для того, чтобы проехать на запрещающий сигнал светофора, за эти правонарушения предусмотрены административные штрафы до 5 тысяч рублей либо лишение прав на управление автомобилем, сообщили РИА Новости в понедельник в пресс-службе УМВД России по городу. В интернете размещено видео из Магнитогорска, где на проезжей части на запрещающий сигнал светофора остановились автомобили. Водитель одной из машин вышел, снял номера своего автомобиля, размещенные впереди и сзади, положил их на заднее сиденье и, объехав ряд машин, проехал на запрещающий сигнал светофора. "Управление транспортным средством без государственных регистрационных знаков, проезд на запрещающий сигнал светофора водителем автомобиля Mercedes не осталась без внимания сотрудников госавтоинспекции. Сотрудниками полиции установлен водитель автомобиля, проводятся мероприятия по установлению его местонахождения для привлечения к административной ответственности в соответствии с законодательством РФ", - говорится в сообщении. Кроме того, проверяется причастность водителя к совершению иных правонарушений, уточняется в сообщении. По данным полиции, в соответствии со статьей 12.12 КоАП РФ, проезд на запрещающий сигнал светофора влечет административный штраф в тысячу рублей, повторное совершение правонарушения наказывается штрафом в размере 5 тысяч рублей или лишение права управления сроком от четырёх до шести месяцев. Управление транспортным средством без государственных регистрационных знаков влечет административный штраф в 5 тысяч рублей или лишение права управления транспортными средствами на срок от одного до трех месяцев, пояснила пресс-служба.
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авто, магнитогорск, россия, челябинская область, mercedes, происшествия
Авто, Магнитогорск, Россия, Челябинская область, Mercedes, Происшествия
В Магнитогорске ищут водителя, снявшего номера на светофоре
Полиция установила водителя, снявшего номера для проезда на запрещающий сигнал
ЧЕЛЯБИНСК, 13 мая – РИА Новости. Полиция в Магнитогорске Челябинской области установила водителя, снявшего регистрационные номера автомобиля для того, чтобы проехать на запрещающий сигнал светофора, за эти правонарушения предусмотрены административные штрафы до 5 тысяч рублей либо лишение прав на управление автомобилем, сообщили РИА Новости в понедельник в пресс-службе УМВД России по городу.
В интернете размещено видео из Магнитогорска, где на проезжей части на запрещающий сигнал светофора остановились автомобили. Водитель одной из машин вышел, снял номера своего автомобиля, размещенные впереди и сзади, положил их на заднее сиденье и, объехав ряд машин, проехал на запрещающий сигнал светофора.
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"Управление транспортным средством без государственных регистрационных знаков, проезд на запрещающий сигнал светофора водителем автомобиля Mercedes не осталась без внимания сотрудников госавтоинспекции. Сотрудниками полиции установлен водитель автомобиля, проводятся мероприятия по установлению его местонахождения для привлечения к административной ответственности в соответствии с законодательством РФ", - говорится в сообщении.
Кроме того, проверяется причастность водителя к совершению иных правонарушений, уточняется в сообщении.
По данным полиции, в соответствии со статьей 12.12 КоАП РФ, проезд на запрещающий сигнал светофора влечет административный штраф в тысячу рублей, повторное совершение правонарушения наказывается штрафом в размере 5 тысяч рублей или лишение права управления сроком от четырёх до шести месяцев. Управление транспортным средством без государственных регистрационных знаков влечет административный штраф в 5 тысяч рублей или лишение права управления транспортными средствами на срок от одного до трех месяцев, пояснила пресс-служба.